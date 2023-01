US-Rüstungsexporte steigen stark an

Deshalb hat die USA und die westlichen Verbündeten, Nato überhaupt kein Interesse den Krieg zu beenden, sondern ganz im Gegenteil lange am kochen zu halten. Evelyn Hecht-Galinski

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine liefert die Begründung für die USA, immer mehr Waffen an die Regierung in Kiew zu schicken. Dieser gilt als Hauptursache für den starken Anstieg der US-Rüstungsexporte.

Die US-Waffenexporte sind im Haushaltsjahr 2022 deutlich gestiegen, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Außenministerium in Washington mitteilte. Der Anstieg der Verkäufe gehe vor allem auf die militärische Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland zurück.

Der Gesamtwert der vom US-Außenministerium in Washington zum Verkauf an ausländische Regierungen genehmigten Rüstungsgüter belief sich im Fiskaljahr 2022, das zum 30. September 2022 endete, auf 51,9 Milliarden US-Dollar und lag damit um 49,1 Prozent höher als im vorangegangenen Fiskaljahr (34,8 Milliarden US-Dollar), wie die Daten ergaben.

Die sogenannten direkten kommerziellen Verkäufe, also Verkäufe von Waffen und militärischer Ausrüstung an ausländische Regierungen durch private US-Rüstungsunternehmen, stiegen im Geschäftsjahr 2022 ebenfalls an. Im Vergleich zu 103,4 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2021 wuchs der Umsatz im darauffolgenden Vergleichszeitraum um 48,6 Prozent auf 153,7 Milliarden Dollar an.

Am Ende des Geschäftsjahres 2022 waren 14.445 Unternehmen beim Direktorat für die Kontrolle des Verteidigungshandels registriert, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 bedeutet, so das Ministerium in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Das Außenministerium führte den Anstieg auf die kontinuierliche militärische Unterstützung der Ukraine durch die USA inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zurück. Das Ministerium erklärte, dass “Waffentransfers und der Verteidigungshandel wichtige Instrumente der US-Außenpolitik sind”.

Laut dem letzten Update des Verteidigungsministeriums, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, haben die Vereinigten Staaten seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges am 24. Februar 2022 mehr als 27,1 Milliarden Dollar an Militärhilfen für die Ukraine bereitgestellt.

Bei den Angaben zu den Waffenverkäufen im Jahr 2022 handelt es sich um potenzielle Geschäfte, die das Außenministerium dem Kongress mitgeteilt hat, und noch nicht um die tatsächlich durchgeführten Verkäufe. Das bedeutet, dass einige der Transaktionen vom Kongress abgelehnt werden könnten, sodass die Regierung zu weiteren Verhandlungen gezwungen wäre.

Was die Bestimmungsorte dieser Verkäufe anbelangt, so decken sie die Verbündeten und Partner der USA in Europa ab, da die Nachfrage nach US-Waffen insbesondere in den NATO-Ländern sowie im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten stark gestiegen ist.

