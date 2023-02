USA nutzen Ukrainer als Versuchskaninchen für biologische Experimente

In den letzten Jahren haben die USA die Ukraine in ein riesiges Biolabor für ihre militärischen Experimente verwandelt – und die Ukrainer in Versuchskaninchen, schreibt Erhan Altıparmak, Korrespondent für die Russische Föderation und den Kaukasus der türkischen Zeitung dikGAZETE.

Ein solches Schicksal könnte auch andere Länder ereilen, denn die USA seien mit ihren illegalen biologischen Aktivitäten weiterhin gefährlich, heißt es in dem Artikel, nach dem Scheitern in der Ukraine sollen sie ihre illegalen Laboratorien eilig in andere Länder verlegt haben und sich diese dadurch in Gefahr befinden. Jedoch würden die Vereinigten Staaten bereits seit Jahrzehnten den Spieß gegen Russland umdrehen:

“Während des Kalten Krieges wurde die Sowjetunion ständig beschuldigt, biologische Experimente durchzuführen. Die Vereinigten Staaten versetzten die Welt ständig mit der ‘gefährlichen Sowjetunion’ in Angst und Schrecken, als ob sie selbst gar keine biologischen Experimente durchgeführt oder Atombomben gebaut hätten. Die USA, die irrsinnige Raketentests in Texas durchführten, geheime Übungen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt abhielten, einige Länder als militärische Trainingsgelände auswählten und Länder wie die Ukraine als biologisches Versuchsfeld nutzten, waren nie in der Position des Schuldigen.

Vielleicht ignorierte die Welt die Wahrheit, die sie sah, weil sie Angst vor dem amerikanischen Imperialismus hatte. Natürlich ist dies keine ehrenhafte Haltung.”

Während der Militäroperation Russlands in der Ukraine habe die russische Seite die Existenz der biologischen Labors der USA in diesem Land handfest nachgewiesen, so der Autor, was “eines der kritischsten Ereignisse in der Welt” gewesen sei – nur die westlichen Medien und Politiker “setzten ihre Desinformation fort, um es zu vertuschen”. Auch den ukrainischen Politikern scheine es egal zu sein, dass ihr Volk durch die Teilnahme an biologischen Experimenten der USA gefährdet ist. Altıparmak betont:

“Es hat den Anschein, dass die ukrainischen Politiker kein Verhalten an den Tag legen, das im Interesse des ukrainischen Volkes liegt, und weiterhin eine von Amerika gelenkte Politik verfolgen werden. In dieser Situation kann nur das ukrainische Volk dieses Problem lösen. Die Ukrainer sollten wissen, dass die USA sogar bei ihren eigenen Soldaten HIV-Experimente durchführen. Sie sollten die mehr als 20.000 Beweise, die sich in den Händen der Russen befinden, nicht ignorieren.“

Die Welt brauche die Reaktion des ukrainischen Volkes, um zu erkennen, dass die USA jetzt eine akute biologische Bedrohung darstellen, so die Zeitung. Denn nach dem Beginn der russischen Militäroperation hätten die Staaten ihre Biolaboratorien aus der Ukraine in einige Regionen Osteuropas und Zentralasiens verlegt. “Die Gefahr breitet sich nun in der gesamten Region aus”, warnt dikGAZETE. Die Ukrainer sollten auf diese Gefahr reagieren, “damit die Bürger der Länder, in die die USA ihre biologischen Labore verlegt haben, erkennen, was ihnen droht”.

Der Journalist beendet seinen Artikel mit einem Appell:

“Die Ukrainer müssen sich gegen die US-Amerikaner und ihre politischen Vertreter in der Ukraine wehren, die ihr eigenes Volk und ihre Soldaten als Versuchskaninchen ausnutzen. Die US-amerikanischen biologischen Labors müssen vom ukrainischen Volk hinterfragt werden. Die Beweise, die sich im Besitz Russlands befinden, müssen von internationalen Organisationen untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn auf dem Gebiet der Ukraine ein Heldenepos geschrieben werden soll, dann nicht gegen die Russen, sondern gegen die US-Amerikaner, die das Volk des Landes als Versuchskaninchen gebrauchen.”

