Generalmajor Andrei Kowaltschuk gab im Dezember letzten Jahres gegenüber der Washington Post zu, dass die ukrainische Seite bereits früher geplant hatte, einen Teil des Kachowka-Staudamms im Rahmen der Gegenoffensive in Cherson in die Luft zu sprengen. Ein halbes Jahr später geschieht es. Und niemand erinnert sich?

Nach der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Staudamms am frühen Dienstagmorgen tauschten Kiew und Moskau Anschuldigungen darüber aus, wer wohl die Schuld trägt. Doch ein Bericht in der Washington Post (WaPo) Ende Dezember 2022 macht die Version aus dem Kreml glaubwürdiger. Unter dem Titel “Inside the Ukrainian counteroffensive that shocked Putin and reshaped the war” (Einblicke in die ukrainische Gegenoffensive, die Putin schockierte und den Krieg neu gestaltete) zitierten die Journalisten den ehemaligen Kommandeur der Gegenoffensive von Cherson im November, Generalmajor Andrei Kowaltschuk, der in schockierender Weise selbst zugab, dieses Kriegsverbrechen geplant zu haben:

“Kowaltschuk erwog die Überflutung des Flusses. Die Ukrainer hätten sogar einen Testangriff mit einem HIMARS-Werfer auf eines der Schleusenklappen am Nowa-Kachowka-Damm durchgeführt und dabei drei Löcher in das Metall gebohrt, um zu sehen, ob das Wasser des Dnjepr damit so weit angehoben werden kann, dass die Russen den Fluss nicht mehr überqueren können, ohne dabei die umliegenden Dörfer zu überfluten. Der Test war ein Erfolg, sagte Kowaltschuk, aber dieser Schritt blieb ein letztes Mittel, hielt er sich noch zurück.”

Seine Bemerkung, dass “der Schritt ein letzter Ausweg blieb”, ist in Anbetracht der Tatsache, dass die erste Phase der von der NATO unterstützten Gegenoffensive Kiews nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Montag vollständig gescheitert ist, durchaus angebracht. So wie die Ukraine Ende Mai ihre Stellvertreterinvasion in Russland startete, um von ihrer Niederlage in der Schlacht von Artjomowsk abzulenken, so scheint sie nun auch das von Kowaltschuk geplante Kriegsverbrechen durchgezogen zu haben, um von dieser jüngsten Blamage abzulenken.

Die oben genannte Erklärung ist auch nicht so weit hergeholt, wie manche zunächst denken mögen. Schließlich besagt eine der Regeln der Komplexitätstheorie, dass Anfangsbedingungen beim Einsetzen eines nichtlinearen Prozesses das Endergebnis überproportional beeinflussen können. In diesem Zusammenhang drohte die erste gescheiterte Phase der Kiewer Gegenoffensive die gesamte Kampagne zu ruinieren, was die Planer dazu veranlasst haben könnte, Kowaltschuks “letzten Ausweg” einzusetzen, um eine unerwartete Variable in die Gleichung einzuführen, die ihre Chancen verbessern könnte.

Russland hatte mehr als 15 Monate Zeit, sich in den ehemaligen östlichen und südlichen Regionen der Ukraine, die Kiew immer noch für sich beansprucht, durch den Bau verschiedener Verteidigungsanlagen und der damit verbundenen Vorbereitung auf den Ernstfall zu verschanzen, um die Kontrolle über diese Gebiete zu behalten. Daraus folgt, dass selbst die am besten ausgestattete und durchdachte Gegenoffensive entgegen den Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit kein Spaziergang werden würde, was erklärt, warum die erste Phase soeben gescheitert ist.

Dieser Realitätscheck machte alle Wunschvorstellungen Kiews zunichte, denn er zeigte, dass der ursprüngliche Plan, die Kontaktlinie zu überrennen, mit beträchtlichen Kosten einhergeht, die die Erfolgsaussichten schmälern, wenn nicht hinter der Front etwas Ernsthaftes passiert, um die russischen Verteidiger abzulenken. Darin liegt der strategische Grund für die teilweise Zerstörung des Kachowka-Damms am Dienstagmorgen – genau so, wie es Kowaltschuk Ende letzten Jahres gegenüber WaPo selbst einräumte, dass dies möglich wäre.