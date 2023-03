https://strategic-culture.org/news/2023/03/21/bent-mep-vote-to-protect-bent-meps-and-their-graft-what-is-point-european-parliament/

Verbogene Abgeordnete stimmen für den Schutz von verbogenen

Abgeordneten und für deren Bestechung. Was ist der Sinn des

Europäischen Parlaments?

von Martin Jay

21. März 2023

Das schlagende Herz der EU-Institutionen ist Gier und Selbstbefriedigung auf Biegen und Brechen, schreibt Martin Jay.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach das Europäische Parlament, sowohl auf lokaler (europäischer) Ebene als auch international? Ich erinnere mich, dass ich um 2001 in einer pro-europäischen belgischen Zeitung die Ergebnisse einer Umfrage unter Europäern gelesen habe, bei der über 70 Prozent der Meinung waren, dass das Europäische Parlament ein wichtiges Organ ist, während fast 80 Prozent zugaben, dass sie nicht wirklich wussten, was es tut.

Die Rolle des Europäischen Parlaments wird häufig in Frage gestellt, und zwar sowohl von den überzeugten Befürwortern der EU als auch von denjenigen, die das Vertrauen in die EU als Ganzes verloren haben. Kürzlich war es interessant zu sehen, wie MoroccoGate und QatarGate einen Großteil des Sauerstoffs in den EU-Medien beanspruchten, als ein Bestechungsskandal das Parlament in seinen Grundfesten erschütterte und seinen Präsidenten zwang, schnell zu handeln und die MdEP zu suspendieren, die ihre Positionen und die EU für alles, was sie bekommen konnten, ausgenutzt hatten. Es ist bemerkenswert, dass diese Abgeordneten alle vehement für die EU eintraten, zumindest in der Theorie, wenn man sich ihre politische Ausrichtung ansieht (Sozialisten), aber in Wirklichkeit könnte man leicht argumentieren, dass sie keinen Glauben an das Projekt als Ganzes hatten, da sie gerne in die Suppe pissten.

Nicht nur aus dem Parlament, sondern aus der gesamten EU kamen Warnungen, dass solche Skandale das gesamte EU-Projekt in die Knie zwingen können und dass die Korruption auf allen Ebenen mit aller Härte bekämpft werden muss. Aber so wie Neil Kinnock 1999 als Vizepräsident eingesetzt wurde, um angeblich mit der Bestechung aufzuräumen, bedeutet das, dass die neue Initiative in Wirklichkeit genau wie Kinnocks Rolle darin besteht, sie besser zu vertuschen? Kinnocks Vermächtnis als Vizepräsident war die Ausarbeitung neuer interner EU-Rollen, von denen der Großteil der britischen Pro-EU-Presse wirklich glaubte, dass es darum ging, die Unantastbarkeit der EU zu bewahren. In Wirklichkeit ging es in den ersten Jahren seiner Amtszeit um den Umgang mit Whistleblowern – was im Wesentlichen bedeutete, dass er Briefings mit Journalisten abhielt, in denen er sie diffamierte und behauptete, sie seien geistig nicht gesund. Ich muss es wissen. Ich war bei einer dieser Besprechungen in seinem riesigen Brüsseler Büro dabei. Bald darauf stellte er neue Regeln auf, die es Whistleblowern praktisch unmöglich machten, Korruption aufzudecken und ihren Arbeitsplatz und ihre Rechte zu behalten. Kinnock selbst – und seine Familie, die alle in der EU beschäftigt waren – kehrten nach fast einem Jahrzehnt des Mitfahrens in der EU mit einem Vermögen und Bargeld von mindestens 6 Millionen Pfund ins Vereinigte Königreich zurück, von dem die inzwischen nicht mehr existierende News of the World behaupten wollte, dass es in Wirklichkeit eher 10 Millionen Pfund waren, indem sie Freunde und Familie benutzten, um in seinem Namen Immobilien zu kaufen, bevor er ihnen nämlich Stunden vor der Veröffentlichung mit einer Klage drohte.

