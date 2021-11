Israelische Apartheid brandmarken

Banning of Palestinian NGOs: How Israel Tries to Silence Human Rights Defenders By Ramzy Baroud & Romana Rubeo On October 21, Israeli Defense Minister Benny Gantz announced the issuance of a military order designating six prominent Palestinian human rights groups as ‘terrorist organizations’. Gantz claimed that they are secretly linked to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a socialist political group that Israel considers, along with most Palestinian political parties, ‘a terrorist organization.’

Bild: Al-Haq director Shawan Jabarin hands evidence of Israeli crimes in Gaza to ICC prosecutor Fatou Bensouda in November 2015. (Photo: via Al-Haq)

Verbot palästinensischer NGOs: Wie Israel versucht, Menschenrechtsverteidiger zum Schweigen zu bringen

Von Ramzy Baroud & Romana Rubeo



22. November 2021

Am 21. Oktober gab der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz den Erlass eines Militärbefehls bekannt, der sechs prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen als “terroristische Organisationen” bezeichnet. Gantz behauptete, dass sie insgeheim mit der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) in Verbindung stehen, einer sozialistischen politischen Gruppierung, die Israel ebenso wie die meisten palästinensischen politischen Parteien als “terroristische Organisation” betrachtet.

Zu den palästinensischen Organisationen, die in der israelischen Anordnung genannt werden, gehören Addameer Prisoner Support and Human Rights, Al-Haq, das Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC) und die Union of Palestinian Women’s Committees.

In Anbetracht der Bedeutung dieser Organisationen in Palästina und ihrer weltweiten Vernetzung mit gleichgesinnten zivilgesellschaftlichen Organisationen löste die israelische Entscheidung einen öffentlichen Aufschrei aus. Eine der vielen Verurteilungen war eine gemeinsame Erklärung der Menschenrechtsgruppen Amnesty International (AI) und Human Rights Watch (HRW), in der sie den Schritt von Gantz als “entsetzliche und ungerechte Entscheidung” bezeichneten, die “einen Angriff der israelischen Regierung auf die internationale Menschenrechtsbewegung” darstelle.

Starke Worte, aber keine Taten

AI und HRW, die seit vielen Jahren israelische Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern dokumentieren, sind sich darüber im Klaren, dass die Einstufung als “Terrorist” in einer langen Reihe solcher rechtswidrigen Maßnahmen steht:

“Seit Jahrzehnten versuchen die israelischen Behörden systematisch, Menschenrechtsbeobachter mundtot zu machen und diejenigen zu bestrafen, die die repressive Herrschaft Israels über die Palästinenser kritisieren. Während Mitarbeiter unserer Organisationen mit Abschiebungen und Reiseverboten konfrontiert waren, haben palästinensische Menschenrechtsverteidiger immer die Hauptlast der Repression getragen. Diese Entscheidung ist eine alarmierende Eskalation, die die Arbeit der prominentesten zivilgesellschaftlichen Organisationen Palästinas zum Erliegen zu bringen droht.”

Ebenso wichtig an der Erklärung der weltweit führenden Menschenrechtsgruppen ist, dass sie es nicht versäumt haben zu betonen, dass das “jahrzehntelange Versagen der internationalen Gemeinschaft, schwere israelische Menschenrechtsverletzungen anzufechten und sinnvolle Konsequenzen dafür zu verhängen, die israelischen Behörden ermutigt hat, auf diese dreiste Art und Weise zu handeln.”

Die internationale Gemeinschaft hat zwar auf Gantz’ Entscheidung reagiert, aber es war die Art von wirkungsloser Reaktion, die im Bereich der Rhetorik verharrte und der nur selten substanzielle Maßnahmen folgten.

In einer gemeinsamen Erklärung von UN-Experten wurde die israelische Entscheidung als “ein Frontalangriff auf die palästinensische Menschenrechtsbewegung und auf die Menschenrechte überall” bezeichnet.

Michelle Bachelet, Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, kritisierte die “willkürliche” Entscheidung Israels und warnte vor den “weitreichenden Konsequenzen”, die sich daraus für die Arbeit, Finanzierung und Unterstützung der betroffenen Organisationen ergeben würden.

Auch viele Regierungen in aller Welt verurteilten das israelische Vorgehen und schlossen sich der Meinung der UN-Experten an. Sogar die USA äußerten ihre “Besorgnis”, allerdings in der für sie typischen vorsichtigen und unverbindlichen Sprache.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte am 23. Oktober vor Reportern in Washington, sein Land sei “der Ansicht, dass die Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und einer starken Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung für eine verantwortungsvolle und reaktionsschnelle Regierungsführung sind.” Anstelle einer offenen Verurteilung sagte Price jedoch, dass die USA “unsere israelischen Partner um weitere Informationen über die Grundlage für diese Benennungen bitten werden”.

