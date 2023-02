Die US-Botschaft hat eine Reisewarnung für Russland herausgegeben. Darin wird unter anderem vor Anschlägen in Russland gewarnt. Gleichzeitig teilt der russische Geheimdienst mit, die USA würden aktiv islamistische Terroristen zur Durchführung von Anschlägen in Russland anwerben.

US-Reisewarnung für Russland: Bereiten die USA Anschläge in Russland vor?

Die US-Botschaft hat eine Reisewarnung für Russland herausgegeben. Darin wird unter anderem vor Anschlägen in Russland gewarnt. Gleichzeitig teilt der russische Geheimdienst mit, die USA würden aktiv islamistische Terroristen zur Durchführung von Anschlägen in Russland anwerben.

Die Botschaft der USA in Russland veröffentlichte am 12. Februar auf ihrer Website eine Reisewarnung für Russland. US-Bürger werden zur Ausreise aufgefordert.

Zur Begründung heißt es unter anderem, sowohl Terrororganisationen als auch extremistische Einzeltäter würden Anschläge in Russland planen. Anschläge seien jederzeit möglich. Als mögliche Ziele für Anschläge nennt die Botschaft unter anderem die Verkehrsinfrastruktur, Märkte und Einkaufszentren sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen – und staatliche Einrichtungen.

Der russische Geheimdienst warnt unterdessen vor möglichen Anschlägen durch von den USA angeworbene und unterstützte islamistische Terroristen in Russland. US-amerikanische Militärs würden aktiv dschihadistische Kämpfer, unter anderem des IS, mit dem Ziel anwerben, Anschläge in Russland durchzuführen.

Bisher seien 60 Terroristen angeworben worden, die derzeit in Syrien in von den USA völkerrechtswidrig besetztem Gebiet auf einer US-Militärbasis ausgebildet werden. Sie sollen in Russland Terrorschläge unter anderem gegen öffentliche Einrichtungen, Diplomaten und Regierungsbehörden durchführen.

