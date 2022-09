US-Propaganda – im Informationskrieg gegen Russland dreckiger denn je von Witali Sowin

Nach der Veröffentlichung einer kürzlich in der New York Times, veröffentlichten Story auf der Grundlage von “freigegebenen Berichten” der US-Geheimdienste über Russlands angeblichen “Erwerb” von Millionen von Artilleriegeschossen und Raketen aus Nordkorea für den Einsatz in der Ukraine ging dann doch etwas schief.

Vor dem Hintergrund der Äußerungen von Vertretern des US-Außenministeriums und des Pentagon, die keine sachlichen Informationen lieferten, ruderte John Kirby, der Koordinator des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation, plötzlich zurück. Er räumte ein, es gebe noch keine Anzeichen dafür, dass der Erwerb der Munition und der Raketen überhaupt stattgefunden oder gar nordkoreanische Munition tatsächlich das Schlachtfeld in der Ukraine erreicht habe.

Die Verbreitung dieser Geschichte diente dennoch einer ganzen Reihe von Zwecken:

Betonung der “ernsthaften logistischen Probleme” aufseiten Russlands im Zusammenhang mit der Militäroperation in der Ukraine;

Beweis für Wirksamkeit der Exportkontrollmaßnahmen, die durch die USA und die EU verhängt wurden und an die sich offenbar sogar China halte;

Streuen von Andeutungen über Russlands “erzwungenen” Rückgriff auf “Schurkenstaaten” wie Nordkorea und Iran für militärische Hilfe. Pjöngjang steht unter einem strengen Waffenembargo des UN-Sicherheitsrates, jede Lieferung von Waffen und Material aus diesem Land würde als Verstoß gegen internationale Sanktionen gewertet;

Retourkutsche in Richtung Pjöngjang wegen dessen Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk und der möglichen Entsendung nordkoreanischer Bauarbeiter in die befreiten Gebiete für den Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur.

Die aktuelle Situation erinnert an Ereignisse von vor zwei Jahren, als sich die New York Times im Juni 2020 zur Ursprungsquelle einer unwahren Geschichte machte, in der behauptet wurde, der russische Militärgeheimdienst habe den Taliban “Kopfgelder” für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan angeboten.