https://www.unz.com/pgiraldi/crime-and-punishment/



Verbrechen und Bestrafung

Regierungsvertreter müssen zur Rechenschaft gezogen werden



Von Philip Giraldi



5. Juli 2022

Wahrscheinlich würde die Mehrheit der Amerikaner zustimmen, dass es für die Regierung oder die Polizei falsch ist, jemanden zu foltern, obwohl einige sicherlich die Ausnahme der “tickenden Zeitbombe” akzeptieren würden, wenn ein Gefangener Informationen zurückhält, die viele Leben retten könnten. Es ist nicht nur moralisch falsch, sondern auch illegal, jemanden zu foltern. Je nach den Umständen kann es sich sogar um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen handeln. Die Vereinigten Staaten, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter unterzeichnet haben und an dieses gebunden sind, haben damit rechtliche Sanktionen akzeptiert, um die Auffassung zu untermauern, dass Folter niemals zulässig ist. Nach US-amerikanischem Recht ist Folter, die von “Regierungsbeamten und ihren Mitarbeitern an einer von der Regierung festgehaltenen Person begangen wird, ein Verbrechen, das mit bis zu 20 Jahren Bundesgefängnis bestraft wird und dessen Ergebnisse vor allen Gerichten unzulässig sind”. Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass einige in der Regierung diese Verpflichtung nicht ernst genommen haben. Zwar haben die USA schnell reagiert, wenn rangniedrigere Beamte, Auftragnehmer und einfache Soldaten an der Folterung von Gefangenen beteiligt gewesen sein sollen, wie es vor 2004 in Abu Ghraib der Fall war, doch je höher man auf der Leiter der Macht aufsteigt, desto weniger gelten die Gesetze selbst für das ungeheuerlichste Fehlverhalten.

Es ist seit langem bekannt, dass die Central Intelligence Agency (CIA) nach dem 11. September 2001 in ihren “schwarzen” Gefängnissen in Übersee gefoltert hat, aber Einzelheiten darüber, was dort geschah, und alles, was vor Gericht als Beweismittel Bestand hätte, waren schwer zu erkennen, da es für die CIA ein Leichtes war, ihre ruchlosen Taten durch die Behauptung zu verschleiern, “Staatsgeheimnisse” zu schützen. Doch nun sind einige weitere Details aufgetaucht. Die Nachricht, dass die von Donald Trump ernannte ehemalige CIA-Direktorin Gina Haspel während ihres Besuchs in einem thailändischen Gefängnis im Jahr 2002 persönlich beobachtet hat, wie mindestens ein Terrorverdächtiger durch Waterboarding gefoltert wurde, bei dem das wiederholte Ertränken simuliert wird, bis ein Geständnis erzwungen wird. Waterboarding wurde von den Japanern im Zweiten Weltkrieg an Kriegsgefangenen angewandt und galt später als Folter, ein Kriegsverbrechen.

Die neuen Informationen stammen von einem der Urheber des Programms der Agentur für “verstärkte Verhörtechniken”, dem Psychologen James E. Mitchell, der im Mai bei einer Anhörung im Guantanamo-Gefängnis über die Behandlung des saudischen, mit Al-Qaida verbundenen Terrorverdächtigen Abd al-Rahim al-Nashiri aussagte, der beschuldigt wird, an dem Bombenanschlag auf die USS Cole im Jahr 2000 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 17 amerikanische Seeleute getötet wurden. Al-Nashiri, der 2006 nach Gitmo verlegt wurde und seit sechzehn Jahren auf seinen Prozess wartet, könnte im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe drohen. Seine Verteidigung versucht nachzuweisen, dass die Beweise gegen ihn durch Folter erlangt wurden und daher unzulässig sein sollten.

