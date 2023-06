A Move to Ban Weaponized Drones As a result of imprecise data analysis by drone operators, thousands of innocent civilians in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen, Libya, Syria, Gaza, Ukraine and Russia have been slaughtered, writes Ann Wright. By Ann Wright Changing how brutal wars are conducted is extremely difficult, b

Ein voll bewaffnetes unbemanntes Luftfahrzeug des Typs MQ-9 Reaper rollt auf einem Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan auf dem Weg zu einem weiteren Kriegseinsatz die Startbahn hinunter, 2008. (U.S. Air Force, Brian Ferguson)



Infolge der ungenauen Datenanalyse von Drohnenbetreibern wurden Tausende unschuldiger Zivilisten in Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen, Libyen, Syrien, Gaza, der Ukraine und Russland abgeschlachtet, schreibt Ann Wright.

Verbot von bewaffneten Drohnen

Von Ann Wright

5. Juni 2023

Die Art und Weise, wie brutale Kriege geführt werden, zu ändern, ist äußerst schwierig, aber nicht unmöglich. Bürgerinnen und Bürger haben in der Generalversammlung der Vereinten Nationen erfolgreich Verträge zur Abschaffung von Atomwaffen und zum Verbot des Einsatzes von Landminen und Streumunition durchgesetzt.

Natürlich werden die Länder, die diese Waffen weiterhin einsetzen wollen, nicht dem Beispiel der überwiegenden Mehrheit der Nationen der Welt folgen und diese Verträge unterzeichnen. Die Vereinigten Staaten und die anderen acht atomar bewaffneten Länder haben sich geweigert, den Vertrag über die Abschaffung von Atomwaffen zu unterzeichnen.

Ebenso haben sich die USA und 15 weitere Länder, darunter Russland und China, geweigert, das Verbot des Einsatzes von Streubomben zu unterzeichnen. Die USA und 31 weitere Länder, darunter Russland und China, haben sich geweigert, den Vertrag über das Verbot von Landminen zu unterzeichnen.

Die Tatsache, dass “Schurkenstaaten” wie die Vereinigten Staaten sich weigern, Verträge zu unterzeichnen, die von der Mehrheit der Länder der Welt gewünscht werden, hält jedoch Menschen mit Gewissen und sozialer Verantwortung nicht davon ab, zu versuchen, diese Länder im Interesse des Überlebens der menschlichen Spezies zur Vernunft zu bringen.

Die Aktivisten wissen, dass sie es mit reichen Waffenherstellern zu tun haben, die sich die Gunst der Politiker in diesen Kriegsländern durch ihre Wahlkampfspenden und andere Großzügigkeiten erkaufen.

Initiative in Wien

Trotz dieser Widrigkeiten wird die jüngste Bürgerinitiative für das Verbot einer bestimmten Kriegswaffe am 10. Juni in Wien auf dem Internationalen Friedensgipfel in der Ukraine gestartet.

Eine der beliebtesten Kriegswaffen des 21. Jahrhunderts sind waffenfähige unbemannte Luftfahrzeuge. Bei diesen automatisierten Flugzeugen kann das menschliche Bedienpersonal Zehntausende von Kilometern entfernt sein und von Kameras an Bord des Flugzeugs aus zusehen. Es muss kein Mensch am Boden sein, um zu überprüfen, was die Bediener vom Flugzeug aus zu sehen glauben, das sich möglicherweise Tausende von Metern über ihnen befindet.

Ein MQ-9 Reaper “Angriffsdrohnenpilot” beim Training in einem Flugsimulator auf der Creech Air Force Base, Nevada, 2020. (U.S. Air Force, Lauren Silverthorne)

Infolge der ungenauen Datenanalyse von Drohnenbetreibern wurden Tausende unschuldiger Zivilisten in Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen, Libyen, Syrien, Gaza, der Ukraine und Russland durch die von den Drohnenbetreibern ausgelösten Hellfire-Raketen und andere Munition abgeschlachtet. Unschuldige Zivilisten, die an Hochzeitsfeiern und Beerdigungen teilnehmen, wurden von Drohnenpiloten massakriert. Sogar diejenigen, die den Opfern eines ersten Drohnenangriffs zu Hilfe kamen, wurden in einem so genannten “Double Tap” getötet.

Viele Militärs auf der ganzen Welt folgen nun dem Beispiel der Vereinigten Staaten beim Einsatz von Killerdrohnen. Die USA setzten waffenfähige Drohnen in Afghanistan und im Irak ein und töteten Tausende von unschuldigen Bürgern dieser Länder.

