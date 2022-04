US Makes It Clear Its Aim Is to ‘Weaken’ Russia The U.S. makes plain its plan is not just to win its poxy war in Ukraine, but to continue flooding the country with weapons systems and ammunition, long enough to “weaken” Russia, reports Joe Lauria.

Bild: Austin und Blinken treffen Selenskyj am Montag in Kiew. (State Dept.)

Die USA machen deutlich, dass ihr Plan nicht nur darin besteht, ihren lächerlichen Krieg in der Ukraine zu gewinnen, sondern das Land weiterhin mit Waffensystemen und Munition zu überschwemmen, bis Russland “geschwächt” ist, berichtet Joe Lauria.

USA machen deutlich, dass sie Russland schwächen wollen

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

25. April 2022

Die Vereinigten Staaten haben am Montag ein wenig mehr von ihren ultimativen Zielen in der Ukraine preisgegeben, indem sie zum ersten Mal sagten, dass sie Russlands militärische Fähigkeiten als Ergebnis des Krieges “schwächen” wollen.

“Wir wollen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass es die Dinge, die es bei der Invasion der Ukraine getan hat, nicht mehr tun kann”, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf einer Pressekonferenz in Polen nach seiner Rückkehr von einem unangekündigten Besuch in der Ukraine. “Sie haben bereits viele militärische Fähigkeiten und viele ihrer Truppen verloren, und wir wollen nicht, dass sie die Möglichkeit haben, diese Fähigkeiten sehr schnell wieder zu erlangen.

Austin wurde auf seiner Reise in die Ukraine von US-Außenminister Antony Blinken begleitet. “Wenn es um Russlands Kriegsziele geht, versagt Russland. Die Ukraine ist erfolgreich”, sagte Blinken auf der Pressekonferenz. “Das Hauptziel Russlands war es, die Ukraine vollständig zu unterwerfen, ihr die Souveränität und Unabhängigkeit zu nehmen. Das ist gescheitert.”

Blinken deutete dann an, dass es das Ziel der USA sei, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu entmachten. Er sagte:

“Die Strategie, die wir entwickelt haben – massive Unterstützung für die Ukraine, massiver Druck auf Russland, Solidarität mit mehr als 30 Ländern, die sich an diesen Bemühungen beteiligen – zeigt echte Ergebnisse. Die Quintessenz ist folgende: Wir wissen nicht, wie dieser Krieg weitergehen wird, aber wir wissen, dass es eine souveräne, unabhängige Ukraine noch viel länger geben wird, als Wladimir Putin auf der Bildfläche erscheint.”

Was Russland sagt

Russland sagt, sein Ziel sei es nie gewesen, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, sondern die russischsprachige Bevölkerung in der östlichen Donbass-Region zu verteidigen, die einen achtjährigen Unabhängigkeitskrieg gegen die Ukraine geführt hat, nachdem diese sich gegen den von den USA unterstützten verfassungswidrigen Regierungswechsel im Jahr 2014 gewehrt hatte.

Moskau sagt, es “entmilitarisiere” die Ukraine und “entnazifiziere” sie von neofaschistischen Gruppen, die am Sturz der gewählten Regierung im Jahr 2014 und am Krieg im Donbass beteiligt waren. Der Westen behauptet, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, seit er Ende Februar begann. Er behauptet, die ukrainischen Streitkräfte hätten einen russischen Versuch zur Übernahme Kiews vereitelt.

Russland behauptet jedoch, es habe nie die Absicht gehabt, die Hauptstadt einzunehmen, und habe seine Truppen nur als Ablenkungsmanöver außerhalb der Stadt geparkt, um die ukrainischen Streitkräfte in Schach zu halten, während Russland um die Kontrolle über Mariopuol im Süden kämpfte. Russland sagt, es habe seine Truppen aus der Nähe von Kiew abgezogen, um sich an der Schlacht um den Donbass zu beteiligen.

Russland in die Enge treiben

Austin erläuterte nicht, wie die USA das Ziel erreichen wollen, Russlands “Fähigkeit zu schwächen”, “diese [militärische] Fähigkeit sehr schnell zu reproduzieren”, ohne eine direkte militärische Konfrontation mit Russland. Das Pentagon hat die Rhetorik in den US-Medien und bei einigen Gesetzgebern über ein direktes Eingreifen der NATO in den Krieg gebremst, was zu einem amerikanisch-russischen Konflikt führen könnte, der bis zum Einsatz von Atomwaffen eskalieren könnte.

Der Plan der USA scheint darin zu bestehen, die Ukraine weiterhin mit Waffensystemen und Munition sowie mit ausländischen Kämpfern zu überschwemmen, um den Krieg lange genug zu verlängern, damit Russland ausbluten kann und sein “Vietnam” erhält, um Putin zu stürzen.

Austins Äußerungen sind der deutlichste Hinweis auf die Ziele, die die USA mit einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine für Russland verfolgen, seit Präsident Joe Biden am 26. März in Polen sagte: “Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben”, und sich damit auf Putin bezog. Biden sagte auch bei zwei Gelegenheiten, dass der Grund für die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nie darin bestand, eine Invasion zu verhindern, sondern das russische Volk dazu zu bringen, sich gegen seine Regierung zu erheben.

In Wirklichkeit brauchten die USA die Invasion, um ihren Wirtschafts- und Informationskrieg gegen Russland zu starten. Sie erreichten die Invasion, indem sie die Vertragsvorschläge Russlands zum Abzug der NATO-Truppen und -Raketen aus Osteuropa ablehnten, obwohl Russland mit Krieg drohte. Die USA hielten die Ukraine nicht davon ab, eine Offensive im Donbass zu starten, um Russland zum Einmarsch zu bewegen.

Den Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern – Blinken sagte vor zehn Tagen, er werde mindestens bis zum Ende dieses Jahres dauern – ist Teil der Falle, die die USA Russland gestellt haben, ähnlich der Falle, die der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Carter, Zbigniew Brzezinski, Moskau in Afghanistan gestellt hat, um die Sowjetunion zu Fall zu bringen, indem er ihr sein Vietnam” gab, so wie die USA darauf abzielen, Putin zu stürzen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...