USA Today wählt erneut biologischen Mann zur “Frau des Jahres

von Tyler Durden

Freitag, 24. März 2023

Verfasst von Steve Watson über Summit News,

USA Today hat zum zweiten Mal in Folge einen transidenten Mann zur “Frau des Jahres” gekürt, und dieses Mal ist es jemand, der sich für Geschlechtsumwandlungen bei Kindern einsetzt.

Das Medienunternehmen hat Leigh Finke zur “Frau des Jahres” für Minnesota gewählt. Finke war die erste Transgender-Gesetzgeberin, die im November in das Repräsentantenhaus von Minnesota berufen wurde.

USA Today erklärt, dass die Auszeichnungen dazu dienen, “lokale und nationale Heldinnen hervorzuheben, die in ihren Gemeinden jeden Tag einen positiven Einfluss ausüben.”

Finke hat sich vorrangig dafür eingesetzt, dass Kinder Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen haben, und vor kurzem einen Gesetzentwurf eingebracht, der Minnesota zu einem “Trans-Zufluchtsstaat” macht.

Wie wir letzte Woche hervorgehoben haben, sind der demokratische Gouverneur und der stellvertretende Gouverneur des Staates auf einer Exekutivmission, um die staatlichen Behörden zu zwingen, eine “geschlechtsangleichende” Gesundheitsversorgung zu fördern.

Gouverneur Tim Walz hat die Bemühungen, Trans-Operationen an Kindern zu stoppen, als “Verfolgung” bezeichnet und geschworen, dafür zu sorgen, dass Minnesotas Platz als ein einladender, liebevoller, nachbarschaftlicher Staat, in dem man willkommen ist, frei von Verfolgung und allem anderen ist, was wir in einigen anderen Staaten zu sehen versuchen”.

Minnesota ist auch einer der Staaten, in denen schockierende Trans- und Schwulenpornobücher in die Schulbibliotheken gestellt wurden, scheinbar ohne dass die Schulbehörden davon wussten.

USA Today hat es sich zur Gewohnheit gemacht, biologische Männer zur “Frau des Jahres” zu küren. Letztes Jahr wurde Rachel Levine, die stellvertretende Sekretärin von Biden für das Gesundheits- und Sozialwesen, für würdig befunden, diese Auszeichnung zu erhalten.

Hier zeichnet sich ein Muster ab:

