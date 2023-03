USA und Taiwan wollen Kiewer Regime mit “Schwarm-Drohnen” ausrüsten von Drago Bosnic,

https://southfront.org/us-and-taiwan-plan-to-equip-kiev-regime-forces-with-swarms-of-swarms-drones/

USA und Taiwan wollen Kiewer Regime mit “Schwarm-Drohnen” ausrüsten

Geschrieben von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

28. März 2023

Taipeh arbeitet mit den USA an der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Drohnen, einschließlich der angeblichen Fähigkeit dieser Drohnen, ihre Angriffe autonom zu koordinieren und als Schwarm zu agieren, oder genauer gesagt, als “Schwarm von Schwärmen”, wie der Name des Programms deutlich macht.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sich die Kriegsführung in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert hat. Die taktische Kluft zwischen den führenden Militärs und denjenigen lokaler Mächte (oder sogar der gewöhnlich übersehenen kleinen Länder) wird immer kleiner, während die Verbreitung unbemannter Systeme unvermindert anhält. Mit dem Aufkommen des Informationszeitalters hat die Fülle an Kriegsbildern die einst sichere Bereitschaft von Millionen von Menschen, in den Krieg zu ziehen, im Wesentlichen beseitigt, so dass die Streitkräfte auf der ganzen Welt darum kämpfen, ihre Rekrutierungsquoten zu erfüllen. Selbst der Verlust von hundert Drohnen ist sicherlich besser als zehn getötete und/oder verwundete Soldaten (oder auch nur einer), insbesondere für Politiker und ihre jeweiligen Parteien, die sich um die Wiederwahl bemühen. Infolgedessen haben Drohnen, Roboter und andere unbemannte Fahrzeuge zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Die Kombination dieser Faktoren hat den “perfekten Sturm” für den dramatischen Anstieg und die Übernahme unbemannter Systeme durch die meisten Streitkräfte in der ganzen Welt geschaffen. Der vielleicht beste Beweis dafür ist der massive Einsatz von Drohnen auf beiden Seiten des Ukraine-Konflikts. Diese Waffen, die von kommerziellen Quadcoptern bis hin zu militärischen HALE-Drohnen (High-Altitude, Long-Endurance) reichen, verändern das Gesicht der Kriegsführung in einer Weise, die nicht weniger revolutionär ist als die von Flugzeugen und Panzern im Ersten Weltkrieg. Interessanterweise haben sowohl das russische Militär als auch die Streitkräfte des Kiewer Regimes fortschrittliche Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite (vor allem das erstere) eingesetzt, so dass größere Drohnen an Bedeutung verloren haben und kleinere Plattformen die kosteneffizientere Alternative darstellen, die zudem erhebliche taktische Vorteile bieten.

Abgesehen von der Umgehung moderner SAM-Systeme (Boden-Luft-Raketen) bieten Miniaturdrohnen einen wichtigen Vorteil in Bezug auf Erstschlagskapazitäten und Vorwärtsaufklärung. Neben Russland und dem Kiewer Regime trägt auch der politische Westen unter Führung der USA diesem Umstand Rechnung, insbesondere wenn man bedenkt, dass die massiven ISR-Kapazitäten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) der NATO genutzt wurden, um praktisch jeden Zentimeter des riesigen ukrainischen Schlachtfelds zu beobachten. Genau dies veranlasst die kriegführende Allianz, die Neonazi-Junta mit den neuesten unbemannten Technologien auszustatten, um ihr Lieblingsmarionettenregime mit Waffen gegen das russische Militär auszustatten und die besagten Drohnen im Kampf gegen einen fortgeschrittenen staatlichen Gegner zu testen.

Und während die großspurigen Ankündigungen des Kiewer Regimes über eine bevorstehende Offensive als routinemäßige Propagandastunts abgetan werden können, hat der russische Geheimdienst handfeste Beweise dafür gefunden, dass derartige Waffen an die Neonazi-Junta geliefert werden. Dass der politische Westen fortschrittliche Waffen nach Kiew schickt, ist natürlich keine Neuigkeit, aber ungewöhnlich ist die Beteiligung Taiwans. Offenbar arbeitet Chinas abtrünnige Inselprovinz bei der Entwicklung und Herstellung der neuen unbemannten Systeme direkt mit den USA zusammen. Eine weitere Neuheit in diesem speziellen Fall ist die angebliche Fähigkeit dieser Drohnen, ihre Angriffe autonom zu koordinieren und als Schwarm zu agieren, oder genauer gesagt als “Schwarm von Schwärmen”, wie der Name des Programms deutlich macht.