Wie andere Regierungen und sicherlich anders als AI und HRW stellte Price jedoch keine Verbindung zwischen der israelischen Entscheidung vom 21. Oktober und zahlreichen anderen Praktiken in der Vergangenheit her, die sich gegen Menschenrechts- und zivilgesellschaftliche Gruppen in Palästina und in jüngster Zeit auch in Israel richten. Bemerkenswert ist auch, dass die angebliche Verbindung zwischen solchen Organisationen und der sozialistischen PFLP nicht neu ist.

Im Folgenden sind einige Beispiele dafür aufgeführt, wie Israel versucht hat, einige dieser Organisationen zum Schweigen zu bringen, die schließlich als “terroristisch” eingestuft wurden.

Razzien, Verhaftungen und Todesdrohungen

Addameer – Im Dezember 2012 führte die israelische Armee eine Razzia in der Zentrale von Addameer in Ramallah durch und beschlagnahmte Laptops und eine Videokamera. Auch die Büros der Union der palästinensischen Frauenkomitees wurden am selben Tag von israelischen Besatzungstruppen durchsucht. Die Organisation ist eine von sechs, die von Israel als “terroristisch” eingestuft werden.

Im September 2019 gab es erneut eine Razzia in den Büros von Addameer. Die damalige Razzia des israelischen Militärs erregte jedoch nicht so viel Aufmerksamkeit oder Empörung, trotz der damit einhergehenden Gewalt, geschweige denn der eklatanten Verletzung der Menschenrechte. Dann gab Al-Haq – auch eine der anderen sechs effektiv verbotenen palästinensischen Gruppen – eine Erklärung ab, in der sie warnte, dass “das Privateigentum von Menschenrechtsorganisationen in besetzten Gebieten gemäß Artikel 46 der Haager Bestimmungen (1907) besonders geschützt ist”.

Erwartungsgemäß spielten solche rechtlichen Beschränkungen für Israel keine Rolle.

Al-Haq – Die Mitarbeiter von Al-Haq waren im Laufe der Jahre zahlreichen Einschränkungen ausgesetzt. Gegen Shawan Jabarin, den Generaldirektor von Al-Haq, wurde seit 2006 mehrfach ein Reiseverbot verhängt.

Im März 2009 wurde Jabarin von Israel daran gehindert, in die Niederlande zu reisen, um eine Auszeichnung im Namen seiner Organisation entgegenzunehmen. Im November 2011 durfte Jabarin erneut, diesmal nach Dänemark, reisen.

Die israelischen Hindernisse nahmen eine noch unheimlichere Wendung, als Jabarin im März 2016 begann, telefonisch Morddrohungen zu erhalten. Diese anonymen Anrufe kamen “im Zusammenhang mit den zunehmenden Schikanen gegen Al-Haq und seine Mitglieder, die sich vor kurzem vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) um Gerechtigkeit für die in den besetzten palästinensischen Gebieten begangenen Menschenrechtsverletzungen bemühten”, berichtet die Website von Front Line Defenders.

Defense for Children International-Palestine – Im Juli und erneut im August 2021 führten israelische Streitkräfte Razzien in den Büros von Defense for Children International – Palestine (DCIP) in Al-Bireh im besetzten Westjordanland durch. Sie beschlagnahmten Computer, Festplatten und anderes Material und behaupteten eine Verbindung zwischen der Organisation und der PFLP.

Dieser Vorwurf wurde bereits 2018 erhoben, als die UK Lawyers for Israel (UKLFI) die Citibank und die Arab Bank PLC dazu brachten, keine Bankdienstleistungen mehr für DCIP zu erbringen, da sie “Beweise für die engen Verbindungen” zur PFLP vorlegten.

Es stimmt zwar, dass die jüngsten israelischen Maßnahmen gegen palästinensische NRO die Fortsetzung einer alten Politik sind, aber es gibt grundlegende Unterschiede zwischen der zunehmenden Wahrnehmung Israels als Apartheidstaat und der falsch verstandenen Wahrnehmung der Vergangenheit, nämlich Israel als eine Oase der Demokratie.

Selbst internationale Organisationen und Gruppen, die Israel noch nicht als Apartheidstaat gebrandmarkt haben, werden mit dem undemokratischen Charakter der israelischen Regierung vertraut.

