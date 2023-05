“Russland wird als Tyrannei unter der rücksichtslosen Herrschaft des Diktators Wladimir Putin angeprangert. In Wahrheit steht Präsident Putin an der Spitze einer kollektiven Führung, die von der Bevölkerung sehr positiv bewertet wird, seine zahlreichen Schriften und Reden lassen keine aggressiven Ambitionen erkennen, und – trotz politischer Kontrolle – gibt es in den Medien und bei populären russischen Bloggern eine größere Meinungsvielfalt zur Ukraine als in den Vereinigten Staaten oder bei unseren europäischen Verbündeten. Deutlich mehr als in der Ukraine, wo drakonische Kontrollen eingeführt wurden.”

Präsident Joe Biden und Mitarbeiter des Weißen Hauses auf der Westkolonnade, Januar 2021. (Weißes Haus /Adam Schultz)



Zwei Worte – Demokratie und Autokratie – haben im Westen eine neue Geburt erlebt, da die USA die Idee einer Fortsetzung des Kalten Krieges annehmen, sagt Michael Brenner. Die Implikationen sind tiefgreifend.

US-Werte, Wahrheiten und globales Scheitern

Von Michael Brenner

16. Mai 2023

Politische Rhetorik dreht sich um Schlüsselwörter oder -sätze, die bei einem Publikum Anklang finden und tief verwurzelte Bilder und Symbole hervorrufen. Bei den Amerikanern sind Demokratie und Freiheit die stärksten Begriffe.

Sie werden in der öffentlichen Kommunikation jeder Art – ob in Wort oder Schrift – großzügig verwendet. Sie werden austauschbar verwendet. In den Köpfen vieler Menschen sind sie eine Kurzform für die legendäre amerikanische Erfahrung.

Demokratie und Autokratie – diese beiden Worte, die für die Abgestumpften abgedroschen sind, haben eine neue Geburt erlebt, als die Vereinigten Staaten sich die Idee einer Fortsetzung des Kalten Krieges zu eigen machten.

Objektiv gesehen ist das natürlich ein Code für den Kampf um die globale Vorherrschaft zwischen dem herrschenden Hegemon (den USA) und der gewaltigen Herausforderung durch China & oder Russland. Diese Realität wird durch den Zusatz “Nationale Sicherheit” zum Ausdruck gebracht. Zusammen bilden sie ein doktrinäres eisernes Dreieck, das die Stimmung zu Hause kristallisiert. In der weiten Welt wird die “nationale Sicherheit” durch eine “regelbasierte internationale Ordnung” ersetzt. Diese Parole fällt flach, wenn sich das Eisen im Ausland in Gummi verwandelt.

Das Hauptziel besteht darin, eine klare Linie zwischen “wir” und “sie” zu ziehen. Ersteres umfasst die anderen liberalen Demokratien und Verbündeten im nordatlantischen Raum, der im übertragenen Sinne auf die ANZUS-Länder, Japan und Südkorea ausgedehnt wird – das Amalgam, das den kollektiven Westen bildet.

Zu “ihnen” gehören vor allem China, Russland, Iran, Nordkorea und alle, die entweder eine Affinität zu den oben genannten Ländern zeigen oder sich gegen westliche Pläne und Politiken stellen. Sie werden als die “Laufhunde” der bedrohlichen Mächte – Venezuela, Kuba, Nicaragua, Syrien u.a. – angesehen.

Der fließende Bereich des Unverbindlichen

Der neue Terminal in Ankara ist ein Knotenpunkt für die Hochgeschwindigkeitszüge. (Metuboy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Dann gibt es noch die fließende und unbestimmte Grauzone, die von den Neutralen und Unbeteiligten eingenommen wird. Zu den strategisch wichtigsten dieser “Unabhängigen” gehören die Türkei, Indien, Brasilien, Indonesien, Saudi-Arabien, Südafrika, Argentinien und Pakistan. Die Regierung Biden hat sich zum Ziel gesetzt, bei diesen Staaten die größtmögliche Unterstützung in den Bereichen Basisrechte, Energiehandel, Finanzen, Handelsembargos und Boykotte zu mobilisieren.