Das Projekt mit dem Namen AMASS (Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms) steht unter der direkten Aufsicht der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), der obersten Behörde des Pentagon für fortschrittliche Waffenprogramme. Um die Aufgabe der gleichzeitigen Steuerung von Hunderten von Drohnen zu bewältigen, ist der Einsatz von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (AAI) in diesem Fall eine Selbstverständlichkeit. Da AAI eines der Hauptforschungsgebiete der DARPA ist, ist ihre Beteiligung an diesem Projekt praktisch garantiert. Militärexperten schätzen, dass mehrere hundert Kamikaze-Drohnen innerhalb eines Netzwerks funktionieren können, das wiederum mit einem viel größeren System verbunden ist, das Tausende von Drohnen umfasst. Der Anteil der DARPA an dem Projekt ist bei weitem der größte, obwohl Taiwan offenbar wichtige Produktionsanlagen zur Verfügung stellt.

Anfang Februar wurde in mehreren Medienberichten berichtet, dass das AMASS-Projekt von der DARPA im Eiltempo vorangetrieben wurde, weil das Pentagon ein “Schwarm-von-Schwärmen”-System schaffen wollte, das “gleichzeitig mehrere gegnerische Mittel bekämpfen und es den Streitkräften ermöglichen würde, in einem A2/AD-Umfeld (Anti-Access/Area Denial) zu operieren”. Da Russland und China die einzigen Länder sind, die über derartige Fähigkeiten verfügen, ist im Grunde garantiert, dass sie die Hauptziele sind. Dies wird durch die Beteiligung der Regierung in Taipeh noch verstärkt, die eindeutig darauf abzielt, Chinas A2/AD-“Blasen” entgegenzuwirken. Diese stellen nach wie vor ein unüberwindbares Hindernis dar, gegen das das taiwanesische Militär praktisch machtlos ist, sowohl was die offensiven als auch die defensiven Fähigkeiten betrifft.

Vor einer möglichen Stationierung von AMASS in Taiwan muss das System jedoch in der Ukraine erprobt werden. Sollte es sich als wirksam erweisen, würden Washington DC und Taipeh es sicherlich in Serie produzieren. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Projekt während des jüngsten Besuchs von Präsident Xi Jinping in Moskau von russischen und chinesischen Militärdelegierten erörtert wurde, denn es liegt im Interesse beider Seiten, das Programm scheitern zu lassen. Sollte es sich in der Ukraine als erfolgreich erweisen, wäre das chinesische Militär mit Sicherheit selbst in Taiwan damit konfrontiert, was den Erfolg einer möglichen amphibischen Operation im Falle einer von den USA orchestrierten Eskalation gefährden würde. Und obwohl China über fortschrittliche Systeme verfügt, die in der Lage sind, solche Waffen abzuwehren (einschließlich eigener Drohnenschwärme), besteht die beste Verteidigung darin, ihren Einsatz gänzlich zu verhindern.

Da das russische Militär als erstes mit Waffen wie AMASS konfrontiert werden könnte, hat Moskau bereits mit der entscheidenden Aufrüstung seiner Luftverteidigungssysteme begonnen. Dennoch ist Russlands A2/AD, in der russischen Militärnomenklatur besser bekannt als “gestaffelte Verteidigung”, nur ein Segment seiner (kürzlich überarbeiteten) Strategie, wobei die so genannte “aktive Verteidigung” der Schlüssel zur Neutralisierung unmittelbarer Bedrohungen ist. Dazu gehört auch die Einführung neuer Offensivfähigkeiten, und genau dies könnte eines der Hauptthemen der Gespräche hinter verschlossenen Türen über die chinesisch-russische technologische Zusammenarbeit gewesen sein, zu der mit ziemlicher Sicherheit auch der Austausch von Informationen über Drohnenschwärme gehört. Übersetzt mit Deepl.com

