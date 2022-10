USA fordern Untersuchung des Todes eines 7-jährigen palästinensischen Jungen im besetzten Westjordanland von Yumna Patel

Wo bleiben die Forderungen der EU und speziell von Deutschland nach einer unabhängigen Untersuchung? Würde es gegen Russland gehen, wäre AA Baerbock und Kollegen der “Fraktion der Russland Zerstörer” schon in allen Medien und auf allen Kanälen. Aber da es sich nur um den kleinen Palästinenserjungen Rayan Yasser Suleiman handelt… Evelyn Hecht-Galinski

US calls for investigation into 7-year-old Palestinian boy’s death in occupied West Bank A seven-year-old Palestinian boy died on Thursday when his heart stopped, allegedly after being chased and frightened by Israeli soldiers as they raided his home. Rayan Yasser Suleiman, 7, was pronounced dead on Thursday afternoon at the Beit Jala Governmental Hospital, shortly after he fell unconscious near his home in the town of Tuqu’ in the southern occupied West Bank.

Rayan Suleiman, 7, died from a reported heart attack after he was chased down by Israeli army soldiers, his family says. (Photo: Social Media)

Ein siebenjähriger palästinensischer Junge ist am Donnerstag an einem Herzstillstand gestorben, nachdem er angeblich von israelischen Soldaten bei einer Razzia in seinem Haus gejagt und verängstigt wurde.

USA fordern Untersuchung des Todes eines 7-jährigen palästinensischen Jungen im besetzten Westjordanland

30. September

Die Familie von Rayan Suleiman sagt, das Herz des Siebenjährigen habe aufgehört zu schlagen und er sei zusammengebrochen, nachdem er aus Angst vor israelischen Soldaten, die sein Haus auf der Suche nach angeblichen “Steinewerfern” durchsuchten, weggelaufen sei.

Rayan Yasser Suleiman, 7, wurde am Donnerstagnachmittag im Regierungskrankenhaus Beit Jala für tot erklärt, kurz nachdem er in der Nähe seines Hauses in der Stadt Tuqu’ im südlichen besetzten Westjordanland bewusstlos geworden war.

Rayans Familie sagt, sein Herz habe aufgehört zu schlagen und er sei zu Boden gesunken, nachdem er aus Angst vor israelischen Armeesoldaten weggelaufen sei, die sein Haus auf der Suche nach angeblichen “Steinewerfern” in der Stadt durchsuchten.

“Gestern sagten die israelischen Soldaten, ein paar Kinder hätten sie im Dorf mit Steinen beworfen”, sagte Muhammad Adel Suleiman, 27, Rayans Cousin, am Freitag gegenüber Mondoweiss, nur wenige Stunden nachdem der junge Rayan in dem Dorf beigesetzt worden war.

Muhammad sagte, dass zu diesem Zeitpunkt im Dorf nichts passierte, “keine Zusammenstöße, nichts”, als israelische Soldaten Häuser in der Stadt stürmten und behaupteten, sie seien von einigen Jungen aus dem Ort mit Steinen beworfen worden.

“Sie drangen in das Dorf ein und begannen, die Häuser nach Kindern zu durchsuchen”, erzählte Muhammad. “Sie durchsuchten einige Häuser, bevor sie das Haus von Rayan durchsuchten, nachdem sie ihn und seine Brüder in der Nähe des Hauses gesehen hatten. Rayan ist der jüngste von drei Jungen: Ali, 8, und Khalid, 10.

“Sie kamen zu dem Haus, und die Soldaten begannen, aggressiv gegen die Tür zu hämmern”, sagte Mohammad und merkte an, dass zu diesem Zeitpunkt alle drei Jungen im Haus waren. Die Soldaten wollten Ali und Khalid angeblich verhaften und behaupteten, sie hätten Steine auf die Soldaten geworfen.

“Mein Onkel versuchte mit allen Mitteln, die Soldaten daran zu hindern, die Kinder mitzunehmen, und im ganzen Haus war Geschrei zu hören”, sagte Mohammad. “Rayan kam aus seinem Zimmer, um zu sehen, was los war, und als die Soldaten ihn sahen, schrien sie auch ihn an.

Mohammad sagte, dass Rayan Angst hatte und begann, durch das Haus zu rennen, während die Soldaten ihn verfolgten und versuchten, ihn zu fangen. Verängstigt rannte Rayan auf die Straße, wo er zusammenbrach.

“Ich hörte einige Leute schreien, also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los ist”, sagte Muhammad, der nebenan wohnt.