Al-Nashiri wurde während seines Verhörs in Thailand vier Monate lang mit Wasserfolter (Waterboarding) und “anderen Zwangstechniken” gefoltert, wie es heißt. Laut Zeugenaussagen schlugen die vermummten Vernehmungsbeamten al-Nashiris Kopf wiederholt gegen eine Wand und zwangen ihn nackt in eine kleine Abstellkammer. Als er aufgrund seiner Behandlung kurzzeitig in einen Hungerstreik trat, wurde er rektal ernährt. Es ist nicht bekannt, wie oft Gina Haspel, die ranghöchste Offizierin des Stützpunkts, die Folterungen beobachtete, die sie angeblich beobachtete, aber nicht daran teilnahm, aber sie verfasste die als geheim eingestuften Kabel, in denen detailliert beschrieben wurde, was geschehen war und welche Informationen entwickelt worden waren. Seltsamerweise beantwortete al-Nashiri bereitwillig die Fragen der Vernehmungsbeamten, die empfahlen, die extremen Maßnahmen einzustellen, aber die CIA-Zentrale bestand darauf, die Folter fortzusetzen, in dem Glauben, dass nichts “wahr” ist, solange es nicht unter Folter verifiziert wird. Anstatt zurückzutreten, um ihre Ablehnung zu demonstrieren, ließ Haspel zu, dass der Prozess fortgesetzt wurde, weshalb sie von einigen ihrer ehemaligen Kollegen in der Agentur regelmäßig als “Bloody Gina” bezeichnet wird.

Von den Folterungen wurden Videobänder angefertigt, die jedoch später vernichtet wurden. Haspel war im November 2005 an der Vernichtung von Hunderten von Stunden an Aufnahmen auf 92 Bändern beteiligt, die mindestens zwei Verhöre von Abu Zubaydah und al-Nashiri zeigen. Sie tat dies, als sie als Stabschefin des Direktors des Nationalen Sammlungsdienstes Jose A. Rodriguez Jr. diente. Bei ihrer Anhörung im Senat zur Bestätigung als Direktorin im Jahr 2018 sagte sie: “Ich möchte auch klarstellen, dass ich nicht auf den Bändern zu hören war.” Rodriguez, die die Entscheidung traf, die Bänder zu zerstören, entschied Berichten zufolge auch, wie mit dem mutmaßlichen terroristischen Gefangenen Gul Rahman umgegangen werden sollte. Rahman wurde über einen längeren Zeitraum fast nackt an einen Betonboden gekettet und erfror dann. Es gab eine interne CIA-Untersuchung, aber kein Beamter vor Ort oder in der Zentrale der Agentur wurde bestraft – geschweige denn Rodriguez, der die Entscheidung traf, die Bänder zu vernichten, entschied Berichten zufolge auch, wie mit dem mutmaßlichen terroristischen Gefangenen Gul Rahman zu verfahren sei. Rahman wurde über einen längeren Zeitraum fast nackt an einen Betonboden gekettet und erfror dann zu Tode. Es gab eine interne CIA-Untersuchung, aber kein Beamter vor Ort oder in der Zentrale der Agentur wurde bestraft – geschweige denn strafrechtlich verfolgt. Vielmehr erhielt Rodriguez, der für den Ort der Verhaftung zuständig war, eine Prämie von 2.500 Dollar für seine “durchweg hervorragende Arbeit”.

Die Agentur betrachtet die Existenz der schwarzen Gefängnisse und die zur Informationsgewinnung angewandten Verfahren derzeit als “Staatsgeheimnis”, obwohl die Existenz der Standorte allgemein bekannt ist und ausführlich darüber berichtet wurde. Nach ihrer Tätigkeit als Direktorin der CIA schied Haspel im Januar 2021 aus dem Dienst aus. Derzeit arbeitet sie für eine große Washingtoner Anwaltskanzlei King & Spalding L.L.P., ein typischer Übergang für hohe Beamte, die die Drehtür zwischen Regierung und Privatsektor nutzen können. Berichten zufolge gehört sie zur Abteilung für Regierungsangelegenheiten der Kanzlei, wo sie “Kunden unter anderem in Fragen der Cybersicherheit und Informationstechnologie berät”.

