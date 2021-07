“Israelische Flaggen sind wichtig, palästinensische Leben sind es nicht. Wenn Menschen, Politiker und Medien, sich mehr um das Verbrennen von Nationalflaggen kümmern als um das Niederbrennen von Häusern und Nachbarschaften und die Tötung ganzer Familien, sollten sie sich wirklich einmal genau anschauen.”

https://www.middleeastmonitor.com/20210706-in-germany-burning-the-israeli-flag-is-a-problem-but-killing-palestinians-isnt/In Deutschland ist das

Bild: Die deutsche Botschafterin in Frankreich Susanne Wasum-Rainer in Paris, am 25. April 2014 [PIERRE ANDRIEU/AFP via Getty Images]

Verbrennen der israelischen Flagge ein Problem, aber das Töten von Palästinensern nicht

Von Motasem A. Dalloul

6. Juli 2021

Der stellvertretende israelische Außenminister Idan Roll traf sich am Montag mit der deutschen Botschafterin, Susanne Wasum-Rainer, und deutschen Parlamentariern. Roll dankte den deutschen Gästen für die starke Unterstützung ihres Landes für Israel während der großen Militäroffensive gegen die Palästinenser in Gaza vom 10. bis 21. Mai.

Die uneingeschränkte Unterstützung und Zusammenarbeit machen Deutschland zu einem besonderen Freund Israels. Unter den EU-Mitgliedern ist es der zweitgrößte Waffenlieferant für den Besatzungsstaat. Zwischen 2009 und 2020 kamen 24 Prozent der israelischen Waffenimporte aus Deutschland.

Wenn Israel internationales Recht, Menschenrechte, demokratische Prinzipien und liberale Überzeugungen mit Verachtung behandelt, stellt sich Deutschland automatisch auf seine Seite, selbst wenn das Ergebnis die Tötung unschuldiger Kinder und Frauen ist. Während der jüngsten israelischen Offensive unterstützte Deutschland Israels “Recht auf Selbstverteidigung”, obwohl es Zivilisten tötete und zivile Gebäude und Infrastruktur zerstörte. Die Tatsache, dass ein Besatzungsstaat kein Recht hat, “Selbstverteidigung” gegen die Menschen unter Besatzung zu behaupten, wurde von den Deutschen ignoriert.

Am 12. Mai weigerte sich ein deutscher Regierungssprecher, Steffen Seibert, die Tötung von 14 palästinensischen Kindern durch Israel zu verurteilen. Er bezeichnete den legitimen palästinensischen Widerstand als “terroristische Angriffe” und dass die Widerstandsgruppen ihre Aktionen gegen Israel einstellen müssten, damit “Menschen nicht sterben”.

Seibert ignorierte die israelischen Kampfflugzeuge, die den belagerten Gazastreifen bombardieren. Er ignorierte die israelischen Panzer, die wahllos auf dicht besiedelte Gebiete im Gazastreifen feuerten. Er ignorierte die wochenlangen israelischen Schikanen und Angriffe auf Palästinenser, die während des Ramadans in der Al-Aqsa-Moschee beten, und die Bewohner Jerusalems, die Angriffen von illegalen Siedlern ausgesetzt sind, was die Widerstandsgruppen zum Handeln veranlasste. All das hat er ignoriert.

Am selben Tag verärgerte der stellvertretende Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christofer Burger, Journalisten, als er sagte, die Palästinenser hätten kein Recht auf Selbstverteidigung. Seine Behauptung, dieses Recht sei völkerrechtlich nur souveränen Staaten garantiert und die Palästinenser seien kein Staat, war offenkundiger Unsinn. Alle Menschen, die unter Besatzung leben, kollektiv und individuell, haben das Recht, sich zu verteidigen und sich der militärischen Besatzung zu widersetzen. Israels Besetzung Palästinas ist eine militärische Besetzung.

Am zehnten Tag der israelischen Offensive, als der Besatzungsstaat 66 Kinder, 40 Frauen und 16 ältere Menschen von insgesamt 266 getöteten Palästinensern getötet hatte, bestand der deutsche Außenminister Heiko Maas darauf, dass “Deutschland an der Seite Israels und seines Rechts auf Selbstverteidigung steht.” Er besuchte sogar Israel, um zu beweisen, dass sich die Unterstützung seines Landes nicht auf Worte beschränkt. “Ich bin nach Israel gekommen, um Solidarität zu zeigen und Israel zu unterstützen. Die Sicherheit Israels und die der jüdischen Einwohner hier sind nicht verhandelbar.”

Zwei Tage zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angerufen und “die anhaltenden Raketenangriffe aus Gaza auf Israel scharf verurteilt und dem Ministerpräsidenten die Solidarität der Bundesregierung zugesichert.” Sie zeigte großes Interesse an der Sicherheit Israels und der Sicherheit seiner Bevölkerung und verurteilte nur den legitimen palästinensischen Widerstand.

Die verbale Unterstützung Deutschlands für die israelische Brutalität und Aggression gegen die Palästinenser wurde von Beamten unterstützt, die behaupteten, dass friedliche Proteste, bei denen palästinensische Flaggen gehisst und Anti-Israel-Parolen skandiert wurden, “antisemitisch” seien. Aufrufe, Israel für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen, wurden als “Hassrede” bezeichnet.