Bevor sich die Ukraine-Krise im Februar letzten Jahres zuspitzte, war das Hauptziel China. Der Schwerpunkt lag auf der Eindämmung der Ausweitung von Chinas globalem Einfluss – mit dem Argument, dass eine solche Entwicklung eine vielgestaltige Bedrohung für die nationalen Interessen anderer Staaten und für die globale Stabilität insgesamt darstellt.

Diese abstrakte strategische Formulierung erhielt mit dem Beginn der Konfrontation mit Russland über die Ukraine eine schärfere Kontur. Washington hatte den Konflikt in der Erwartung provoziert, Putins Russland eine tödliche politisch-wirtschaftliche Niederlage beizubringen und es damit als wichtigen Faktor in der großen Kräftegleichung zwischen “wir” und “sie” auszuschalten.

Sie handelten schnell und entschlossen, um eine unumkehrbare “Blutlinie” zwischen Russland und den europäischen NATO/EU-Ländern zu ziehen. Die abtrünnigen Regierungen auf dem ganzen Kontinent – von London über Warschau bis Tallin – fügten sich enthusiastisch. Diese instinktive Solidaritätsbekundung entspricht der psychologischen Dynamik des Verhältnisses von Dominanz und Unterordnung, das die europäisch-amerikanischen Beziehungen in den letzten 75 Jahren bestimmt hat. Sie ist so tief verwurzelt, dass sie den politischen Eliten zur zweiten Natur geworden ist.

Wie extrem die Vorrechte der Vereinigten Staaten sind, wenn es darum geht, die Souveränität und die Interessen Europas zu missachten, zeigte sich bei der Zerstörung der baltischen Gaspipeline durch Washington.

Orte der Explosionen, die durch die Nord Stream-Anschläge am 26. September verursacht wurden. (Lampel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Diese außergewöhnliche Episode unterstrich die uneingeschränkte Bereitschaft der Europäer, als Satrapen Amerikas zu dienen, um zu verhindern, dass sowohl China als auch Russland seine Hegemonie in Frage stellen.

Die Sicherung des Gehorsams des europäischen Wirtschaftsblocks ist unbestreitbar ein großer strategischer Erfolg für die Vereinigten Staaten. Das Gleiche gilt für die Unterbindung des Zugangs Russlands zu Kapitalinvestitionen, Technologie und reichen Märkten im Westen.

Die höchsten Kosten tragen jedoch die Europäer. Sie haben ihre wirtschaftliche Zukunft mit einer Hypothek belastet, um sich an dem unüberlegten Abbruch aller Beziehungen zu einem unerbittlichen Gegner Russlands zu beteiligen, dessen reichhaltige Energie- und Agrarressourcen ein Hauptelement ihres Wohlstands und ihrer politischen Stabilität waren.

In den Augen des objektiven Beobachters wurden die Gewinne Washingtons in Europa durch die völlige Verfehlung seines Hauptziels, Russland ernsthaft zu schwächen, mehr als ausgeglichen. Die erstaunliche wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Russlands (eine völlige Überraschung für schlecht informierte westliche Planer) hat dazu geführt, dass Russland nicht nur steht, sondern sich in einer gesünderen Position befindet – dank einer Reihe vorteilhafter Reformen (vor allem im Finanzsystem), die für die Zukunft vielversprechend sind.

