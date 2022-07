US-Veteranen helfen in der Ukraine an der Ostfront von Urs P. Gasche Infosperber

Auf in den III. Weltkrieg und an die Ostfront

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.infosperber.ch/politik/us-veteranen-helfen-in-der-ukraine-an-der-ostfront/



Bild: Perry Blackburn, ein pensionierter Oberstleutnant der US-Army Special Forces, unterrichtet bei Trainingsübungen in der Ukraine. © Oleg Palchyk

US-Veteranen helfen in der Ukraine an der Ostfront

«Während der blutige Konflikt in der Ukraine weitergeht, trainieren kleine Teams amerikanischer Special-Operations-Veteranen ukrainische Soldaten in der Nähe der Frontlinien und helfen in einigen Fällen bei der Planung von Kampfeinsätzen», berichtete die «New York Times» am 5. Juli.

Vor dem Krieg hatte das US-Militär regelmässig uniformierte Militär-Ausbilder in die Ukraine entsandt. Sobald jedoch Russland einmarschierte, zog die Regierung Biden alle Truppen ab. «Wir werden nicht den dritten Weltkrieg in der Ukraine führen», erklärte Präsident Biden.

Der Präsident versprach, dass die USA die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen würden und sagte 6,8 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe zu. Seither bilden US-Truppen ukrainische Streitkräfte in Polen und Deutschland aus. Im Mai zog Biden eine klare Grenze: Das US-Militär werde nicht direkt gegen die Russen kämpfen.Weiterlesen bei infosperber.ch

