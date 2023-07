USA: Australische multinationale Militärübung demonstriert Einigkeit gegenüber China

Das Großmanöver „Talisman Sabre“ wird alle zwei Jahre durchgeführt. Auch Deutschland nimmt ab Samstag erstmals an dieser Übung in der Asien-Pazifik-Region teil.

US-Marineminister Carlos Del Toro sagte am Freitag, dass die große multinationale Militärübung in Australien eine Botschaft an China sei, dass die Verbündeten der USA bei der „Verteidigung ihrer Sicherheit und der demokratischen Werte“ zusammenarbeiten.

Die Übung „Talisman Sabre“ erfolgte erstmalig im Jahr 2005 als gemeinsames Training der USA und Australiens. In diesem Jahr findet Talisman Sabre in Australien statt und ist Teil einer Manöverserie, die vor allem der Stärkung der australisch-US-amerikanischen Militärkooperation dient. Anders als in den Vorjahren wird die Übung 2023 jedoch auf 13 Nationen und mehr als 30.000 Militärangehörige ausgedehnt. Ab diesem Samstag nimmt zum ersten Mal auch die deutsche Bundeswehr an diesem Großmanöver in der Asien-Pazifik-Region teil.

Del Toro und sein australischer Amtskollege Richard Marles begrüßten die immer enger werdenden bilateralen Militärbeziehungen, als sie die Übung auf einem Marinestützpunkt in Sydney eröffneten.