Neues Netzwerk für globale Beziehungen

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu, links, sitzt am 16. April neben seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Pavel Bednyakov, RIA Novosti)

Der Wirtschaftskrieg des Westens hat zu einer Akzentuierung und Beschleunigung eines russischen Umstrukturierungsprogramms geführt, das von Analysten in Washington, London und Brüssel weitgehend unerkannt blieb. Das Ergebnis ist eine deutlich verringerte Anfälligkeit gegenüber äußerem Druck, wie z.B. der fehlgeschlagenen Sanktionskampagne unter amerikanischer Führung, und das Knüpfen eines neuen Netzes globaler Wirtschaftsbeziehungen. Russlands nachgewiesene Stärken bei der Entwicklung und Herstellung von militärischer Ausrüstung sowie sein Reichtum an natürlichen Ressourcen bedeuten, dass sein Beitrag zur sino-russischen Gesamtmacht das Land zu einem umso stärkeren Rivalen des amerikanischen Blocks macht.

Die binäre Struktur des sich herausbildenden internationalen Systems wird von den amerikanischen Eliten und der Bevölkerung leicht akzeptiert. Eine manichäische Weltsicht passt gut zum Selbstbild des Landes als Kind des Schicksals, das dazu ausersehen ist, die Welt ins Licht von Freiheit und Demokratie zu führen.

Für die Amerikaner ist es ein Glaubensartikel, dass das Land bei seiner Gründung mit politischen Tugenden ausgestattet wurde und dass jede Partei, die sich ihnen widersetzt, einer unumstößlichen Teleologie im Wege steht. Daraus folgt, dass ein politisches Gebilde, das die amerikanische Vormachtstellung in Frage stellt, nicht nur eine feindliche Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlergehen der Vereinigten Staaten darstellt, sondern gerade deshalb auch moralisch fehlerhaft ist. Rechtschaffenheit und Verunglimpfung von Gegnern lassen sich leicht zu ihrer Bezeichnung als das personifizierte “Böse” verdammen.

Die Auswirkungen sind tiefgreifend. Man geht von einer konfliktreichen Beziehung aus, hält die Koexistenz für unnatürlich und zerbrechlich, wertet die Diplomatie ab und betrachtet Verhandlungen als ein Pokerspiel statt als Kuhhandel. Erfolg wird als Sieg definiert, der den Feind ausschaltet.

Diese Haltung wurde durch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts noch verstärkt. Die Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, die Zerschlagung Deutschlands und Japans im Zweiten Weltkrieg, der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Verdunstung des internationalen Kommunismus.

Vergessen sind die überschaubaren Mächte, die bei der Invasion Mexikos und der Konfiszierung seiner Territorien, dem Spanisch-Amerikanischen Krieg, den zahllosen Interventionen und Besetzungen in Mittelamerika und der Karibik mitspielten. Die moralischen Kreuzzüge des nächsten Jahrhunderts trugen dazu bei, die Erinnerung an diese profanen Ereignisse auszulöschen und den Glauben an die den Vereinigten Staaten innewohnende Tugendhaftigkeit zu bewahren.

Poster derjenigen, die nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich von Augusto Pinochet 1973 in Chile gegen die Regierung der Volkseinheit von Präsident Salvadore Allende “verschwunden” sind. (Razi Sol, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Diese Kontinuität trägt dazu bei, die nahezu einhellige, unkritische Akzeptanz von Washingtons vorschneller Einordnung Russlands und Chinas als Feinde der Vergangenheit zu erklären. So wird das heutige Russland als Avatar der Sowjetunion angesehen und China als eine noch bedrohlichere Gefahr als das kaiserliche Japan. Die Ignoranz gegenüber weitaus subtileren und komplexeren Realitäten wird scheinbar als automatische Vorliebe für Stereotypen kultiviert, die bequem mit dem amerikanischen Selbstverständnis, der subjektiven Erfahrung, den philosophischen Vorstellungen und der nationalen Mythologie übereinstimmen. Infolgedessen

Folglich handeln wir nach groben Karikaturen.

Russland wird als Tyrannei unter der rücksichtslosen Herrschaft des Diktators Wladimir Putin angeprangert. In Wahrheit steht Präsident Putin an der Spitze einer kollektiven Führung, die von der Bevölkerung sehr positiv bewertet wird, seine zahlreichen Schriften und Reden lassen keine aggressiven Ambitionen erkennen, und – trotz politischer Kontrolle – gibt es in den Medien und bei populären russischen Bloggern eine größere Meinungsvielfalt zur Ukraine als in den Vereinigten Staaten oder bei unseren europäischen Verbündeten. Deutlich mehr als in der Ukraine, wo drakonische Kontrollen eingeführt wurden.

