Eine verpasste Chance und der endgültige Beweis dafür, wie es um die US-“Werte” bestellt ist! Nicht anders, als unter Trump.

Israel hat in dem besetzten Gebiet völkerrechtswidrige Siedlungen errichtet und seine Bürger dort angesiedelt, dass unter Hilfe der USA. .Dennoch versuchen mehrere republikanische Abgeordnete, ein Gesetz zu verabschieden, das die israelische Souveränität über das Gebiet anerkennt und die Demokraten unter Biden haben wie wohl das gleiche Ziel. Gute Zusammenarbeit mit der Israel-Lobby. Düstere Aussichten.



https://www.middleeasteye.net/news/golan-heights-us-denies-reports-rescind-recognition-israel-claim-syria-territory



Bild:A sign warning against landmines is seen by a barbed-wire fence separating the occupied Golan Heights from the rest of Syria (AFP)

USA dementieren, dass Biden die Anerkennung von Israels Anspruch auf die Golanhöhen rückgängig macht



Das Außenministerium sagt, Berichte über eine Änderung der Politik in Bezug auf das strategische Plateau seien “falsch”.

Ein Schild, das vor Landminen warnt, ist an einem Stacheldrahtzaun in der Nähe des Grenzzauns zu sehen, der die besetzten Golanhöhen vom Rest Syriens trennt.

Ein Schild, das vor Landminen warnt, ist an einem Stacheldrahtzaun zu sehen, der die besetzten Golanhöhen vom Rest Syriens trennt (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

in Washington

25. Juni 2021

Das US-Außenministerium hat einen Medienbericht dementiert, in dem behauptet wurde, die Biden-Administration plane, die Anerkennung des israelischen Anspruchs auf die besetzten Golanhöhen rückgängig zu machen.

Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Freitag gegenüber Middle East Eye: “Unsere Politik bezüglich des Golan hat sich nicht geändert.”

Die Abteilung für Nahost-Angelegenheiten des Außenministeriums hatte zuvor getwittert: “Die US-Politik in Bezug auf den Golan hat sich nicht geändert, und Berichte, die das Gegenteil behaupten, sind falsch.”

Die Dementis kamen, nachdem der Washington Free Beacon am Donnerstag eine Geschichte mit der Überschrift veröffentlichte: “Biden Admin Walks Back US Recognition of Golan Heights as Israeli Territory”.

Im März 2019 unterzeichnete der damalige US-Präsident Donald Trump einen Erlass, der Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannte – ein Schritt, den Experten damals als Verstoß gegen internationales Recht anprangerten, das es Staaten verbietet, Land mit Gewalt zu erwerben.

Seit ihrem Amtsantritt hat die Biden-Administration es weitgehend vermieden, über den Status des Gebiets zu sprechen. Außenminister Antony Blinken sagte im Februar, dass die US-Politik bezüglich des Gebiets von der regionalen Situation und der Zukunft der Herrschaft des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad abhängen würde.

“Abgesehen von den rechtlichen Aspekten… ist der Golan als praktische Angelegenheit sehr wichtig für Israels Sicherheit. Solange Assad in Syrien an der Macht ist, solange der Iran in Syrien präsent ist, Milizengruppen, die vom Iran unterstützt werden, das Assad-Regime selbst – all das stellt eine erhebliche Sicherheitsbedrohung für Israel dar”, sagte Blinken damals.

“Rechtliche Fragen sind etwas anderes. Und im Laufe der Zeit, wenn sich die Situation in Syrien ändern sollte, ist das etwas, das wir uns ansehen würden”, fuhr der Minister fort.

Die Golanhöhen: Warum sie wichtig sind

Die Golanhöhen, die seit der Unabhängigkeit des Landes 1944 offiziell zu Syrien gehören, sind ein strategisch wichtiges Plateau, das sich zwischen Israel und Syrien erstreckt und den Südlibanon überblickt.

Sie wurden von Israel während des Nahostkrieges 1967 erobert und anschließend annektiert, was von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Der Golan wird von den Vereinten Nationen als Teil von Syrien anerkannt. Die UN-Resolution 242 fordert den Rückzug Israels aus dem Golan und anderen besetzten Gebieten, einschließlich des Gazastreifens und der Westbank.

Israel hat sich jedoch wiederholt geweigert, dies zu tun, und 1981 hat es das syrische Gebiet formell annektiert.

Eine UN-Friedenstruppe patrouilliert seit 1974 an der Demarkationslinie zwischen den syrisch und israelisch kontrollierten Gebieten des Golan.

Israel hat in dem besetzten Gebiet völkerrechtswidrige Siedlungen errichtet und seine Bürger dort angesiedelt.

Derzeit leben etwa 20.000 israelische Siedler auf dem Golan, neben etwa 26.000 einheimischen Bewohnern des Gebiets, die überwiegend Drusen sind und sich als Syrer identifizieren.

Seit dem Ausbruch des Syrien-Krieges im Jahr 2011 ist es häufiger vorgekommen, dass Syrer auf dem Golan die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben, obwohl die große Mehrheit dies ablehnt.

Es wird angenommen, dass der Golan etwa ein Drittel der israelischen Frischwasserversorgung liefert. Das Wasser aus dem Gebiet fließt in den See Genezareth und den Jordan.

Abgesehen von seiner strategischen Bedeutung – der Golan ist die einzige Landgrenze zwischen Israel und Syrien – wird das Gebiet von Israelis auch zu Freizeitzwecken genutzt. In dem Gebiet gibt es ein israelisches Skigebiet und mehrere Weingüter.

In einem Versuch, die Unruhe innerhalb Israels über die Geschichte des Washington Free Beacon zu beschwichtigen, wies der israelische Außenminister Yair Lapid den Bericht als Versuch zurück, “der neuen Regierung zu schaden”.

“Diejenigen, die Gerüchte darüber verbreiten, dass die USA ihre Anerkennung [der Golanhöhen] zurücknehmen, schaden unserer Sicherheit, unserer Souveränität und sind bereit, dem Staat Israel und seinen Beziehungen zu den USA echten Schaden zuzufügen, nur um der neuen Regierung zu schaden”, sagte Lapid.

Die Golanhöhen wurden offiziell als Teil Syriens anerkannt, als das Land 1944 seine Unabhängigkeit erlangte – Jahre bevor Israel gegründet wurde.

Als strategisches Plateau, das sich zwischen Israel und Syrien erstreckt und den Südlibanon überblickt, wurde die ressourcenreiche Region während des Krieges von 1967 von Israel erobert und anschließend annektiert.

Trotz zahlreicher Kriege, Ansprüche und Gegenansprüche wurde der Schritt nie von der internationalen Gemeinschaft anerkannt.

Dennoch versuchen mehrere republikanische Abgeordnete, ein Gesetz zu verabschieden, das die israelische Souveränität über das Gebiet anerkennt.

“Die Golanhöhen bieten Israel verteidigbare Grenzen und dienen als wichtiger Puffer zwischen Israel und dem Chaos in Syrien”, sagte der US-Kongressabgeordnete Mike Gallagher letzten Monat.

“In einer Zeit, in der Israel – unser wichtigster Verbündeter im Nahen Osten – buchstäblich angegriffen wird, sollten wir alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass es sich selbst verteidigen kann. Sicherzustellen, dass wir weiterhin ihre Souveränität über die Golanhöhen anerkennen, ist der grundlegendste Weg, wie wir dies tun können.”Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...