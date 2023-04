“Die Anwesenheit so vieler autoritärer, rechtsextremer Führer zeigte deutlich die zynischen politischen Ziele hinter Washingtons Gipfel der Heuchelei.”

Die Regierung von Joe Biden hat zahlreiche autoritäre rechtsextreme Führer zum so genannten “Gipfel für Demokratie” des US-Außenministeriums eingeladen, darunter Israels Benjamin Netanjahu, Polens Andrzej Duda, Indiens Narendra Modi, Italiens Giorgia Meloni und das putschistische Regime Pakistans.

USA laden autoritäre rechtsextreme Regime zum “Gipfel für Demokratie” ein

Von Ben Norton

2. April 2023

Die US-Regierung organisierte eine Konferenz ihrer Verbündeten, die sie irreführenderweise als “Gipfel für Demokratie” bezeichnete, an der aber tatsächlich zahlreiche antidemokratische, rechtsextreme Regime teilnahmen.

Das Außenministerium lud 120 führende Politiker aus aller Welt ein, am 29. und 30. März an dem Gipfel teilzunehmen. Sie taten dies virtuell, per Videoanruf.

Mehrere der Staatsoberhäupter, die sich zu Wort meldeten, vertreten Regierungen, die selbst von westlichen Beamten, Konzernmedien und Menschenrechtsorganisationen als autoritär eingestuft wurden, darunter Benjamin Netanjahu aus Israel, Andrzej Duda aus Polen und Narendra Modi aus

Indien.https://www.youtube.com/watch?v=OK9F27WIcec

Die Regierung Joe Biden lud auch Pakistans nicht gewähltes Putschregime ein, das nach einer von den USA unterstützten Regimewechsel-Operation gegen den demokratisch gewählten Premierminister Imran Khan im April 2022 an die Macht kam. (Islamabad hat jedoch beschlossen, nicht teilzunehmen, da es mit Massenprotesten und Instabilität im eigenen Land konfrontiert ist.)

Italiens rechtsextreme Premierministerin Giorgia Meloni nahm ebenfalls an dem Gipfel teil. Meloni ist eine Verteidigerin des ehemaligen faschistischen Diktators Benito Mussolini. Sie begann ihre politische Karriere als Leiterin des Jugendflügels einer faschistischen Partei, die von Kriegsverbrechern des Mussolini-Regimes gegründet wurde.

Melonis rechtsextreme Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) verwendet immer noch die gleichen Symbole und Farben der faschistischen Bewegung Mussolinis. Ein wichtiger Führer ihrer Partei hat eine Büste des verstorbenen Diktators in seinem Haus und wurde wegen des Zeigens des Hitlergrußes überprüft.

Die Regierung Biden organisierte den ersten so genannten “Gipfel für Demokratie” im Jahr 2021, um die Verbündeten der USA in einem Block zu vereinen und einen neuen kalten Krieg gegen China und Russland zu führen, die zu beiden Gipfeln nicht eingeladen waren.

Diese Absichten wurden deutlich, als die USA alle Eingeladenen dazu drängten, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, in der Russland wegen des Stellvertreterkriegs in der Ukraine verurteilt wurde. Die linksgerichteten Regierungen in Brasilien und Mexiko weigerten sich, Washingtons Verurteilung Moskaus zu unterstützen.

Das chinesische Außenministerium verurteilte das Gipfeltreffen als einen Versuch, “Grenzen zwischen den Ländern der Welt nach US-Kriterien zu ziehen und sich auf der Grundlage von US-Interessen in ihre Angelegenheiten einzumischen”, was “zeigt, wie arrogant, intolerant, egoistisch und herrschsüchtig die USA schon immer waren und wie sie die Demokratie als Teil der gemeinsamen Werte der Menschheit mit Füßen treten”.

Die US-Regierung hat ihre zynischen politischen Absichten offenbart, indem sie die Ukraine und Taiwan zur Teilnahme am Gipfel eingeladen hat, obwohl die Insel Taiwan kein Land, sondern eine Provinz der Volksrepublik China ist.