Auch China wird in einer Weise dargestellt, die so verzerrt und vereinfacht ist, dass sie fast schon an eine Karikatur erinnert. Die klare Vision der Führung in Peking von ihrer herausragenden Stellung in Asien – und darüber hinaus – hat keine Ähnlichkeit mit Japans Co-Prosperity Sphere und dem Aufbau eines Imperiums. Dies sollte jedem klar sein, der auch nur ein wenig über die chinesische Geschichte weiß oder über die aktuellen Aktivitäten des Landes nachdenkt. Dennoch besteht das offizielle Washington – und fast die gesamte außenpolitische Gemeinschaft – darauf, China als kriegerisch und feindselig gegenüber den USA zu beschuldigen, selbst wenn die politische Führung in Washington aggressive Maßnahmen ergreift, indem sie das vor einem halben Jahrhundert gegebene Versprechen des Ein-China-Prinzips missachtet und die Unabhängigkeit Taiwans fördert.

Nancy Pelosi, links, beim Besuch der taiwanesischen Legislative im August 2022, als sie noch Sprecherin des Repräsentantenhauses war. (Wikipedia Commons)

Diese verzerrte Sichtweise lässt das Pentagon nach einer massiven Aufstockung unserer Seestreitkräfte im indopazifischen Raum rufen, in der Erwartung, dass sich die großen Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs wiederholen werden, während computergestützte Kriegsspiele zu einem Hobby geworden sind. Erklingt im Hintergrund die Titelmusik von “Victory At Sea”?

Die extremen Bemühungen, Russland (und in etwas geringerem Maße auch China) als unverbesserliche Sünder darzustellen, die sich kriminellen Handlungen hingeben, die als Kriegsverbrechen zu qualifizieren sind, sind Ausdruck des amerikanischen Drangs, über andere gerecht zu urteilen. Dieser vorschnelle Moralismus hat seine Wurzeln in der theologischen Dimension des amerikanischen “Ausnahmezustands”.

Sie dient auch einem strategisch-politischen Zweck, indem sie dazu beiträgt, die Unterstützung für ein Nullsummenspiel “wir gegen sie” zu mobilisieren. Ein auffälliges Merkmal der derzeitigen Situation in der Ukraine und in Russland ist, dass ein objektiver Beobachter sich anstrengen muss, um einen zwingenden Grund zu finden, sich auf eine so starre Position festzulegen. In den Köpfen Washingtons, die von einem neokonservativen Dogma durchdrungen sind und sich um die Dauerhaftigkeit der globalen Hegemonie der USA sorgen, fehlt diese Objektivität und Weitsicht.

Der Drang, den Feind zu stigmatisieren, geht einher mit dem Drang, die demokratische Legitimation der Parteien, die Washington unterstützt, zu verbessern.

Die Ukraine wird unablässig als Trägerin aufgeklärter politischer Werte dargestellt. Präsident Volodymyr Selenskyj wird als Bannerträger gepriesen und in den heiligen Hallen des Kongresses und anderswo geehrt.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj zeigt ein Geschenk der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach seiner Rede vor dem US-Kongress am 21. Dezember 2022. (C-Span Standbild)

Doch die offensichtliche Realität sieht ganz anders aus. Die Ukraine ist ein autoritärer Staat, der für seine Korruption berüchtigt ist. Alle Parteien, die nicht die derzeitige Regierung unterstützen, sind verboten; die Medien werden vollständig kontrolliert und dürfen nur Propaganda verbreiten; die Büros aller zivilgesellschaftlichen Gruppen sind geschlossen, und nicht zuletzt üben neonazistische und ähnliche nationalistische Kräfte einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Sicherheitsdienste und die Korridore der offiziellen Macht aus.

