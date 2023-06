U.S. Sanctions Are Drowning Syrians The days of U.S. dictating to the Arab world, and U.S.-engineered wars for regime change in the Middle East are over, Steven Sahiounie writes. Hundreds…

US-Sanktionen lassen Syrer ertrinken



von Steven Sahiounie



18. Juni 2023

Die Tage des US-Diktats gegenüber der arabischen Welt und der von den USA angezettelten Kriege für Regimewechsel im Nahen Osten sind vorbei, schreibt Steven Sahiounie.

Hunderte von syrischen Männern, Frauen und Kindern sind am frühen Mittwoch im Mittelmeer vor der griechischen Küste ertrunken, nachdem ein ägyptischer Trawler auf dem Weg nach Italien gesunken war. Es handelt sich um eine der tödlichsten Schiffskatastrophen mit Migranten im Mittelmeer. Das Boot war mit 750 Personen vollgestopft, darunter Frauen und Kinder unter Deck, weshalb die 104 Überlebenden alle junge Männer waren. 78 Leichen wurden 75 Kilometer vor der Küste von Kalamata, Griechenland, geborgen.

Neun ägyptische Menschenhändler wurden in Griechenland verhaftet und werden beschuldigt, Teil eines Schleusernetzwerks zu sein, das auf Facebook Werbung machte. Die Anzeigen versprachen ein besseres Leben in Europa und verlangten zwischen 5.000 und 6.000 Dollar pro Person. Aber auch Griechenland wird beschuldigt, das Schiff überwacht zu haben, ohne jedoch Maßnahmen zu ergreifen, um das Schiff zu stoppen und die Passagiere zu entladen. Die Griechen sagen, sie hätten mit dem Schiff kommuniziert, und das Schiff habe darum gebeten, in Richtung Italien weiterfahren zu dürfen. Als der Motor aussetzte, gerieten die Passagiere in Panik, und ihre plötzlichen Bewegungen führten dazu, dass das Schiff kippte und sank.

Die Sanktionen der USA und der EU gegen Syrien sind daran schuld. Es gibt keinen Krieg in Syrien. Die Schlachtfelder in Syrien sind längst verstummt, aber es gibt keinen Aufschwung oder Wiederaufbau in Syrien, weil die Sanktionen der USA und der EU jeden Wiederaufbau oder ausländische Investitionen in Wiederaufbauprojekte verhindern.

Infrastruktur, Krankenhäuser, Häuser, Schulen, Fabriken und Unternehmen warten darauf, dass die Sanktionen aufgehoben werden, um Teile und Lieferungen aus dem Ausland zu bestellen, damit der lange Prozess der Erholung von dem gescheiterten US-NATO-Angriff auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels beginnen kann.

Die westlichen Medien lügen, wenn sie ihrem westlichen Publikum immer wieder erzählen, dass in Syrien ein gewalttätiger Bürgerkrieg tobt und die Menschen aus Angst um ihr Leben das Land verlassen und dies die Ursache für die Migrantenkrise ist. Das ist nicht wahr. In Aleppo, Damaskus, Homs und Latakia sind die Straßen frei und offen, es gibt keine Soldaten und keine Kontrollpunkte, und es kommen sogar Touristen, um religiöse und historische Stätten zu besuchen. Die westlichen Medien müssen ihr Publikum davon überzeugen, dass die westliche Außenpolitik, die die Verzweiflung in Syrien herbeiführen soll, nicht die Schuld trägt. Es sind die westlichen Sanktionen, die von den Demokratien verhängt wurden, die die Syrer arbeitslos halten, und ohne jedes soziale Sicherheitsnetz sind die Menschen gezwungen, ihr Leben zu riskieren, um ihre Familien in der Heimat zu ernähren.

Die winzige Provinz Idlib, ein Olivenanbaugebiet im Nordwesten, steht unter der Kontrolle von Hayat Tahrir al-Sham, einer Al-Qaida-Terrorgruppe, die von den Vereinten Nationen, den USA, der EU und westlicher humanitärer Hilfe unterstützt wird, aber dort leben nur 3 Millionen Zivilisten, während es im Rest des Landes 15 Millionen sind. Die Menschen, die Syrien mit den Schiffen verlassen haben, stammen nicht aus Idlib, weil sie dort alle ihre Bedürfnisse befriedigen können und dort sogar Geschäftsmöglichkeiten haben, weil die Türkei und die USA und die EU diese Bevölkerung unterstützen. Am Donnerstag veranstaltete die EU eine Geberkonferenz für syrische Flüchtlinge in der Türkei, Libanon und Jordanien. Es wurden 2,1 Milliarden Dollar zugesagt, aber nur die Syrer, die in der Terroristenenklave Idlib leben, oder diejenigen, die in Lagern in den Nachbarländern leben, werden davon profitieren. Die EU wird nicht einen Euro für die 15 Millionen Syrer nach Damaskus schicken, die unter den Sanktionen leiden und eine Reise in Erwägung ziehen, die mit dem Ertrinken enden könnte.