Für die Militärs sind Drohnen eine sichere und einfache Möglichkeit, ihre Feinde zu töten. Die unschuldigen Zivilisten, die getötet werden, können als “Kollateralschaden” abgetan werden, wobei selten untersucht wird, wie die Informationen, die zur Tötung der Zivilisten geführt haben, zustande gekommen sind. Wenn es zufällig zu einer Untersuchung kommt, werden die Drohnenbetreiber und Geheimdienstanalysten von der Verantwortung für die außergerichtliche Tötung unschuldiger Zivilisten freigesprochen.

Drohnen-Protest bei General Atomics in San Diego, April 2013. (Steve Rhodes, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Einer der öffentlichkeitswirksamsten Drohnenangriffe auf unschuldige Zivilisten fand im August 2021 in der Stadt Kabul statt, während der verpfuschten Evakuierung der USA aus Afghanistan. Nachdem er stundenlang ein weißes Auto verfolgt hatte, von dem Geheimdienstanalysten annahmen, dass es einen möglichen ISIS-K-Bomber transportierte, feuerte ein US-Drohnenoperator eine Hellfire-Rakete auf das Auto ab, als es in ein kleines Wohngebiet einfuhr. Im selben Moment kamen sieben kleine Kinder aus dem Auto gerannt, um die verbleibende Strecke in die Siedlung zu fahren.

Hochrangige US-Militärs bezeichneten den Tod der nicht identifizierten Personen zunächst als einen “gerechten” Drohnenangriff. Als die Medien jedoch recherchierten, wer durch den Drohnenangriff getötet wurde, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des Wagens um Zemari Ahmadi handelte, einen Mitarbeiter von Nutrition and Education International, einer in Kalifornien ansässigen Hilfsorganisation, der seine tägliche Routine mit Materiallieferungen an verschiedene Orte in Kabul absolvierte.

Jeden Tag, wenn er nach Hause kam, rannten seine Kinder aus dem Haus, um ihren Vater abzuholen und die wenigen Meter bis zu seinem Parkplatz im Auto mitzufahren. Drei Erwachsene und sieben Kinder wurden bei dem Angriff getötet, der später als “unglücklicher” Angriff auf unschuldige Zivilisten bestätigt wurde. Keiner der Militärangehörigen wurde für den Fehler, bei dem zehn unschuldige Menschen ums Leben kamen, ermahnt oder bestraft.

[Zum Thema: Aufruf zum Drohnenmoratorium nach den jüngsten Tötungen von Zivilisten]

In den letzten 15 Jahren bin ich nach Afghanistan, Pakistan, Jemen und Gaza gereist, um mit Familien zu sprechen, deren unschuldige Angehörige von Drohnenpiloten getötet wurden, die Drohnen aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von Kilometern Entfernung gesteuert haben. Die Geschichten sind ähnlich. Der Drohnenpilot und die Geheimdienstanalysten, in der Regel junge Männer und Frauen in ihren 20ern, haben eine Situation falsch interpretiert, die leicht durch “Stiefel auf dem Boden” hätte geklärt werden können.

Aber das Militär findet es einfacher und sicherer, unschuldige Zivilisten zu töten, als eigenes Personal vor Ort einzusetzen, um die Lage zu beurteilen. Unschuldige Menschen werden weiterhin sterben, bis dieses Waffensystem gestoppt wird. Die Risiken werden zunehmen, da die künstliche Intelligenz immer mehr Entscheidungen über Ziele und Abschuss übernimmt.

Ein Vertragsentwurf ist ein erster Schritt im Kampf gegen die zunehmend automatisierte und bewaffnete Drohnenkriegsführung aus großer Entfernung. Zu diesem Zweck wird die Internationale Kampagne für das Verbot von bewaffneten Drohnen diese Erklärung im Juni in Wien vorlegen und schließlich bei den Vereinten Nationen einbringen. Übersetzt mit Deepl.com

Ann Wright ist eine 29-jährige Veteranin der U.S. Army/Army Reserves, die als Colonel in den Ruhestand gegangen ist. Sie ist auch eine ehemalige US-Diplomatin, die im März 2003 aus Protest gegen den Krieg gegen den Irak zurücktrat. Sie diente in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien und der Mongolei. Im Dezember 2001 gehörte sie zu dem kleinen Team, das die US-Botschaft in Kabul wiedereröffnete. Sie ist Mitautorin von Dissent: Voices of Conscience.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