Einige von ihnen tragen freizügig Nazi-Insignien auf ihren Uniformen, und zum Gedenken an Stepan Bandera, den Kriegsverbündeten der SS, der Massenmorde an Nazi-Gegnern anordnete, werden Statuen errichtet.

Die Macht rhetorischer Bilder ist so groß, und das Bedürfnis nach moralischer Rechtfertigung eines machtpolitischen Schachzugs, bei dem viel auf dem Spiel steht, ist so stark, dass diese krasse Realität kollektiv sublimiert wird.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von der bipolaren Dimension des entstehenden Weltsystems auf die breitere Arena verlagern, die andere Staaten einschließt, verliert der auf Werten basierende amerikanische Ansatz zur Bestimmung von Freunden und Feinden an Überzeugungskraft. Er wird sogar zu einer eindeutigen Belastung.

Denn diese Länder akzeptieren weder die selbsternannte Überheblichkeit der Vereinigten Staaten, im In- und Ausland der Inbegriff politischer Tugend zu sein, noch die Dämonisierung von Ländern, mit denen sie produktive, friedliche Beziehungen unterhalten haben. Sie machen ihre strategischen Entscheidungen nicht davon abhängig, was Peking mit den Uiguren in Xinjiang tut oder nicht tut.

Selbst US-Außenminister Antony Blinken und Co. erkennen diese grundlegende Tatsache des internationalen Lebens an. Washington ist daher gezwungen, seine Appelle an die Gefolgschaft in sehr praktischen, konventionellen Begriffen zu formulieren. Auch wenn es ein Lippenbekenntnis zum “historischen” Kampf zwischen “Demokratie” und Tyrannei ablegt, ist diese oberflächliche Formulierung in Ankara, Delhi, Brasilia, Riad oder anderen Hauptstädten wenig überzeugend.

Einige sind selbst alles andere als Bastionen der Freiheit (Saudi-Arabien). Einige werden von Menschen geführt, die unter den schädlichen Auswirkungen der amerikanischen Unterstützung für antidemokratische Gegner gelitten haben (Brasiliens Präsident Lula da Silva, der von der autokratischen Bolsonaro-Kabale, die von Washington bevorzugt wird, ins Gefängnis gesteckt wurde); die in Angelegenheiten von höchster nationaler Bedeutung enge Beziehungen zu Moskau oder Peking unterhalten (Präsident Recep Erdogan in der Türkei); oder die zwar verfassungsmäßig demokratisch sind, es aber vorziehen, den Begriff in seiner nicht ganz reinen Form zu verwenden (Indien von Premierminister Narendra Modi).

Der Fall Indien, im Besonderen

Der indische Premierminister Narendra Modi und der chinesische Präsident Xi Jinping in Wuhan, China. 2018. (MEAphotogallery, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Indien ist ein besonders lehrreicher Fall. Amerikanische Strategen, die ihre Antwort auf das Erstarken Chinas planten, gingen davon aus, dass sie Indien in eine Entente Cordiale einbinden könnten, die Japan, Südkorea, die ANZUS und jeden anderen in der Region einschließt, den sie zum Beitritt verleiten oder zwingen könnten.

Diese Hoffnung war immer vergeblich; zumindest für die Analysten, die weniger von dem “bête noir” China besessen waren. Obwohl die Beziehungen zwischen Delhi und Peking seit dem Himalaya-Krieg von 1962 unterkühlt waren und Indiens Eliten ein ängstliches Gefühl der Rivalität mit dem aufstrebenden China verspürten, ist die indische Führung entschlossen, mit den komplexer gewordenen Beziehungen zu ihren eigenen Bedingungen und mit ihren eigenen Mitteln umzugehen.