Die Syrer, die sich auf eine verzweifelte und gefährliche Seereise nach Europa begeben, sind Wirtschaftsmigranten. Sie fliehen vor der Armut, die ihnen von den USA und der EU auferlegt wurde. Sie sind auf der Suche nach einem Einkommen, denn ihre früheren Arbeitsplätze wurden ihnen von Terroristen genommen, die von der Türkei aus eindrangen und die Maschinen der Fabriken demontierten und in die Türkei brachten, wo Agenten, die dem türkischen Präsidenten Erdogan nahestehen, die Fabriken wieder aufbauten und syrische Flüchtlinge zu Löhnen beschäftigten, die weit unter dem Tariflohn der türkischen Gewerkschaft lagen.

Die syrische Wirtschaft ist zusammengebrochen und die Währung wurde abgewertet. Was 2011 noch 100 Syrische Lira (SL) kostete, kostet heute 10.000. 1 $ entsprach früher 50 SL und schwankt jetzt zwischen 8.000 und 9.000 SL. Syrische Händler können aufgrund der Sanktionen nicht einmal die grundlegendsten Dinge wie Fabrikmaterialien und Bauprodukte bestellen. Es gab eine Zeit, in der es unmöglich war, Medikamente für die Chemotherapie zu bestellen, weil die ausländischen Hersteller Angst vor den US-Sanktionen hatten. Aufgrund der Bankensanktionen der USA und der EU gegen Syrien ist es Händlern untersagt, Zahlungen aus Syrien an Firmen im Ausland zu senden. Der Hafen von Latakia liegt brach, statt dass sich dort etwas tut, um das Leben wieder aufzubauen.

Die Friedensgespräche von Astana werden demnächst am 20. und 21. Juni in Kasachstan zusammentreten. Stellvertretende Außenminister aus Syrien, Iran, Russland und der Türkei werden Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien sowie einen Fahrplan für eine politische Lösung der Syrienkrise erörtern. Damaskus besteht jedoch darauf, dass eine Normalisierung nicht möglich ist, solange die Türkei Gebiete entlang der Nordgrenze militärisch besetzt hält. Am 10. Mai trafen sich die Verteidigungsminister aller vier Länder in Moskau und wurden mit der Ausarbeitung eines Fahrplans beauftragt, der auf dem nächsten Treffen erörtert werden soll.

Am 14. Juni erklärte der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow, der Fahrplan für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus sei nun bereit, in Astana diskutiert zu werden.

Der Genfer Friedensprozess für Syrien ist bereits mehrfach zusammengetreten, hat aber nie einen Erfolg erzielt. Experten weisen darauf hin, dass die Genfer Treffen von den Forderungen Washingtons diktiert werden, das das zerstörte und von den US-Sanktionen nicht erfasste Syrien erhalten will. Geir Pedersen, der UN-Sondergesandte für Syrien, hat sich jedoch optimistisch über das Treffen in Astana geäußert, doch die USA könnten ihn daran hindern, die in Astana erzielten Fortschritte umzusetzen. US-Präsident Joe Biden war Teil des US-Angriffs auf Syrien im Jahr 2011, der von Präsident Obama initiiert wurde, als Biden noch Vizepräsident war.

Als Syrien und die Türkei am 6. Februar von einem Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert wurden, eilte das Königreich Saudi-Arabien mit humanitären Hilfslieferungen nach Damaskus für die Opfer in Latakia und Aleppo, den beiden am stärksten betroffenen Gebieten in Syrien. Die USA, die EU und andere westliche humanitäre Gruppen haben sich dafür entschieden, ihre Hilfe ausschließlich den 3 Millionen Menschen in Idlib zukommen zu lassen, die unter der Kontrolle der Terroristen stehen, und haben dabei die 15 Millionen Syrer übergangen, die von den USA nicht einmal ein Brot erhalten haben.

Am 10. März unterzeichneten Saudi-Arabien und der Iran ein Normalisierungsabkommen, das von China vermittelt wurde. Dies war ein politisches Erdbeben, das im gesamten Nahen Osten zu spüren war, da sich die beiden ehemaligen Feinde die Hände reichten, um auf Frieden und Wohlstand in der Region hinzuarbeiten. Im Zuge der neu entdeckten Zusammenarbeit hat Saudi-Arabien Syrien die Hand gereicht, und es fanden Treffen statt, bei denen der syrische Präsident in die Arabische Liga zurückkehrte und Botschaftsfunktionen zwischen beiden Ländern eingerichtet wurden.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat eine Vision 2030, die auf Frieden und Stabilität in der Region aufbaut, und er hat dazu aufgerufen, ausländische Einmischung und angezettelte Stellvertreterkriege zu beenden. Saudi-Arabien ist fest entschlossen, eine friedliche politische Lösung für die syrische Krise zu finden, und ist bereit, mit China, Russland und Iran zusammenzuarbeiten, um seine Ziele zu erreichen.

Die Zeiten, in denen die USA der arabischen Welt Vorschriften machten und von den USA angezettelte Kriege für einen Regimewechsel im Nahen Osten führten, sind vorbei. Saudi-Arabien hat einen neuen Kurs eingeschlagen und will in ruhigen Gewässern segeln. Übersetzt mit Deepl.com

