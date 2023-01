US Climbs Escalation Ladder in Ukraine – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

USA erklimmen Eskalationsleiter in der Ukraine

Von M. K. Bhadrakumar

Global Research

Indian Punchline

4. Januar 2023

***

Die Nachricht, die dem russischen Außenminister Sergej Lawrow von seinem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken über Israels neuen Außenminister Eli Cohen übermittelt wurde, betraf aller Wahrscheinlichkeit nach den ukrainischen Raketenangriff auf Makejewka (Donezk) am Neujahrstag um 12.02 Uhr, bei dem 89 russische Wehrpflichtige getötet wurden.

Kiew behauptete, dass bis zu 400 russische Soldaten getötet worden sein könnten. Das russische Verteidigungsministerium hat eine seltene Zahl von Todesopfern zugegeben – die letzte Zahl ist 83. Moskau gibt nur selten Zahlen zu den Opfern des Krieges bekannt.

In den russischen Erklärungen wurde betont, dass bei dem Angriff Himars-Raketen aus den USA eingesetzt wurden. Bei dem Ort des Geschehens handelte es sich um eine “vorübergehende Aufmarscheinrichtung” (eine Berufsschule, die vorübergehend als Kaserne für zahlreiche von Moskau entsandte, kürzlich mobilisierte Truppen genutzt wurde).

Der Vorfall löste erneut öffentliche Kritik am Zustand des russischen Militärs und an der Entscheidung aus, zivile Infrastruktur zur Unterbringung von Soldaten zu nutzen. Der erste stellvertretende Leiter der militärisch-politischen Hauptabteilung der russischen Streitkräfte, Generalleutnant Sergej Sewrjukow, erklärte gegenüber Reportern:

“Es ist bereits jetzt offensichtlich, dass die Hauptursache für das Ereignis die Aktivierung und die großflächige Nutzung von Mobiltelefonen durch das Personal in Reichweite der feindlichen Zerstörungsmittel war, entgegen dem Verbot. Dies ermöglichte es dem Feind, die Peilung und die Koordinaten des Standorts der Soldaten zu bestimmen, um einen Raketenangriff durchzuführen. Derzeit werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft auszuschließen.”

Offenbar haben die Schuldzuweisungen begonnen – die “Hauptursache” für die Tragödie sei das unbotmäßige Verhalten der Soldaten gewesen, die an der Kriegsfront Mobiltelefone benutzten. Doch das wird Folgen haben.

Der öffentliche Druck könnte zunehmen und eine maximale Gewaltanwendung fordern, um den Krieg schnell zu beenden. Es besteht immer die Gefahr einer Eskalation, wenn bestimmte ungeschriebene, unausgesprochene rote Linien bei der Kriegsführung überschritten werden.

Es ist durchaus denkbar, dass zwischen dem Generalstab in Moskau und dem Pentagon “strategische Dekonfliktparameter” im Stil des Kalten Krieges ausgearbeitet werden, um Fehleinschätzungen oder Handlungen (auf beiden Seiten) zu vermeiden, die zu einem unnötigen Konflikt führen könnten. Die US-amerikanischen und russischen Streitkräfte operieren seit Jahren in Syrien, und eine täglich genutzte Kommunikationslinie hat beiden Seiten geholfen, einen direkten Konflikt zu vermeiden.

Der Neujahrsanschlag erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden versucht, der Ukraine Waffen in Milliardenhöhe zu liefern.

Natürlich wird jede Tötung amerikanischer Militärangehöriger in der Ukraine der Biden-Regierung sehr schädliche Schlagzeilen im US-Nachrichtenzyklus bescheren. Bislang ist noch kein einziger Leichensack aus der Ukraine eingetroffen. Dafür haben wahrscheinlich die russischen Generäle gesorgt.

In den russischen Berichten wird häufig öffentlich erwähnt, dass die hochmodernen HIMARS-Raketensysteme, die an die Ukraine geliefert wurden, in Wirklichkeit von US-Personal bedient werden. Außenminister Sergej Lawrow sagte der Nachrichtenagentur Tass erst letzte Woche:

“Das Kiewer Regime wird absichtlich mit den modernsten Waffen überschwemmt, darunter auch mit Mustern, die in den westlichen Armeen noch nicht in Dienst gestellt wurden, offenbar um zu sehen, wie sie sich unter Kampfbedingungen bewähren… Unterdessen sagt der Westen, dass er es vorzieht, ‘über den Dingen zu stehen’ und eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland inakzeptabel findet, was eine reine Heuchelei ist. Schon jetzt sind die NATO-Mitglieder de facto zu Parteien des Konflikts geworden: Westliche private Militärfirmen und Militärausbilder kämpfen auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte. Die Amerikaner übermitteln Satelliten- und andere Aufklärungsdaten fast in Echtzeit an die ukrainische Führung und beteiligen sich an der Planung und Durchführung von Militäroperationen.”

Weder Washington noch Brüssel haben sich je darum bemüht, diese vernichtenden russischen Behauptungen zu widerlegen. Stattdessen ziehen sie es vor, vorsichtig zu sein, da eine öffentliche Diskussion die heikle, mit dem russischen Generalstab ausgearbeitete Vereinbarung über die “strategische Entflechtung” gefährden könnte.

Es ist nicht verwunderlich, wenn sich Washington von dem heimtückischen Angriff am Neujahrstag in Donezk distanziert, bei dem russisches Blut geflossen ist. Unter Berufung auf einen ungenannten israelischen Diplomaten berichtete die Times of Israel, dass US-Außenminister Antony Blinken am Montag mit dem neu ernannten israelischen Außenminister Eli Cohen telefonierte und ihn bat, “Botschaften an Lawrow weiterzugeben, ohne jedoch zu sagen, um welche es sich handelte”.

In der russischen Niederschrift des Telefongesprächs zwischen Cohen und Lawrow vom Dienstag heißt es, dieser habe seinen israelischen Amtskollegen “über bestimmte Aspekte der Situation in der Ukraine im Zusammenhang mit der speziellen Militäroperation Russlands informiert”.

Wahrscheinlich hatte Lawrow ein Wörtchen mitzureden bei der Scharade von Blinken, dass die USA nichts mit der Tötung von 89 russischen Soldaten zu tun hätten. Die Tatsache, dass um 12.02 Uhr sechs tödliche HIMARS-Raketen in rascher Folge auf ein einziges Ziel abgefeuert wurden, zeigt, dass die ukrainische Seite und/oder ihre westlichen Mentoren mit großer Sicherheit davon ausgingen, dass ein maximaler Schaden angerichtet werden würde.

Die nachrichtendienstlichen Informationen in Echtzeit zeigen, dass die Amerikaner direkt an der schrecklichen Operation beteiligt waren, die auf die Neujahrsfeier der russischen Wehrpflichtigen abzielte, als diese gerade mit dem Anstoßen begannen. Natürlich ist die Aufwiegelung der russischen Öffentlichkeit gegen Putin ein zentrales amerikanisches Ziel in diesem Krieg.



Wir bewegen uns in einer Grauzone. Erwarten Sie auch “chirurgische Schläge” durch die russischen Streitkräfte. Denn irgendwann wird sich herausstellen, dass das, was für die Gans gut ist, auch für den Gänserich gut ist. Übersetzt mit Deepl.com

*

Das Bild ist lizenziert unter CC BY 3.0

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Indian Punchline

Urheberrecht © M. K. Bhadrakumar, Indian Punchline, 2023