Seibert: “Wer solche Proteste nutzt, um seinen Hass auf Juden herauszuschreien, missbraucht [in Deutschland] das Recht auf Protest.” Er bezeichnete die Pro-Palästina-Proteste, die auf die andauernden israelischen Verbrechen aufmerksam machten, als “antisemitische Kundgebungen” und betonte, dass sie “von unserer Demokratie nicht toleriert werden.”

In einer Bundestagsdebatte während der israelischen Offensive auf den Gazastreifen verurteilte Maas die pro-palästinensischen Demonstrationen und forderte ein gewaltsames Vorgehen gegen sie. “Es darf keinen Zentimeter Platz für Antisemitismus auf unseren Straßen geben.

“Nie wieder.”

Als Reaktion auf die Pro-Palästina-Demonstrationen hat Deutschland inzwischen die Hamas-Flagge im Lande verboten. “Wir wollen nicht, dass die Flaggen von Terrororganisationen auf deutschem Boden wehen”, sagte Thorsten Frei, ein Gesetzgeber für Merkels CDU, der “Welt”. Ein Verbot wäre “ein klares Signal an unsere jüdischen Mitbürger”, fügte er hinzu.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte der israelischen Tageszeitung “Haaretz”, Deutschland sei der Ansicht, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) wegen der “Abwesenheit des palästinensischen Staates” keine Zuständigkeit für die Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen in den besetzten Palästinensergebieten habe. Deutschland ist nicht nur unbeteiligt an den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser, sondern will auch gar nicht, dass diese Verbrechen untersucht werden. Natürlich wurde Palästina im November 2012 von der UNO der Status eines “Nicht-Beobachterstaates” zuerkannt, ein Schritt, der als “de facto Anerkennung des souveränen Staates Palästina” beschrieben wird.

Die Aktivistin und Soziologin Inna Michaeli schrieb in Open Democracy, dass die Deutschen gegen die völlig friedliche Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) sind, die ein Ende der israelischen Besatzung anstrebt. Außerdem hören sie es offenbar nicht gerne, wenn jemand Israel beschuldigt, Kinder zu töten, obwohl dies “eine Beschreibung der schrecklichen Realität ist – einer von drei Palästinensern, die Israel in Gaza tötet, sind Kinder.”

Sie fragte rhetorisch: “Was sollen die Menschen skandieren, wenn Israel Kinder tötet? Wie können die Opfer ihre Wut und Trauer ausdrücken, wie können sie ihre Kinder betrauern, die immer wieder von Israel getötet werden?”

Selbst die deutschen Mainstream-Medien ignorieren die israelische Brutalität gegen die Palästinenser. “Ein Großteil der Berichterstattung in den Mainstream-Medien über die Demonstrationen zum Nakba-Tag hat die Nakba und ihre Fortsetzung in Form von ethnischer Säuberung und Verweigerung des Rechts der Palästinenser auf Rückkehr nicht einmal erwähnt oder den Lesern erklärt”, so Michaeli. “In Berlin, mit der größten palästinensischen Bevölkerung in Europa, leben Menschen, deren Familienmitglieder in den letzten Tagen von Israel ermordet wurden. Diese Proteste werden oft als ‘gegen’ Israel gerahmt, aber die Tatsache, dass sie in erster Linie ‘für’ palästinensisches Leben sind, wird übersehen.”

Omri Boehm ist ein israelischer Philosophiedozent in New York. “Wann immer man versucht, dieses Thema anzusprechen, wird man sofort des Antisemitismus bezichtigt”, stellte er fest. “Es ist unmöglich, einfach die Fakten zu nennen. Zum Beispiel, dass innerhalb der Grenzen Israels drei Millionen Palästinenser unter brutalem Militärrecht leben, ohne als israelische Bürger anerkannt zu werden. Das wollen die Deutschen nicht sehen.”

Als pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland eine israelische Flagge verbrannten, bezeichnete Innenminister Horst Seehofer die Tat als “antisemitisch” und sagte, Deutschland werde hart gegen jeden vorgehen, der “antisemitischen Hass” verbreite, denn “wir werden nicht dulden, dass israelische Flaggen auf deutschem Boden brennen.”

Michaeli kommentierte dies mit den Worten “Israelische Flaggen sind wichtig, palästinensische Leben sind es nicht. Wenn Menschen, Politiker und Medien, sich mehr um das Verbrennen von Nationalflaggen kümmern als um das Niederbrennen von Häusern und Nachbarschaften und die Tötung ganzer Familien, sollten sie sich wirklich einmal genau anschauen.”

Die deutsche Unterstützung für Israel reicht bis in die frühen 1950er Jahre zurück, als Reparationszahlungen an den Staat als “Erbe” der Holocaust-Opfer, die keine bekannten Hinterbliebenen hatten, geleistet wurden. In den folgenden Jahrzehnten wurden Milliarden von deutschen Mark und Euro überwiesen, um den Aufbau des Staates Israel zu unterstützen. Die Tatsache, dass dies größtenteils zum Nachteil der Menschen im besetzten Palästina geschieht, ist den aufeinanderfolgenden deutschen Regierungen beschämend entgangen. Die Parlamentarier, die sich Anfang dieser Woche mit israelischen Vertretern trafen, müssen über internationale Gesetze und Konventionen aufgeklärt werden, sowie über die Realität der brutalen militärischen Besatzung Israels, die sie und ihre Kollegen in Berlin so bereitwillig unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