Indien ist ein zivilisatorischer Staat (wie China), der tiefe Ressentiments gegen die Art und Weise hegt, wie das britische Raj das Land 175 Jahre lang unterjocht, ausgebeutet und Indiens Ressourcen für seine eigenen strategischen Ziele genutzt hat. Das selbstbewusste Indien von heute wird nicht zulassen, dass es in einem gefährlichen Feldzug der USA zur Aufrechterhaltung ihrer Vorherrschaft in der asiatischen Region als Subalterne dient.

Was Russland betrifft, so haben die beiden Länder in der Vergangenheit enge und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen unterhalten – auf wirtschaftlicher und diplomatischer Ebene. Es hätte nicht überraschen dürfen, dass Delhi Bidens Forderung, sich dem Projekt der Isolierung und Bestrafung Moskaus anzuschließen, zurückgewiesen hat. Stattdessen hat es genau das Gegenteil getan.

Indien ist heute der zweitgrößte Abnehmer von russischem Öl, das zu einem erheblichen Teil raffiniert und auf dem internationalen Markt mit einem stattlichen Gewinn verkauft wird. Ein Teil davon geht an Abnehmer in Westeuropa, einschließlich Großbritannien. Auch die Vereinigten Staaten sind Abnehmer des von ihnen benötigten russischen Schweröls.

Entgegen der üblichen Rhetorik der USA und ihrer Verbündeten, Russland sei von der Weltgemeinschaft isoliert worden, ist die unangenehme Wahrheit, dass sich bis heute keine einzige Regierung außerhalb des kollektiven Westens dem von den USA verhängten Sanktionsregime angeschlossen hat. Die ständigen Behauptungen, Russland sei ein globaler Paria, der gemieden und verachtet wird, sind offensichtlich falsch. Sie sind nur in der verzerrten Echokammer der westlichen Behörden und Medien glaubwürdig.

Die USA sind gezwungen, auf zwei Ebenen zu kommunizieren

US-Außenminister Antony Blinken spricht am 21. Februar vor der Presse in Athen. (Außenministerium/Chuck Kennedy)

Diese unterschiedlichen geostrategischen und wirtschaftlichen Sicherheitsprioritäten dieser “unabhängigen” Mächte zwingen die Vereinigten Staaten dazu, ihren Ansatz und ihre Rhetorik ganz anders zu gestalten, als es der kollektive Westen in seiner Darstellung von Russland und China tut. In der Tat müssen sie auf zwei Ebenen denken und kommunizieren. Das erweist sich als eine gewaltige Herausforderung.

Es ist nicht so, dass den USA das traditionelle Spiel der “Realpolitik” und des knallharten nationalen Interesses fremd wäre. Schließlich haben sie dies während der 40 Jahre des Kalten Krieges in der ganzen Welt getan. Vielmehr ist sie nicht überzeugend, wenn sie auf plumpe Weise Argumente und Druck auf “unabhängige” Staaten ausübt, sich direkt an einer Sache zu beteiligen, die Risiken birgt und greifbare Kosten verursacht. Darüber hinaus sehen die meisten das Anliegen der USA auf fadenscheinigen Gründen beruhen – sowohl in ethischer als auch in praktischer Hinsicht.

Das amerikanische Instrumentarium an Überredungs- und Zwangsmitteln ist nach wie vor beeindruckend. Die Verwundbarkeit der anderen Parteien wird jedoch durch zwei sich gegenseitig verstärkende Faktoren gemindert.

Der eine ist ihr eigenes wertvolles Kapital (sei es Öl, Märkte und kommerzielle Interdependenz in einer hoch integrierten Weltwirtschaft oder kritischer regionaler Einfluss in sensiblen Gebieten – dem Nahen Osten).

Der zweite sind die Optionen, die sich durch die Verlagerung der weltwirtschaftlichen Aktivitäten nach Asien und Euro-Asien eröffnet haben. China selbst ist mit großem Abstand das dominierende Produktionszentrum der Welt. Der Produktionssektor des Landes ist größer als der der USA und der EU. Die durch die Ukraine-Affäre offenkundig gewordene Kritikalität Russlands als Hauptlieferant von Energie und landwirtschaftlichen Erzeugnissen bedeutet, dass eine Anpassung an die von den Vereinigten Staaten geforderten strengen Auflagen einen untragbar hohen Preis fordert.