Eine “tektonische Verschiebung

Im Dezember 2019 beschloss der IStGH nach jahrelangem Hickhack, dass es “eine vernünftige Grundlage für eine Untersuchung der Lage in Palästina gemäß Artikel 53 Absatz 1 des (Römischen) Statuts gibt.” Trotz intensiven israelischen und westlichen Drucks wurde im vergangenen Februar die letzte Hürde für die Ermittlungen genommen, als der IStGH schließlich dem Antrag des Anklägers auf Einleitung eines Gerichtsverfahrens wegen Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich des Gazastreifens, stattgab.

Dieser rechtliche Meilenstein wurde durch wichtige Erklärungen zementiert, eine von Israels eigener Menschenrechtsorganisation B’tselem im Januar und eine weitere von HRW im April, die beide die israelische Politik in Palästina – nicht nur in den besetzten Gebieten – als “Apartheid” anprangerten.

Diese kritische Veränderung der internationalen Rechtslage in Bezug auf Israels neuen, wenig schmeichelhaften Status wurde durch Israels eigene gewaltsame Aktionen in Ost-Jerusalem, Gaza und ganz Palästina im Mai noch verstärkt. Im Gegensatz zu früheren Kriegen haben die Ereignisse im Mai die Sympathie vor allem auf die Palästinenser gelenkt, die für ihre Freiheit, ihre Häuser und andere grundlegende Menschenrechte kämpfen.

Auch innerhalb der US-Regierung selbst war ein Wandel zu beobachten, der in dieser Form noch nie dagewesen ist. Eine wachsende Zahl von US-Gesetzgebern steht dem Staat Israel nun offen kritisch gegenüber, was auf einen radikalen Wandel in der öffentlichen Meinung in den USA zurückzuführen ist, und auch hier zahlen sie keinen hohen Preis dafür, wie es in der Vergangenheit aufgrund des großen Einflusses der zionistischen Lobby in Washington oft der Fall war.

“Die Verschiebung ist dramatisch; sie ist tektonisch”, zitierte die BBC am 21. Mai den US-Meinungsforscher John Zogby mit den Worten. “Vor allem die jüngeren Generationen sind den Palästinensern gegenüber wesentlich wohlwollender eingestellt – und dieser Altersunterschied hat sich bei der Demokratischen Partei deutlich gezeigt”, so die BBC.

Die Verluste Israels sind nicht nur sentimental oder politisch, sondern auch wirtschaftlich. Im Juli letzten Jahres beschloss der internationale Eiscreme-Riese Ben & Jerry’s, seine Produkte nicht mehr in illegalen jüdischen Siedlungen zu verkaufen und gleichzeitig die israelische Besatzung scharf zu verurteilen – ein Schritt, der von Amnesty als legitim und notwendig” bezeichnet wurde. Wenige Monate später folgte der Sportbekleidungshersteller Nike diesem Beispiel und kündigte an, ab Mai 2022 keine Produkte mehr in israelischen Geschäften zu verkaufen, obwohl er seine Entscheidung nicht mit politischen Argumenten begründete.

Israel schlägt zwar weiterhin auf seine Kritiker ein, scheint sich aber nicht mehr nach einer zentralen Strategie zu richten.

Da die neue israelische Regierung nach der Entthronung des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und der Bildung einer heterogenen “Einheitsregierung” über keine starke Führung verfügt, scheint sie nicht in der Lage zu sein, die internationale Kritik an ihrem Verhalten im besetzten Palästina zurückzuhalten. Die Vorstellung, dass alles, was Israel tut, als eine Form der “Selbstverteidigung” zu rechtfertigen ist, ist einfach kein starkes Verkaufsargument mehr. Der Maikrieg ist das perfekte Beispiel für diese Behauptung.

Im Fall der verbotenen Nichtregierungsorganisationen (NRO) beispielsweise hat Tel Aviv nicht nur einen Vertreter des israelischen Geheimdienstes Shin Bet und einen weiteren des israelischen Außenministeriums am 25. Oktober nach Washington geschickt, um seine Entscheidung mit “relevanten Informationen” zu rechtfertigen, sondern auch weiterhin dieselbe Politik verfolgt, die seine Apartheid in den Augen der internationalen Gemeinschaft noch weiter entlarvt.

Am 27. Oktober kündigte Israel den Bau Tausender neuer Wohneinheiten in illegalen jüdischen Siedlungen an – der erste Schritt dieser Art während der Präsidentschaft von Joe Biden.