Jeder Fall von Folter durch die Bundesregierung oder ihre Bediensteten ist nach dem Gesetz ein eigenes Verbrechen. Darüber hinaus ist das, was in den schwarzen Gefängnissen der Agentur in Übersee geschah, selbst in einem Washington schockierend, in dem kein Verbrechen zu gering ist, um von den Regierungen, die wir leider an die Macht gebracht haben, in Betracht gezogen zu werden. Manch einer mag einwenden, dass Ginas Handlungen auf die Überwachung einer schrecklichen Notwendigkeit hinausliefen, aber es hat etwas besonders Abscheuliches an sich, wenn ein mächtiger Geheimdienstmitarbeiter der Regierung Zeit findet, die Grausamkeiten an einem Verdächtigen zu beobachten, dem zweifellos kein ordnungsgemäßes Verfahren zugestanden wurde, bevor er in seiner Zelle ankam, um von einem Team von modernen Torquemadas experimentiert zu werden.

Bedauerlicherweise ist Gina Haspel nicht allein. Sie hat unbestreitbar Straftaten begangen und genießt nun eine gut bezahlte Anstellung in einer Anwaltskanzlei, die viel mit der Regierung zu tun hat. Man könnte sich an einen ähnlichen Werdegang des ehemaligen CIA-Direktors George Tenet erinnern, der Amerika in einen Krieg mit dem Irak gelogen hat, der als der größte außenpolitische Misserfolg seit dem Zweiten Weltkrieg gilt. Er wurde mit einer Professur in Georgetown belohnt. Und dann ist da noch sein Komplize Paul Wolfowitz, der Mann mit den gefälschten Geheimdienstinformationen, der zum Chef der Weltbank ernannt wurde, um dann zurückzutreten, nachdem eine unannehmbare sexuelle Beziehung zu einer Untergebenen, die er mit Beförderungen belohnte, aufgedeckt wurde. Heute ist er Senior Fellow bei der neokonservativen Denkfabrik American Enterprise Institute. George und Paul könnten einfach mal darüber nachdenken, wie die Nürnberger Prozesse das Anzetteln eines Angriffskrieges als “das ultimative Kriegsverbrechen” betrachteten. Und sie könnten ihren Freunden George Bush, Doug Feith, Scooter Libby und Condi Rice, die alle in die gleiche Schande verwickelt waren, einen kleinen Rückblick empfehlen. Und dann ist da noch Donald Trumps Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani, die auf der Lüge beruhte, er wolle Amerikaner töten. Ihnen allen geht es recht gut, danke, sie sind entweder noch aktiv oder sitzen in hoch angesehenen Ruhestandspositionen, geschützt durch ihren Reichtum und ihre Macht.

Solange es in Washington keine Rechenschaftspflicht gibt, wird die Farce einer Regierung “aus dem Volk und für das Volk” weitergehen. Die Tatsache, dass eine Regierung das “Geheimhaltungsprivileg” nutzen kann, um die Ermordung von Menschen ohne ein ordentliches Verfahren zu verschleiern und jegliche Konsequenzen zu vermeiden, ist verachtenswert. Wer mit staatlichen Mitteln jemanden ermordet, sollte vor Gericht gestellt werden und ins Gefängnis gehen. Wer durch vorsätzliche Lügen einen Krieg anzettelt, sollte für immer im Gefängnis bleiben. Diejenigen, die die Entscheidungen treffen, Verbrechen zu begehen, sind mit dem System verdrahtet und in gewisser Weise kugelsicher, während die Öffentlichkeit einer vollständigen Gehirnwäsche unterzogen wurde und der Takt weitergeht. In einer anderen aktuellen Geschichte wird berichtet, dass die CIA offenbar plante, den derzeit in London inhaftierten Journalisten Julian Assange zu töten. Dazu gehörten angeblich Szenarien für eine mögliche Schießerei im Herzen der Stadt, das Rammen russischer Diplomatenfahrzeuge und das Unbrauchbarmachen aller Flugzeuge, die an einem Fluchtversuch beteiligt sein könnten. Wer hat sich das ausgedacht? Sie stammt aus dem Jahr 2010, als der bekannte Verfassungsrechtler Barack Obama Präsident war. Wussten er oder seine Berater nicht, dass Mord gegen das Gesetz ist? Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren 501(c)3-Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte Außenpolitik der USA im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