Als die US-Regierung 1972 die Beziehungen zu China normalisierte, unterzeichnete sie das erste von drei Kommuniqués, in denen sie Taiwan rechtlich als Teil Chinas anerkannte.

Unter Verletzung ihrer formalen diplomatischen Verpflichtungen hat die Regierung Biden öffentlich gezeigt, dass Washington die Separatisten in der chinesischen Provinz Taiwan unterstützt, indem sie sie zu den beiden so genannten “Gipfeltreffen für Demokratie” eingeladen hat.

Der ukrainische Staatschef Wolodymy Selenskyj sprach ebenfalls auf der Konferenz, obwohl er die Demokratie im eigenen Land brutal angreift. Zelenskys Regime hat alle kommunistischen und sozialistischen Parteien verboten und gleichzeitig eine der aggressivsten arbeitnehmerfeindlichen Gesetzgebungen der Welt durchgesetzt, die das Recht auf Tarifverhandlungen außer Kraft setzt und die Gründung einer Gewerkschaft im Grunde illegal macht.

Selbst die New York Times räumte widerwillig ein, dass die Ukraine die Medien autoritär kontrolliert. Zelenskys Unterstützer behaupten zwar, dass dies aufgrund des andauernden Krieges notwendig sei, aber sein drakonisches Vorgehen begann lange vor dem Einmarsch Russlands. Im Jahr 2021 verbot Zelenskys Regime kritische Medien, die als “pro-russisch” galten, und verfolgte und verhaftete willkürlich Oppositionspolitiker.

Zwei NATO-Mitglieder wurden nicht zum sogenannten “Gipfel für Demokratie” eingeladen: Türkiye (früher als Türkei bekannt) und Ungarn. Dies war eindeutig ein politisch motiviertes Zeichen der Missbilligung durch die Biden-Administration, denn die beiden Länder haben versucht, ein Gleichgewicht zwischen dem Westen und Russland herzustellen und gute Beziehungen zu beiden Seiten zu unterhalten.

Auch die demokratisch gewählten sozialistischen Regierungen in Venezuela und Nicaragua wurden nicht eingeladen. Stattdessen lud Washington rechte, von den USA unterstützte Oppositionelle aus beiden lateinamerikanischen Ländern ein, darunter Lesther Alemán, der 2018 eine wichtige Rolle bei einem gewaltsamen Putschversuch in Nicaragua spielte.

An dem Gipfel nahm auch der berüchtigte CIA-Ableger National Endowment for Democracy (NED) teil, über den sich Washington in fremde Länder auf der ganzen Welt einmischt, Regimewechsel organisiert und “farbige Revolutionen” finanziert.

Als zentrale außenpolitische Strategie hat die Regierung Biden die Rhetorik der “Demokratie” zur Durchsetzung geopolitischer Interessen der USA eingesetzt.

In seiner ersten Rede zur Lage der Nation im Jahr 2022 behauptete Biden, Washingtons neuer kalter Krieg gegen China und Russland sei ein “Kampf zwischen Demokratie und Autokratien”.

Der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, äußerte sich in einer Rede im Oktober jedoch anders und kritisierte die trügerische Darstellung “Demokratien gegen Autoritäre”.

“Auf unserer Seite gibt es eine Menge autoritärer Regime”, räumte Borrell ein.

“Wir können nicht sagen, wir sind die Demokratien und die, die uns folgen, sind auch Demokratien. Das ist nicht wahr”, fügte der EU-Spitzendiplomat hinzu.

Benjamin Netanjahu Israel US-Demokratiegipfel

Israels autoritärer rechtsextremer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht auf dem von der US-Regierung für 2023 anberaumten “Gipfel für Demokratie”.

Einer der ersten Redner auf Bidens Gipfel für Demokratie 2023, der am 29. März eröffnet wurde, war der rechtsextreme Führer des israelischen Apartheidregimes, Benjamin Netanjahu.

Netanjahu hat mehr als 15 der 27 Jahre seit 1996 als Ministerpräsident gedient. Heute gehören seiner rechtsextremen Koalitionsregierung Mitglieder buchstäblich faschistischer Parteien an.

Alle großen westlichen Medien haben anerkannt, dass Netanjahus Regime autoritär ist, darunter die BBC, die Washington Post, die New York Times, AP, der Guardian und Foreign Affairs.

