Was nun Mr. Biden?

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/uae-detains-us-lawyer-represented-khashoggi-dawn





Laut Dawn haben die VAE ihr Vorstandsmitglied Asim Ghafoor aufgrund eines politisch motivierten Abwesenheitsurteils festgenommen

Asim Ghafoor ist ein Vorstandsmitglied von Dawn und ein US-amerikanischer Bürgerrechtsanwalt, der zuvor als Anwalt des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi tätig war (Dawn)

VAE halten US-Anwalt fest, der Khashoggi vertrat, so MenschenrechtsgruppeVon MEE-Mitarbeitern

16. Juli 2022

Sicherheitsbeamte der Vereinigten Arabischen Emirate haben den US-Bürger und Bürgerrechtsanwalt Asim Ghafoor festgenommen, der zuvor als Anwalt des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi tätig war. Dies teilte die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now (Dawn) mit, deren Mitglied Ghafoor ist.

Wie Dawn am Freitag mitteilte, wurde Ghafoor, der im Vorstand der Gruppe sitzt, am Donnerstag auf dem Flughafen von Dubai verhaftet, als er auf dem Weg nach Istanbul war, um an einer Familienhochzeit teilzunehmen.

Die Menschenrechtsgruppe erklärte, der in Virginia lebende Anwalt werde “aufgrund eines offenbar politisch motivierten Abwesenheitsurteils” festgehalten.

“Die Inhaftierung von Ghafoor auf der Grundlage einer Verurteilung in Abwesenheit ohne jegliche Information, Benachrichtigung oder Gelegenheit, sich zu verteidigen, ist eine eklatante Verletzung seiner Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren”, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Dawn.

“Was auch immer für einen juristischen Vorwand sich die VAE ausgedacht haben, um Ghafoor zu verhaften, es riecht nach politisch motivierter Rache für seine Verbindung zu Khashoggi und DAWN.”

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung sagte auf die Frage von Reportern nach der Inhaftierung, die Vereinigten Staaten seien sich dessen bewusst, könnten aber nicht sagen, ob Präsident Joe Biden das Thema in bilateralen Gesprächen mit dem Präsidenten der VAE, Mohamed bin Zayed, am Rande eines arabischen Gipfels in Saudi-Arabien ansprechen wolle.

“Ich denke, dass wir in dieser Frage sicherlich Punkte haben, die die Bedeutung des konsularischen Zugangs und alles andere betreffen”, sagte der Beamte laut Reuters und fügte hinzu, dass es keinen Hinweis darauf gebe, dass dies irgendetwas mit der Khashoggi-Frage zu tun habe.

Der saudische Journalist Khashoggi wurde 2018 von saudischen Agenten im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet, und zwar in einer Operation, die laut US-Geheimdienstinformationen vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman genehmigt wurde. Der Prinz hat wiederholt eine Beteiligung bestritten.

Verlorener Kontakt

Laut Dawn schickte Ghafoor, der auch als Anwalt von Khashoggis Verlobter Hatic Cengiz tätig war, am frühen Donnerstag eine Textnachricht, in der er mitteilte, dass zwei Sicherheitsbeamte der VAE in Zivil ihn am Flughafen angesprochen hätten, während er auf seinen Flug wartete.

Die Sicherheitsbeamten erklärten Ghafoor, dass sie ihn nach Abu Dhabi bringen müssten, “um einen Fall gegen ihn zu klären”.

Er sei dann in einem Polizeiwagen in die Hauptstadt gebracht worden, so Dawn, und habe den Kontakt zu ihm verloren, nachdem er ein Foto von sich in dem Fahrzeug geschickt habe.

Die Menschenrechtsgruppe forderte die Regierung Biden auf, für die Freilassung Ghafoors zu sorgen, und fügte hinzu, dass ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums zugesichert habe, dass man an einer Lösung der Angelegenheit arbeite.

Die Gruppe zitierte US-Konsularbeamte, die den Bürgerrechtsanwalt nach seiner Festnahme getroffen haben sollen und bestätigten, dass Ghafoor in einer Haftanstalt der Kriminalpolizei in Abu Dhabi festgehalten wird, weil er in Abwesenheit wegen Geldwäsche verurteilt wurde.

Ghafoor erklärte, er habe keine Kenntnis von einer rechtlichen Angelegenheit gegen ihn, so Dawn.

Biden sagte, er werde während seiner Reise nach Saudi-Arabien, bei der er mit dem Präsidenten der VAE zusammentraf, das Thema Menschenrechte ansprechen.

Rechtsgruppen behaupten, die VAE hätten Hunderte von Aktivisten, Akademikern und Anwälten in unfairen Prozessen unter weitreichenden Anschuldigungen inhaftiert.

Die VAE weisen diese Anschuldigungen als unbegründet zurück und erklären, dass sie sich gemäß der Charta des Landes für die Menschenrechte einsetzen.

Übersetzt mit Deepl.com

