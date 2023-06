Vater des in der Ukraine inhaftierten Amerikaners Gonzalo Lira spricht sich gegen “politische Gefangenschaft” aus

von Alexander Rubinstein

1. Juni 2023

Dem US-Bürger Gonzalo Lira droht in der Ukraine eine lange Haftstrafe, weil er die Regierung des Landes kritisiert hat. Von der US-Regierung gemieden, kämpft sein Vater dafür, den “langsamen Tod eines Sohnes” zu verhindern.

Wenn sich US-Medien für die Verhaftung des amerikanischen Staatsbürgers Gonzalo Lira interessiert haben, dann vor allem, um seine Verfolgung mit der Begründung zu feiern, er habe “für Putin geworben”. Das US-Außenministerium weigert sich unterdessen, Fragen über das Verschwinden eines Amerikaners durch eine Regierung zu beantworten, die maßgeblich von Washington finanziert wird.

The Grayzone sprach mit dem Vater von Lira, dem 80-jährigen Gonzalo Lira Sr., über die Verhaftung seines Sohnes. “Ich kann nur sagen, dass diese Episode mein Leben geprägt hat, denn es ist der langsame Tod eines Sohnes”, sagte Lira senior. Er befürchtet, dass die ukrainische Regierung ein “Känguru-Gericht” für seinen Sohn vorbereitet und beklagt, dass sie ihn wegen seiner politischen Äußerungen für mehr als ein Jahrzehnt einsperren könnte.

Lira ist amerikanischer und chilenischer Staatsbürger und lebt seit mehreren Jahren in Charkow in der Ukraine. Er trat zunächst als Romanautor in Erscheinung, versuchte sich dann als Filmemacher, bevor er sich als Dating-Coach vermarktete, der als “Coach Red Pill” bekannt ist.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 erlangte Lira als Kriegsblogger im Internet Berühmtheit. Seine Analysen der russischen Militäroperation und seine scharfe Kritik an der ukrainischen Regierung aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet machten ihn sofort zur Zielscheibe von Kiews oft fanatischer Online-Anhängerschaft. Am 1. Mai verhafteten ukrainische Sicherheitsbeamte Lira zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres.

Als er das erste Mal inhaftiert wurde, tauchte Lira nach einigen Tagen wieder auf und verkündete der Öffentlichkeit über neue Social-Media-Konten seine Freiheit. Diesmal jedoch warfen ihm die ukrainischen Behörden vor, “Russlands bewaffnete Aggression” zu rechtfertigen und “Fälschungen über den Krieg in der Ukraine” zu verbreiten. Bei einer Verurteilung wegen dieser Straftaten drohen ihm 13 Jahre Gefängnis.

Liras Verhaftung wurde zusammen mit der Verhaftung von zehn weiteren in der Ukraine lebenden so genannten “Internet-Agitatoren” bekannt gegeben.

“Der Blogger leugnete auch die Fakten über russische Raketenangriffe auf ukrainische Städte und Massenmorde an Zivilisten durch Aufwiegler”, erklärte der SBU in einer offiziellen Erklärung und bezog sich dabei wahrscheinlich auf die umstrittenen Berichte über das Massaker in Bucha im März 2022 und die Raketenangriffe auf den Bahnhof von Kramatorsk im April desselben Jahres. In beiden Fällen hatte Lira die Darstellung der ukrainischen Regierung angefochten.

Nach der Verhaftung veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst SBU Filmmaterial von der Razzia in Liras Haus und Ausschnitte aus seinen YouTube-Videos, in denen er den Krieg diskutiert.

Obwohl sowohl in Chile als auch in den Vereinigten Staaten das Recht auf freie Meinungsäußerung in den Verfassungen verankert ist, hat keine der beiden Regierungen eine Erklärung zur Verhaftung von Lira abgegeben.

Nach Angaben von Gonzalo Lira senior hielt die US-Botschaft in Kiew um den 23. Mai herum eine Videokonferenz mit seinem gefangenen Sohn ab. Er setzte sich mit der Botschaft in Verbindung, um sie zu bitten, sich für die Freilassung seines Sohnes einzusetzen, erfuhr aber nur, dass die ukrainischen Behörden seinem Sohn einen Verteidiger zur Seite gestellt hätten.

Als Lira jr. gegen den ihm zugewiesenen Anwalt protestierte, wurde ihm nach Angaben der Botschaft eine Liste mit anderen Anwälten zur Auswahl angeboten. Vermutlich waren dies alles Pflichtverteidiger.

In der Zwischenzeit hat sich das Außenministerium geweigert, öffentlich über die Verhaftung des US-Bürgers durch eine Regierung zu sprechen, deren Mitarbeiter von den US-Steuerzahlern subventioniert werden. Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, weigerte sich, eine Frage des Reporters Liam Cosgove zu beantworten, ob sich die USA für die Freilassung von Lira eingesetzt hätten.