Tatsächlich sprach Netanjahu auf Bidens Gipfel, während in Israel Massenproteste gegen sein autoritäres Regime stattfanden.

Israels einflussreichste Zeitung Haaretz – im Grunde das Äquivalent der New York Times, die eine zentristische, liberale Perspektive vertritt – veröffentlichte einen Artikel mit der Warnung: “Israels Regierung hat Neonazi-Minister. Es erinnert wirklich an Deutschland 1933′: Der Holocaust-Historiker Daniel Blatman sagt, er sei erstaunt, wie schnell Israel in Richtung Faschismus rase”.

Polen Andrzej Duda US-Demokratiegipfel

Polens autoritärer rechtsextremer Präsident Andrzej Duda spricht auf dem “Gipfel für Demokratie” der US-Regierung 2023

An Bidens “Gipfel für Demokratie” nahm auch der rechtsextreme Präsident Polens, Andrzej Duda, teil.

Viele westliche Mainstream-Medien haben zugegeben, dass Polen von einem autoritären Regime regiert wird.

Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama erklärte in einem CNN-Interview im Jahr 2021, dass die NATO- und EU-Mitglieder Polen und Ungarn “jetzt im Wesentlichen autoritär geworden sind”.

Doch während Polens rechtsextremes autoritäres Regime zu Bidens “Gipfel für Demokratie” eingeladen wurde, wurde Ungarn nicht eingeladen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Polen ist ein entschiedener Gegner Russlands und wurde daher willkommen geheißen, während Ungarn versucht hat, gute Beziehungen sowohl zum Westen als auch zu Russland zu unterhalten und daher als einziges EU-Mitglied nicht eingeladen wurde.

Mainstream-NGOs, die in den westlichen Medien routinemäßig zitiert werden, um die NATO-Gegner anzugreifen, haben zugegeben, dass der rechtsextreme Autoritarismus näher an ihrem Heimatland wächst.

Die Civil Liberties Union for Europe – eine wichtige zivilgesellschaftliche Organisation, die der American Civil Liberties Union (ACLU) in den Vereinigten Staaten ähnelt – warnte, dass Polen und Ungarn zunehmend autoritär seien. Beide Länder “ergreifen immer mehr die Kontrolle über das Justizsystem, die Zivilgesellschaft und die Medien, während sie gleichzeitig die grundlegenden Menschenrechte beschneiden und die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben, indem sie Migranten und andere Minderheitengruppen zu Sündenböcken machen”.

Das von der westlichen Regierung finanzierte International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) hat davor gewarnt, dass das polnische Regime gewaltsam gegen Demonstranten vorgeht und willkürlich antifaschistische Aktivisten festnimmt, während es faschistischen Extremisten erlaubt, Nazi-Symbole zu verwenden.

Berichten zufolge hat Dudas rechtsextreme Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Telefone von Oppositionspolitikern und Journalisten abgehört, um sie illegal auszuspionieren.

Narendra Modi US-Demokratiegipfel Indien

Indiens autoritärer rechtsextremer Premierminister Narendra Modi spricht auf dem “Gipfel für Demokratie” der US-Regierung 2023

Neben Netanjahu nahm auch Indiens rechtsextremer Premierminister Narendra Modi an der Eröffnungsveranstaltung von Bidens Gipfel für Demokratie 2023 teil.

Modi ist ein langjähriges Mitglied einer faschistischen paramilitärischen Gruppe, der RSS, deren frühe Führer sich von Nazi-Deutschland inspirieren ließen und Adolf Hitlers “Säuberung des Landes von semitischen Rassen” als “gute Lektion für uns in Hindustan, von der wir lernen und profitieren können” lobten.

Bevor er Premierminister wurde, regierte Modi den Bundesstaat Gujarat, in dessen Schulbüchern “Hitler, der Übermensch” und die “inneren Errungenschaften des Nazismus” gewürdigt wurden.

Als Gouverneur von Gujarat im Jahr 2002 beaufsichtigte Modi ein massives Pogrom, bei dem Hunderte von Muslimen getötet wurden. (Als Premierminister zensierte Modi einen Dokumentarfilm, der seine Rolle bei dem Massaker aufdeckte.)