Wie verzweifelt die israelische Reaktion ist, zeigte sich am 29. Oktober, als der israelische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, in seiner Rede vor der Generalversammlung einen Bericht des UN-Menschenrechtsrats zerriss, der die andauernden Verstöße Israels gegen das Völkerrecht aufzeigt.

“Der Menschenrechtsrat hat Israel in 95 Resolutionen angegriffen und verurteilt, im Vergleich zu 142 Resolutionen gegen den Rest der Welt”, sagte Erdan. “Dieser verzerrte und einseitige Bericht gehört in die Mülltonne des Antisemitismus”, wetterte er.

Israelische Apartheid brandmarken

Wir stehen möglicherweise an der Schwelle zu einem grundlegenden Wandel in den Beziehungen Israels zur internationalen Gemeinschaft. Während Tel Aviv weiterhin massiv in seine Apartheid-Infrastruktur investiert, wird sich die internationale Gemeinschaft langsam, aber sicher bewusst, dass Israels Apartheid-Status von Dauer ist. Die aufeinanderfolgenden Erklärungen von B’Tselem, HRW, die gemeinsame Erklärung von HRW und Amnesty, in der die faktische Ächtung der palästinensischen NROs verurteilt wird, und die Untersuchung des IStGH sind allesamt ein Zeichen für dieses wachsende Bewusstsein.

Die Frage bleibt – wird Israel in der Lage sein, seine Macht, seinen Einfluss und sein Druckmittel in den westlichen Gesellschaften einzusetzen, um die Welt zu zwingen, ein vollwertiges Apartheidregime in Palästina zu akzeptieren und mit ihm zu koexistieren? Und wenn ja, für wie lange?

Das Beispiel der südafrikanischen Apartheid hat gezeigt, dass trotz der jahrzehntelangen Apartheid und der anfänglichen Akzeptanz, wenn nicht gar Unterstützung, der legalisierten Rassentrennung in Südafrika durch die westlichen Gesellschaften, das Pendel schließlich umschlug. Noch vor dem formellen Ende der Apartheid in diesem Land im Jahr 1994 wurde deutlich, dass die Tage des rassistischen Regimes in Pretoria gezählt waren. Diese Erkenntnis war möglich, weil das Bewusstsein für das Übel der Apartheid auf internationaler Ebene, insbesondere an der Basis und auf der Ebene der Zivilgesellschaft, wuchs.

Ein ähnliches Szenario scheint sich auch im Fall der israelischen Apartheid in Palästina zu entwickeln. Dank der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) und Hunderten von pro-palästinensischen zivilgesellschaftlichen Gruppen auf der ganzen Welt bildet sich eine kritische Masse der Unterstützung für die Rechte der Palästinenser.

Jahrelang schien Israel darauf bedacht zu sein, dem Einfluss der Palästina-Solidarität in der ganzen Welt mit einer zentralisierten Strategie zu begegnen. Zu diesem Zweck wurden große Geldsummen bereitgestellt oder zugesagt, und 2017 wurde sogar ein teilweise von der Regierung kontrolliertes Unternehmen gegründet, um die israelische globale Kampagne zu steuern. Vieles davon hat sich jedoch als sehr gering erwiesen, da BDS weiter wächst und sich die Diskussion über Palästina und Israel allmählich von einem politischen “Konflikt” zu einer Anerkennung des israelischen Rassismus, der Apartheid und der völligen Missachtung des Völkerrechts entwickelt.

Natürlich wird es mehr Zeit, mehr entschlossene Anstrengungen und sicherlich auch mehr Opfer von Seiten der Palästinenser und ihrer Unterstützer erfordern, um die israelische Apartheid vor dem Rest der Welt zu entlarven. Nun, da Israel anscheinend akzeptiert hat, dass es wenig tun kann, um diese Marke rückgängig zu machen, beschleunigt es seine kolonialen Bemühungen, während es sich auf einen langen Kampf einstellt.

Es ist nun Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel zu zwingen, sein Apartheidregime abzuschaffen. Auch wenn es letztlich die Menschen sind, die sich selbst befreien, ist die internationale Solidarität für den Prozess der nationalen Befreiung unerlässlich. Dies war in Südafrika der Fall und wird sicherlich auch in Palästina der Fall sein. Übersetzt mit Deepl.com

– Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist “These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen” (Clarity Press). Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) und am Afro-Middle East Center (AMEC). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und geschäftsführende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Fachzeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen Medien und Journalismus spezialisiert.

--