Die Korruption ist das eigentliche Herzstück der EU. Das schlagende Herz der EU-Institutionen ist die Gier und Selbstbefriedigung auf Biegen und Brechen. Und da es so gut wie keine wirkliche Rechenschaftspflicht gibt, die über die Phalanx falscher Wachhunde oder Betrugsermittlungsbehörden hinausgeht, ist es kaum verwunderlich, dass sozialistische Europaabgeordnete – die derselben EU-weiten Fraktion im Europäischen Parlament angehörten wie die Kinnocks – mit Millionen von Euro in Koffern unter ihren Betten in ihren Brüsseler Wohnungen wie Kaili und Panzeri gefunden werden.

Doch nun wird uns weisgemacht, dass das Europäische Parlament selbst etwas gegen diesen Bestechungsskandal unternimmt, um zu verhindern, dass sich ein weiterer ereignet. Einige führende Mitglieder des Europäischen Parlaments sind offenbar der Meinung, dass es nie zu diesem Skandal gekommen wäre, wenn Panzeri nicht als Lobbyist tätig gewesen wäre, als er seinen Sitz im Europäischen Parlament verlor, sondern weiterhin im Parlament in der undurchsichtigen Welt der Beratung tätig war.

Es ist bemerkenswert, dass dies im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Wir sollten uns natürlich daran erinnern, dass die Scheindemokratie, die die EU ist, ein paar Jahre nach dem Start des ganzen grandiosen Projekts ein Parlament hervorgebracht hat. Es ist bestenfalls ein absegnendes Organ, das hauptsächlich geschaffen wurde, um der EU eine gewisse Glaubwürdigkeit als etwas vage Demokratisches zu verleihen. Wenn das der Fall wäre, könnten die Europaabgeordneten natürlich neue EU-Gesetze vorschlagen. Da dies aber nicht in ihrer Macht steht, können wir zumindest davon ausgehen, dass diese Institution bestenfalls eine reine Augenwischerei ist.

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass solche Skandale, bei denen es um die Bestechung von Abgeordneten geht, um Einfluss zu gewinnen oder, wie im Fall von Marokko und Katar, um ihre katastrophale Menschenrechtsbilanz zu beschönigen, überhaupt erst entstehen. Ich würde behaupten, dass der jüngste Skandal wahrscheinlich nur an der Oberfläche kratzt und dass es noch viel mehr solcher Bestechungen gibt, um Einfluss zu gewinnen, und dass die Europresse, wann immer sie darüber stolpert, es als Teil der Korruption für ihre Pflicht hält, dies zu vertuschen. Die Journalisten in Brüssel sind für das Establishment und glauben tatsächlich, dass sie sich selbst schaden, wenn sie über die dunklen Seiten der EU gelehrt berichten.

Die eigentliche Geschichte hier ist, dass die Europaabgeordneten selbst – selbst diejenigen, die keine Bestechungsgelder annehmen – von dieser düsteren Welt gewusst haben und nicht im Entferntesten daran interessiert sind, sie zu bereinigen, was ihre jüngste bissige Belehrung, die sie den Marokkanern über ihre Menschenrechtsbilanz und ihre angeschlagenen Journalisten erteilt haben, absurd, wenn nicht sogar urkomisch macht.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments denken in erster Linie an sich selbst und ihre Karriere, in zweiter Linie an ihre politische Partei, in dritter Linie an ihr eigenes Land und in letzter Linie an die Unantastbarkeit der EU, wenn überhaupt. Als sie vor kurzem vorschlugen, dass die Regeln für Europaabgeordnete, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt zu Lobbyisten werden, geändert werden müssten, dachten sie in Wirklichkeit an sich selbst und daran, wie schwer es sein würde, die Zahlungen aufrechtzuerhalten, ganz zu schweigen von dem Geld, das fließt, um ihre Geliebten in dem Leben zu halten, das sie nicht gewohnt sind – und so kamen sie auf diesen Plan, der es ihnen immer noch erlaubt, die Milch von der EU-Zitze zu saugen, während sie vorgeben, dass sie sich um den Schmuddel kümmern. Sechsmonatige Pause? Machen die sich einen Spaß daraus? Wenn sie es ernst meinten, würden sie eine fünfjährige Pause vorschlagen, aber damit würden sie sich natürlich bei ihren älteren Chefs sehr unbeliebt machen, die auf einen wichtigen, hochbezahlten Posten bei Weber Shandwhick oder Hill and Knowlton oder einer der anderen schmierigen Firmen aus sind, die die Interessen der Aktionäre der größten und mächtigsten Unternehmen der Welt vertreten. Scheiß auf die EU. Übersetzt mit Deepl.com



