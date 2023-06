Ukrainische Soldaten feuern am 5. Dezember in der Region Donezk Artillerie ab (Justin Yau/Sipa USA via AP und NBC News)

USA bitten Japan um TNT-Verkauf für ukrainische Artilleriegranaten

von Tyler Durden

3. Juni 2023

In dem Bestreben, das ukrainische Waffenarsenal im Vorfeld einer lang erwarteten Gegenoffensive gegen Russland zu verstärken, bemüht sich die US-Regierung um den Kauf von Sprengstoff aus Japan zur Verwendung in 155-mm-Artilleriegranaten, berichtete Reuters am Donnerstagabend.

Die Anfrage ist ein Test für Japans Philosophie gegen Militarismus nach dem Zweiten Weltkrieg sowie für die besonderen Beschränkungen des Landes für Waffenexporte. Dennoch hat die japanische Regierung den US-Vertretern versichert, dass das Geschäft zustande kommen wird.

221213-ukarine-artillery-mn-1350-49eaf2.jpeg

Ukrainische Soldaten feuern am 5. Dezember in der Region Donezk Artillerie ab (Justin Yau/Sipa USA via AP und NBC News)

“Es gibt eine Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, Sprengstoff von Japan zu kaufen”, sagte eine ungenannte Person, die mit den Verhandlungen vertraut ist, gegenüber Reuters. Der Verkauf von industriellem TNT wird dank der Tatsache, dass es als Produkt mit doppeltem Verwendungszweck betrachtet wird, das nicht explizit militärischer Natur ist – im Gegensatz zu z. B. einer zusammengebauten Artilleriegranate -, keine Exporthürde darstellen.

Gleichzeitig erklärte das japanische Ministerium für Handel, Industrie und Wirtschaft, dass seine Ausfuhrbestimmungen eine Bewertung der Absichten des Käufers für das Produkt erfordern, einschließlich der Frage, ob die beabsichtigte Verwendung die internationale Sicherheit beeinträchtigen würde.

Die Artillerie spielt im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle: Beide Seiten feuern täglich mehrere tausend Schuss ab, und die Hersteller bemühen sich, die Geschütze zu bedienen. Im Dezember sagte Armeeministerin Christine Wormuth, dass die US-Waffenindustrie die Produktion von 155-mm-Artilleriegranaten von 14.000 Stück pro Monat auf 20.000 in diesem Frühjahr und 40.000 im Jahr 2025 hochfahren werde.

Die Nachricht über das japanische TNT-Geschäft kommt kurz nach dem Besuch von Verteidigungsminister LLoyd Austin in dieser Woche in Japan. Wenn das Geschäft zustande kommt, wird der Sprengstoff von amerikanischen Munitionsherstellern verwendet werden.

Bildschirmfoto 2023-06-01 um 11.54.28 PM.png

Verteidigungsminister LLoyd Austin am Donnerstag in Tokio (Frank Robichon/Pool via Reuters)

Der japanische Premierminister Fumio Kishida, der sich den Ansichten westlicher Falken anschloss, hatte zuvor gewarnt, dass ein russischer Sieg in der Ukraine eine chinesische Invasion in Taiwan begünstigen könnte. Japan hat der Ukraine nicht-tödliche Hilfe geleistet, darunter Rationen, Helme und Splitterschutzwesten, und im April die Lieferung von Lastwagen zugesagt.

Mit dem anstehenden TNT-Geschäft setzt Japan seine Zehen auf die Linie des Nicht-Militarismus. Dieser Schritt wird zwangsläufig zu Kontroversen führen. “Die Tatsache, dass Japan beschlossen hat, der Ukraine Lastwagen zu liefern, zeigt, dass sich die Dinge ändern. Allerdings scheint es noch keinen politischen Konsens in der Frage der tödlichen Hilfe zu geben”, sagte Tsuneo Watanabe von der Sasakawa Peace Foundation gegenüber Reuters.

Im Dezember kündigte Japan seine größte militärische Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg an. Auf der Einkaufsliste im Wert von 320 Milliarden Dollar stehen auch Raketen, deren Reichweite ausreicht, um Ziele in China zu treffen. Kishida und die regierende Liberaldemokratische Partei haben auch deutlich gemacht, dass sie Exportbeschränkungen lockern oder ganz abschaffen wollen.

Der vorgeschlagene japanische TNT-Lieferant ist zwar noch nicht bekannt, aber eine Reuters-Übersicht über die japanischen Hersteller deutet darauf hin, dass das Unternehmen Chugoku Kayaku, das sich in engem Besitz befindet, die wahrscheinlichste Firma ist. Die Ironie des Schicksals ist, dass das Unternehmen, das Japans Abkehr von den Friedensgrundsätzen vorantreiben könnte, seinen Hauptsitz in Hiroshima hat. Übersetzt mit Deepl.com