Hebel der monetären Kontrolle

U.S. Finanzministerium in Washington. (Wally Gobetz, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Washington kann nach Belieben Sanktionen gegen jedes Land verhängen, das sich seinem Willen widersetzt, und tut dies auch. Und ja, es behält die Kontrolle über Finanztransaktionen über SWIFT, das als internationales Währungsclearinghouse fungiert. Die Rolle des Dollars als weltweite Transaktionswährung zwingt andere Länder dazu, ihre Zahlungen und Reserven über US-Banken abzuwickeln, und die USA kontrollieren de facto die Kreditvergabe des IWF.

Diese Einflusshebel werden immer häufiger und in immer dramatischerer Weise eingesetzt. Der deutlichste Fall ist die willkürliche Beschlagnahme russischer Reserven in der Größenordnung von 300 Milliarden Dollar durch Washington. Jetzt wird angedeutet, dass die Vereinigten Staaten diese Reserven in ihren Besitz bringen und für den “Wiederaufbau” der Ukraine verwenden könnten.

Es gab bereits Präzedenzfälle in Bezug auf das Finanzvermögen des Iran, Afghanistans und Venezuelas (letzteres in Zusammenarbeit mit der Bank of England). Aber der einseitige antirussische Schritt ist von einem solchen Ausmaß, dass er die Befürchtung weckt, die Amerikaner könnten ihre vermeintliche Rolle als Währungshüter dazu missbrauchen, das Vermögen jeder Partei, die sich Washington widersetzt, als Geisel zu nehmen.

Diese Befürchtung hat Saudi-Arabien und andere Länder zu drastischen Maßnahmen veranlasst, um ihre sehr großen Beteiligungen an amerikanischen Finanzinstituten abzubauen. Der sich dadurch ausbreitende Trend zur Entdollarisierung bedroht einen wichtigen Pfeiler der dominierenden globalen Position der Vereinigten Staaten. Er wird durch die unter chinesischer Führung bereits umgesetzten Pläne zur Schaffung einer Reihe alternativer globaler Währungsinstitutionen gefördert.

Die Entwicklungen im Währungsbereich offenbaren einen grundlegenden Fehler in dem US-Projekt, die “Einhaltung von Regeln” als einen der wichtigsten “Werte” für die endgültige Klassifizierung von “guten” und “schlechten” Staaten festzulegen. Denn der Diebstahl von Geldvermögen eines anderen Staates verstößt gegen jede Regel, jedes Gesetz, jede Norm und jede gängige Praxis im internationalen Verkehr. Die ohnehin schon geringe Glaubwürdigkeit der von Washington vorgeschlagenen Formel kann einen solch unverhohlenen, eigennützigen Unilateralismus nicht überleben.

Nach der illegalen Invasion im Irak, die ein Blutbad angerichtet hat und von weit verbreiteten Folterungen begleitet wurde, die vom Weißen Haus angeordnet wurden, könnte man sich fragen, ob die Vereinigten Staaten nicht besser dran wären, wenn sie einfach ihre Staatsraison ohne moralische Schnörkel geltend machen würden.

Jeder versteht Ersteres – auch wenn er mit bestimmten Aktionen nicht einverstanden ist – und lehnt Letzteres ab.

Eine Außenpolitik, die sich an Dogmen orientiert, die Schibboleths mit Ideen verwechselt und deren kühne und grandiose Ambitionen der Realität widersprechen, ist zum Scheitern verurteilt.

Das lässt zwei Fragen offen: 1) wie viel Schaden – direkt oder kollateral – es auf dem Weg zum Scheitern anrichten wird; 2) ob ein fanatisches Streben nach dem Unerreichbaren in einer Katastrophe enden wird. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