“Einige Leute sagten, dass ein Kind aus dem Haus gefallen sei, während die Armee es verfolgte. Als ich Rayan auf der Straße liegen sah, hob ich ihn auf und zog ihn aus, um nach Wunden zu suchen, aber ich konnte keine Blutungen oder Verletzungen feststellen”, sagte Muhammad und widersprach damit ersten Berichten, wonach Rayan gestürzt und dabei ums Leben gekommen sei.

“Er war bewusstlos, ich habe versucht, ihn aufzuwecken, indem ich etwas Wasser auf sein Gesicht goss”, sagte Mohammad. “Ich versuchte, sein Gesicht und dann seine Hände zu bewegen, aber sein Körper war schlaff, und er bewegte sich nicht.

Die Familie brachte Rayan in das Regierungskrankenhaus von Beit Jala, wo er kurz darauf für tot erklärt wurde. Die Ärzte teilten der Familie mit, dass die Todesursache ein Herzinfarkt war.

“Nach Rayans Märtyrertod herrscht bei uns im Dorf ein Gefühl der Trauer, der Wut und des Hasses”, sagte Mohammad und fügte hinzu, dass Rayans Mutter seit dem Tod ihres Sohnes mehrmals ins Krankenhaus gebracht worden sei und Rayans Vater unter Schock stehe und sich weigere, mit jemandem zu sprechen.



“Meine Botschaft an die Welt ist, dass wir nur in Sicherheit und Frieden leben wollen. Frieden und Sicherheit für die Kinder.”



Rufe nach einer Untersuchung

Nach den Berichten über Rayans Tod erklärte die israelische Armee in einer Erklärung, dass “eine erste Untersuchung keinen Zusammenhang zwischen den von den israelischen Streitkräften (IDF) in dem Gebiet durchgeführten Durchsuchungen und dem tragischen Tod des Kindes zeigt”, wie Reuters berichtete.

Israelische Medienberichte, sowohl von Haaretz als auch von The Times of Israel, zitierten israelische Armee- und Sicherheitsquellen, die sagten, dass die Soldaten die Eltern der Jungen “in Abwesenheit der Kinder” befragt hätten. Die Quellen behaupteten auch, dass sie Rayan nicht verfolgten.

Während der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte das US-Außenministerium, es unterstütze “eine gründliche und sofortige Untersuchung der Umstände, die zum Tod des Kindes geführt haben”, und es sei “untröstlich, vom Tod eines unschuldigen palästinensischen Kindes zu erfahren”.

“Wie Präsident Biden und Außenminister Blinken mehrfach betont haben, verdienen Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein sicheres Leben und ein gleiches Maß an Freiheit und Wohlstand”, so der Sprecher.

Der EU-Vertreter im Westjordanland und im Gazastreifen sowie das UNRWA gaben eine ähnliche Erklärung ab und erklärten, sie seien “schockiert über den tragischen Tod” von Rayan. “Nach internationalem Recht genießen Kinder besonderen Schutz. Die Umstände dieses Vorfalls müssen von den israelischen Behörden rasch und umfassend untersucht werden, um die Täter vor Gericht zu bringen.” Das britische Generalkonsulat in Jerusalem schloss sich ebenfalls der Forderung nach einer Untersuchung von Rayans Tod an.

Brad Parker, Senior Advocacy and Policy Advisor bei Defense for Children International Palestine (DCIP), erklärte gegenüber Mondoweiss: “Palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland leben in einem hochmilitarisierten Umfeld, in dem israelische Streitkräfte ungesetzlich Kinder töten, foltern und ungestraft festhalten.”

“Die israelischen Streitkräfte kennen keine Grenzen, wenn sie versuchen, eine unglaublich junge besetzte palästinensische Bevölkerung durch Einschüchterung, Drohungen, nächtliche Überfälle, kollektive Bestrafung und durch das Einflößen von Angst zu kontrollieren. Internationale Kinderrechtsnormen und Israels eigene Gesetze verbieten es, ein siebenjähriges Kind zu verhaften und strafrechtlich zu verfolgen, doch schwer bewaffnete israelische Soldaten ignorieren diese Realität in eklatanter Weise, indem sie routinemäßig junge palästinensische Kinder verfolgen und festhalten, sie in Angst und Schrecken versetzen und sicherstellen, dass sie keine sicheren Räume haben, in denen sie sich entwickeln und entfalten können”, sagte Parker.

Laut DCIP wurden seit Anfang des Jahres 22 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten und Siedlern getötet.

