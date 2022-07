Was für ein “Riesen-Erfolg” der Biden Besuch doch war, auf der “ganzen Linie”….

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220716-uae-detains-khashoggi-lawyer-rights-group-says/

Fotos des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi während einer Demonstration vor der saudi-arabischen Botschaft in London, Großbritannien am 6. Oktober 2019 [Nevzat Yıldırım/Anadolu Agency]

VAE halten Khashoggi-Anwalt fest, sagt Menschenrechtsgruppe

16. Juli 2022

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen US-Bürger und Bürgerrechtsanwalt inhaftiert, der als Anwalt des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi fungierte, wie eine Menschenrechtsgruppe mitteilte.

In einer gestrigen Erklärung gab die Gruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN) bekannt, dass der in Virginia ansässige Bürgerrechtsanwalt Asim Ghafoor am 14. Juli von den emiratischen Behörden am Flughafen von Dubai festgenommen wurde, als er auf dem Weg nach Istanbul war, um an einer Familienhochzeit teilzunehmen.

Die Erklärung zitierte US-Konsularbeamte mit der Aussage, dass Ghafoor in einer Hafteinrichtung in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi festgehalten werde, und zwar wegen einer Verurteilung in Abwesenheit wegen Geldwäscherei. Der Angeklagte hat jedoch Berichten zufolge erklärt, dass er sich keiner rechtlichen Probleme gegen ihn bewusst sei.

Ghafoor, der Khashoggi und seine Verlobte Hatice Cengiz nach der Ermordung des Journalisten durch saudische Agenten im Oktober 2018 in Istanbul anwaltlich vertreten hatte, informierte seine Kontaktpersonen am frühen Donnerstag per SMS, dass zwei emiratische Sicherheitsbeamte in Zivil ihn am Flughafen ansprachen, während er auf seinen Flug wartete. Sie sagten ihm dann, dass sie ihn nach Abu Dhabi bringen müssten, “um einen Fall gegen ihn zu klären”.

READ: Khashoggis Freunde und Familie wurden von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit israelischer Spionagesoftware überwacht, wie ein Datenleck zeigt

Die geschäftsführende Direktorin von DAWN, Sarah Leah Whitson, betonte in der Erklärung, dass “die Inhaftierung von Ghafoor auf der Grundlage einer Verurteilung in Abwesenheit ohne jegliche Information, Benachrichtigung oder Gelegenheit, sich zu verteidigen, eine eklatante Verletzung seiner Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren darstellt”. Sie fügte hinzu, dass die Bereitstellung eines juristischen Vorwandes durch die VAE lediglich eine “politisch motivierte Rache für seine Verbindung zu Khashoggi und DAWN darstellt, die auf die Menschenrechtsverletzungen in den VAE hingewiesen und ein Ende der Waffenverkäufe an das Land gefordert haben.”

Whitson und DAWN forderten “die Regierung Biden auf, die Freilassung eines willkürlich inhaftierten amerikanischen Anwalts zu erwirken, bevor sie einem Treffen mit dem Führer der VAE MBZ [Mohammed bin Zayed] in Jeddah zustimmt”.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurde ein hochrangiger Beamter der US-Regierung heute von Reportern zu Ghafoors Inhaftierung befragt, woraufhin er erklärte, Washington sei sich der Angelegenheit bewusst. Der Beamte sagte nicht, ob Präsident Joe Biden die Angelegenheit am Rande des arabischen Gipfels, der heute in Dschidda stattfindet, mit der Führung der Vereinigten Arabischen Emirate ansprechen werde.

“Ich denke, dass wir uns über die Bedeutung des konsularischen Zugangs und alles andere im Klaren sind”, sagte der Beamte. Er fügte jedoch hinzu, dass “es keinen Hinweis darauf gibt, dass dies irgendetwas mit der Khashoggi-Frage zu tun hat”. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...