Indiens rechtsextreme Regierungspartei BJP vertritt eine extreme hindu-nationalistische Ideologie, die Muslime und andere religiöse Minderheiten als minderwertige Bürger zweiter oder dritter Klasse betrachtet und sie massiv diskriminiert.

Einige von Modis politischen Verbündeten haben offen dazu aufgerufen, die säkulare Verfassung Indiens zu kippen und den Staat in ein “Hindu rashtra” zu verwandeln: ein theokratisches Regime.

Nur wenige Tage bevor Modi auf dem so genannten “Gipfel für Demokratie” sprach, ging seine Regierung autoritär gegen den Führer der politischen Opposition Indiens, Rahul Gandhi, vor.

Am 23. März wurde Gandhi aus dem indischen Parlament ausgeschlossen und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 2019 eine Bemerkung gemacht hatte, in der er Premierminister Modi und seine reichen Oligarchen-Verbündeten als “Diebe” bezeichnete.

Die politisch motivierten Anklagen zielen darauf ab, Gandhi aus dem Amt zu drängen und der BJP und den rechtsextremen Hindu-Nationalisten den Weg zu ebnen, um bei den kommenden Wahlen 2024 ohne nennenswerte Opposition den Sieg davonzutragen.

Viele Mainstream-Medien haben anerkannt, dass Modis Regime autoritär ist, darunter die New York Times, die BBC, NBC News, Foreign Policy, der New Yorker und The Diplomat.

Dennoch wurde Modi auf Bidens “Gipfel für Demokratie” eifrig begrüßt, weil die USA verzweifelt versuchen, Indien für ihren neuen kalten Krieg gegen China zu rekrutieren, und hoffen, Neu-Delhis positive Beziehungen zu Russland zu schwächen.

Indien ist Teil des BRICS-Systems, aber auch Mitglied des Quadrilateralen Sicherheitsdialogs oder Quad, einer von den USA angeführten Anti-China-Militärallianz, die gemeinhin als “asiatische NATO” bezeichnet wird.

Tatsächlich trat Indien dem BRICS-System bereits vor Modis Amtsantritt bei, nämlich unter der vorherigen Regierung von Premierminister Manmohan Singh von der Indischen Nationalkongresspartei.

Der ehemalige CIA-Direktor und Außenminister Mike Pompeo enthüllte, dass Washington versucht hatte, Modi in Indien und seinen rechtsextremen Amtskollegen Jair Bolsonaro in Brasilien zu benutzen, um das BRICS-System zu stören und zu spalten.

Der ehemalige Diplomat M.K. Bhadrakumar hat davor gewarnt, dass Indien das schwächste Glied im BRICS-System ist, weil seine Regierung Washingtons “sogenannte ‘regelbasierte Ordnung’ unterstützt, die eine Metapher für die politische Ideologie der USA als dominierender Staat und ‘einsame Supermacht’ in den 1990er Jahren ist”.

Die BRICS stehen vor dem Paradoxon, dass sie zwar wachsen, aber auch an internen Konflikten scheitern, “und der Hauptgrund dafür ist Indiens mangelnde Bereitschaft, mit China als Führer des Wirtschaftswachstums zusammenzuarbeiten”, schrieb Bhadrakumar.

Modis “Indien ist beunruhigt, dass sich der Schwerpunkt der BRICS weiter nach links verlagert”, sagte er, und “als Anhänger der von den USA geführten ‘regelbasierten Ordnung’ sieht sich Indien mit dem Schreckgespenst der Isolation konfrontiert”.

Die Vereinigten Staaten sehen diese Widersprüche und hoffen, sie zu ihrem Vorteil auszunutzen. Das erklärt, warum Indien zum so genannten “Gipfel für Demokratie” eingeladen wurde, obwohl es offenkundig antidemokratisch ist.

Die Anwesenheit so vieler autoritärer, rechtsextremer Führer zeigte deutlich die zynischen politischen Ziele hinter Washingtons Gipfel der Heuchelei. Übersetzt mit Deepl.com

