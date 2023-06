https://www.unz.com/pescobar/us-attempts-divide-and-conquer-strategy-against-brics/?utm_source=email&utm_campaign=daily

US versucht “Teile und Herrsche”-Strategie gegen BRICS

Von Pepe Escobar



12. Juni 2023 –



Am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur Anfang des Monats – einer etwas pompösen Veranstaltung, die sich selbst als “Asiens wichtigster Verteidigungsgipfel” bezeichnete – geschah etwas Außergewöhnliches, zumindest an der Oberfläche.

Die Staats- und Regierungschefs von 24 Ländern trafen sich de facto unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn am Ende wurde die Veranstaltung bekannt (der Westen bezeichnete sie als “informelles” Treffen).

Zu den 24 gehörten die USA und alle anderen Five Eyes sowie Vertreter der beiden BRICS-Mitglieder China und Indien. Alle anderen wurden nicht mit Sicherheit identifiziert oder zogen es vor, anonym zu bleiben – vermutlich aufgrund ihres “Mitläufer”-Status.

Entscheidend ist, dass das wichtige BRICS-Mitglied Russland nicht vertreten war.

Reuters schwor, dass die Informationen über das nicht ganz so geheime Treffen von fünf verschiedenen – ungenannten – Quellen stammten. Ein südostasiatischer Diplomat bestätigte unabhängig die Anwesenheit der Five Eyes, Chinas, Indiens und Singapurs – und das war’s. De facto war das Verteidigungsministerium von Singapur der Sponsor des Treffens.

Die Dinge werden immer kurioser, wenn wir die undichte Stelle etwas genauer untersuchen. So viele Quellen, die sich im Grunde gegenseitig bestätigen, deuten auf eine konzertierte Aktion hin – praktisch auf offizieller Ebene. Wenn die Angelegenheit wirklich geheim sein sollte, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dann wäre das der Fall gewesen, und alle Beteiligten hätten bequemerweise ihre Lippen versiegelt. Warum also die undichte Stelle?

Washingtons Strategie des Teilens und Eroberns

Die Vorbereitung solcher Treffen zwischen Spionen dauert in der Regel ewig, vor allem, wenn 24 Nationen beteiligt sind und die Supermacht USA und China rivalisieren. Das bedeutet zahllose qualifizierte Sherpas, die Dokumente redigieren, eine sehr komplizierte Logistik, eine hochsichere Umgebung und ein extrem detailliertes Skript, das jede Intervention abdeckt.

All das muss monatelang bis ins kleinste Detail besprochen worden sein, parallel zur Aufstellung der allgemeinen Tagesordnung für den Shangri-La-Dialog, ohne dass etwas durchsickerte.

Und was dann nach dem Treffen durchsickerte, war einfach nur, dass es passiert war. Nur ausgewählte teilnehmende Akteure wurden vollständig genannt. Über den Inhalt ist absolut nichts bekannt.

Es ist kaum zu glauben, dass die Five Eyes mit den Chinesen offen über westliche Sicherheitsbedenken und/oder -verfahren diskutieren würden, ganz zu schweigen von den anderen kleinen Mitläufern. Schließlich weiß die Führung in Peking ganz genau, dass die USA und Großbritannien einen totalen hybriden Krieg gegen China führen, mit den Five Eyes und Eindämmungsmechanismen wie Quad und AUKUS im Schlepptau.

Der Hauptgrund für die undichte Stelle ist ein eindeutiges Indiz, wenn man sieht, was US Think Tankland ausspuckt: Die USA haben hinter dem Rücken Russlands mit China und Indien über Sicherheit gesprochen. Übersetzt heißt das: Die USA versuchen, die BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) von innen heraus zu untergraben.

Dies ist reines Wunschdenken, denn niemand weiß etwas über den Inhalt der Gespräche. Der Kern der Sache wurde nicht absichtlich durchsickern gelassen.

Der eindeutige Hinweis darauf, dass die undichte Stelle konstruiert wurde, um die BRICS zu untergraben – zumindest in der westlichen Öffentlichkeit – müsste von den üblichen Verdächtigen selbst kommen: US-Denkfabriken, die zu dem gehören, was der unverzichtbare Ray McGovern, ein ehemaliger CIA-Analyst, als MICIMATT (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think Tank Complex) bezeichnet hat.

Der Vorsitzende der Eurasia Group hat das alles im Detail dargelegt: Die US-Außenpolitik muss im Wesentlichen das gesamte Arsenal der Techniken des hybriden Krieges einsetzen, um 6 sogenannte “swing states” in der geopolitischen Arena zu verführen, zu zwingen oder zu unterwerfen: Brasilien, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei.

Es ist kein Zufall, dass drei von ihnen BRICS-Mitglieder sind (Brasilien, Indien, Südafrika) und die anderen drei (Indonesien, Saudi-Arabien, Türkei) Spitzenkandidaten für die unvermeidliche Erweiterung, BRICS+, sind, die bereits diskutiert wird und auf dem kommenden BRICS-Gipfel im August in Südafrika in Angriff genommen werden soll.

