USA geben endlich zu, dass die Ukraine das Atomkraftwerk in Saporischschja bombardiert hat

von Eric Zuesse



15. September 2022

Wie die New York Times berichtet, haben ungenannte amerikanische Beamte zugegeben, dass die Sprengsätze gegen das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja von der ukrainischen Regierung und nicht von der russischen Regierung abgefeuert wurden. Darüber hinaus stellen diese Beamten klar, dass die Angriffe der Ukraine auf das Atomkraftwerk ein wichtiger Teil des Plans der Ukraine sind, ihren von den USA unterstützten und beratenen Krieg gegen Russland auf den Schlachtfeldern der Ukraine mit ukrainischen Soldaten zu gewinnen.

Saporischschja ist eine Stadt in der Ukraine, die auf russisch kontrolliertem Gebiet liegt, und die Strategie der Ukraine besteht darin, die Funktionsfähigkeit des Kraftwerks zu zerstören, damit die von Russland kontrollierten Gebiete nicht mehr von der Stromproduktion des Kraftwerks profitieren können. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat der ukrainischen Regierung bei der Ausarbeitung dieses Plans geholfen, so die New York Times.

Diese Information wurde von der Times zu 85% in einem 1.600 Wörter langen Bericht vom 13. September mit dem Titel “The Critical Moment Behind Ukraine’s Rapid Advance” (Der kritische Moment hinter dem schnellen Vormarsch der Ukraine) versteckt, in dem es heißt: “Schließlich glauben ukrainische Beamte, dass ihr langfristiger Erfolg Fortschritte bei den ursprünglichen Zielen der verworfenen Strategie erfordert, einschließlich der Rückeroberung des Kernkraftwerks in Saporischschja, des Abschneidens der russischen Truppen in Mariupol und des Zurückdrängens der russischen Truppen in Cherson über den Fluss Dnipro, so amerikanische Beamte.”

Als die IAEO-Inspektoren am 1. September in der Anlage eintrafen, nachdem sie lange Zeit versucht hatten, dorthin zu gelangen, aber von der ukrainischen Regierung blockiert worden waren, und die IAEO begann, Berichte darüber zu liefern, was sie in der Anlage vorfanden, wurde bisher nicht erwähnt, welche der beiden Kriegsparteien die Bomben auf die Anlage abgefeuert hat. Selbst als die IAEO am 9. September unter der Überschrift “Erklärung des Generaldirektors zur ernsten Lage im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja” berichtete, dass die Betriebsfähigkeit der Anlage “durch den Beschuss der Schaltanlage des Wärmekraftwerks der Stadt zerstört wurde, was zu einem vollständigen Stromausfall in der gesamten Region geführt hat”, und dass “dies völlig inakzeptabel ist. Dies kann nicht hingenommen werden”, und schloss mit der Aussage, dass sie “dringend die sofortige Einstellung des Beschusses in der gesamten Region” forderten, wobei nicht erwähnt wurde, welche der beiden Seiten auf das Kraftwerk schoss, um es außer Gefecht zu setzen, und welche der beiden Seiten aus dem Kraftwerk heraus schoss, um es vor diesem Beschuss zu schützen. Bislang war nur bekannt, dass die Stadt Saporischschja seit dem 4. März unter russischer Kontrolle steht. Folglich wussten alle Nachrichtenmedien und Reporter, dass (seit Russland drinnen und die Ukraine draußen war) Russland die Anlage verteidigt und die Ukraine sie angegriffen hat, aber bis “amerikanische Beamte” in dieser Meldung die Tatsache verrieten, dass dies dort tatsächlich der Fall war, hat kein westliches Nachrichtenmedium diese Tatsache zuvor veröffentlicht – nicht einmal in einer Meldung vergraben.

Obwohl also noch nichts in dieser Hinsicht als offiziell oder neutral oder frei von Angst oder tatsächlicher Absicht zu lügen angesehen werden kann, ist zumindest in diesem Nachrichtenbericht der New York Times eine Erklärung versteckt, die sich auf “amerikanische Beamte” beruft und behauptet, dass dies der Fall ist, und die Times lässt dort auch durchblicken, dass dieser “Beschuss” dieser Anlage ein wichtiger Teil des gemeinsamen Masterplans der USA und der Ukraine ist, um Russland in der Ukraine zu besiegen. Er ist Teil desselben Masterplans, den die US-Regierung der ukrainischen Regierung empfohlen hat und der auch die jüngste erfolgreiche Rückeroberung von russisch kontrolliertem Land in der Nähe der ukrainischen Großstadt Charkow durch die Ukraine beinhaltet, deren Rückeroberung durch die Ukraine ebenfalls Teil des Masterplans ist. Beide Operationen – der Beschuss des Kernkraftwerks und die Rückeroberung des Landes bei Charkow – waren laut der New York Times Teil dieses Masterplans.

Der Bericht der Times behauptet, dass

Nachdem die ukrainischen Befehlshaber lange Zeit gezögert hatten, Einzelheiten ihrer Pläne mitzuteilen, begannen sie, sich amerikanischen und britischen Geheimdienstmitarbeitern gegenüber zu öffnen und um Rat zu fragen. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, und Andriy Yermak, ein Top-Berater von Herrn Selenskyj, sprachen nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten mehrfach über die Planung der Gegenoffensive. General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, und hochrangige ukrainische Militärs diskutierten regelmäßig über Geheimdienstinformationen und militärische Unterstützung.

Und in Kiew setzten ukrainische und britische Militärs ihre Zusammenarbeit fort, während der neue amerikanische Verteidigungsattaché, Brigadegeneral Garrick Harmon, tägliche Sitzungen mit den ukrainischen Spitzenoffizieren abhielt. Übersetzt mit Deepl.com

