US says Roger Waters has long history of denigrating Jews June 08, 2023: Information Clearing House — WASHINGTON (AP) – The Biden administration is weighing in on the controversy over Pink Floyd co-founder Roger Waters, saying his recent performances in Germany were antisemitic, an assessment shared by many in Israel and the pro-Israel community.

USA: Roger Waters verunglimpft seit langem Juden

Von Roger Waters

8. Juni 2023:

Information Clearing House — WASHINGTON (AP)

Die Biden-Administration schaltet sich in die Kontroverse um den Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters ein und erklärt, seine jüngsten Auftritte in Deutschland seien antisemitisch gewesen – eine Einschätzung, die von vielen in Israel und der pro-israelischen Gemeinschaft geteilt wird.

Das Außenministerium erklärte am Dienstag, dass Waters “seit langem antisemitische Phrasen verwendet” und dass ein Konzert, das er Ende letzten Monats in Deutschland gab, “Bilder enthielt, die für jüdische Menschen zutiefst beleidigend sind und den Holocaust verharmlosen”.

Die Kommentare kamen in einer schriftlichen Antwort auf eine Frage, die bei der Pressekonferenz des Außenministeriums am Montag gestellt wurde, ob die Regierung mit der Kritik der US-Sonderbeauftragten zur Bekämpfung des Antisemitismus, Deborah Lipstadt, an Rogers einverstanden sei.

“Der Tweet der Sondergesandten Lipstadt spricht für sich selbst”, so das Ministerium.

Roger Waters von Pink Floyd stellt in einem EXPLOSIV-Interview die Fakten klar

“Das fragliche Konzert, das in Berlin stattfand, enthielt Bilder, die für jüdische Menschen zutiefst beleidigend sind und den Holocaust verharmlosen”, sagte das Ministerium. “Der betreffende Künstler ist seit langem bekannt dafür, antisemitische Tropen zu verwenden, um jüdische Menschen zu verunglimpfen.”

https://www.youtube.com/watch?v=AwIZoJSrIJU

In einem Tweet vom 24. Mai nach dem Konzert in Berlin, bei dem Waters in einem Kostüm auftrat, das an das Deutschland der Nazi-Zeit erinnerte, prangerte Lipstadt den Musiker an, indem sie die Kommentare der EU-Beauftragten für Antisemitismus, Katharina von Schnurbein, die Deutsche ist, wiederholte.

“Ich stimme von ganzem Herzen mit der Verurteilung von Roger Waters und seiner verachtenswerten Holocaust-Verzerrung durch @EUAntisemitism überein”, schrieb Lipstadt als Antwort auf einen Tweet von Schnurbein.

Von Schnurbein hatte sich über Waters’ Auftritt in Berlin sowie über seine früheren Äußerungen zu Israel und dem Holocaust beschwert.

“Ich bin krank und angewidert von Roger Waters’ Besessenheit, die Shoah zu verharmlosen und die sarkastische Art und Weise, in der er sich daran erfreut, auf den Opfern herumzutrampeln, die systematisch von den Nazis ermordet wurden”, schrieb von Schnurbein. “In Deutschland. Genug ist genug.”

Kurz nach dem Konzert teilte die Berliner Polizei mit, dass sie wegen des Kostüms, das er trug, ein Ermittlungsverfahren gegen Waters wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet habe.

Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie Waters in einem langen schwarzen Mantel mit roter Armbinde ein Maschinengewehr-Imitat abfeuerte. Die Polizei bestätigte, dass das Kostüm eine Verherrlichung, Rechtfertigung oder Billigung der Naziherrschaft und damit eine Störung des öffentlichen Friedens darstellen könnte.

Waters wies diese Anschuldigungen in einer Erklärung auf Facebook und Instagram zurück und erklärte: “Die Elemente meines Auftritts, die in Frage gestellt wurden, sind ganz klar ein Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Bigotterie in all ihren Formen.”

Er behauptete, dass “Versuche, diese Elemente als etwas anderes darzustellen, unaufrichtig und politisch motiviert sind”. Waters hat auch den Zorn der Pro-Israel-Gemeinde auf sich gezogen, weil er die BDS-Bewegung, die zum Boykott und zu Sanktionen gegen Israel aufruft, unverblümt unterstützt. Übersetzt mit Deepl.com