Die Taktik der Amerikaner ist vorhersehbar: klassisches “Teile und herrsche”; Versuche, die BRICS von innen heraus durch PR-Operationen und eine riesige fünfte Brigade zu untergraben; und wenn alles schief geht, Versuche einer farbigen Revolution und eines Regimewechsels.

In jüngster Zeit ist diese Taktik sowohl gegen die Türkei als auch gegen Saudi-Arabien kläglich gescheitert, und auch bei der Provokation von Unfrieden innerhalb des RIC-Schlüsseltrios (Russland-Indien-China) sind die USA nicht erfolgreich.

Wachsende Anzeichen für die Verzweiflung der USA

Das Leck war wieder einmal ein Schattenspiel: eine zusätzliche Schicht des Kriegsnebels – und das im Zusammenhang mit einem laufenden Krieg. Es ist recht interessant, dass der “geheime” Schachzug unmittelbar vor dem grünen Licht der üblichen Verdächtigen für die Bombardierung des Kachowskaja-Damms durch Kiew und dem faktischen Beginn der bis zum Tod gesponnenen ukrainischen “Gegenoffensive” stattfand.

Dass die Leiterin des DNI, Avril Haines, und ihr Pekinger Amtskollege Chen Wixin dies am selben Tisch besprechen, ist so weit hergeholt, wie es nur geht.

Ein realistischeres Szenario wäre, wenn sich China und Indien an einen Tisch setzen würden, um ihre unlösbaren Grenzprobleme zu besprechen. Dazu müssen sie aber nicht nach Singapur reisen, sondern können dies im Rahmen der SOZ tun, der beide angehören, wobei Russland eine Vermittlerrolle spielt.

Die Spinnereien von US Think Tankland/MICIMATT, die sich vorhersehbar als politische Analysen tarnen, kommen nie über das Niveau von Vermutungen hinaus: Sie gehen davon aus, dass China mit der Supermacht, auf die es wirklich ankommt – den USA – über Sicherheit diskutiert, während es seine umfassende strategische Partnerschaft mit Russland aufkündigt.

Auch das ist Unsinn: Die wichtigsten Sicherheitsfragen, die beide betreffen, werden auf höchster Ebene erörtert, so z. B. bei dem jüngsten Besuch des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu in Moskau, bei dem es auch zu einem persönlichen Treffen mit Putin kam.

Auch ohne etwas über den Inhalt des Treffens zu wissen, ist es nur fair, alles über die undichte Stelle zu betrachten, was auf die Ukraine hinweist.

Die amerikanischen Geheimdienstinformationen würden in etwa so lauten: Wir brauchen eine Ausstiegsstrategie, dringend und sofort. Holen wir uns also chinesische Informationen, um die Russen davon zu überzeugen, das Schlachtfeld in seiner jetzigen Form einzufrieren – eine Art Waffenstillstand. Dann können wir Kiew wieder mit Waffen ausstatten und es später noch einmal versuchen.

Jeder, der in den letzten Monaten die Kontakte zwischen Russland und China auf höchster Ebene verfolgt hat, weiß, dass dies – wieder einmal – Unsinn ist. Peking mag seinen 12-Punkte-Plan für den Frieden haben – den Moskau respektiert. Aber die Tatsachen vor Ort, die durch die Hybris der USA und der NATO erzwungen wurden, haben zu einer großen Veränderung des Spiels geführt.

Und dann ist da noch die wirklich fundamentale Frage: Wann und wie wird sich Russland entscheiden, den Dnepr zu überqueren. Erst danach wird Moskau bereit sein, über einen möglichen “Frieden” zu diskutieren, und zwar nur unter seinen eigenen Bedingungen.

Gleichzeitig sind sich sowohl Moskau als auch Peking darüber im Klaren, dass der Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in der Ukraine gegen Russland nur eine Probe ist, die in die laufende Chronik eines angekündigten Krieges eingebettet ist: der eigentliche, der nächste, gegen China, mit Taiwan als Vorwand.

Zu glauben, dass sich der chinesische Geheimdienst bereitwillig den Launen der Five Eyes beugen würde, weil sie der Meinung sind, dass sich China in einer prekären geopolitischen Lage befindet, ist nicht einmal als lächerlich zu bezeichnen. Und doch ist auch das ein Bestandteil der US-Think-Thankland-Spinnerei.

Es ist genauso lächerlich wie das rund um die Uhr verbreitete Narrativ “China droht mit einem Krieg wegen Taiwan”, obwohl es der Hegemon ist, der Taiwan als eine neu gestaltete Ukraine benutzt und Peking zwingt, seine taoistische Geduld zu verlieren.

Was fällt also am Ende wirklich auf in dieser Spion-gegen-Spion-Saga? Nicht viel. Außer einem weiteren Hauch von Verzweiflung des Hegemons. Übersetzt mit Deepl.com

