“Aber die “Doppelregime-Täuschung” ist genau das. Israel hat nicht zwei Regime, ein demokratisches und ein militärisches – es ist ein einziger Staat jüdischer Vorherrschaft und Apartheid vom Fluss bis zum Meer. Es ist ein gesetzloses Regime, in dem man mit Mord, Vergewaltigung und Sodomie an Palästinensern davonkommt, weil man der Herrenrasse angehört”.

2015 wurde eine Palästinenserin von israelischen Soldaten auf Befehl hochrangiger Armee- und Shin-Bet-Befehlshaber vergewaltigt und sodomisiert. Der grausame Fall ist ein Beispiel für die israelische Apartheid.

Vergewaltigung und Sodomie im Großraum Israel

Von Jonathan Ofir

17. Februar 2022

Nadav Argaman, l., war ein hoher Beamter des Sicherheitsdienstes Shin Bet, als der Überfall auf die palästinensische Frau im Jahr 2015 stattfand. Foto aus dem Pressebüro der israelischen Regierung, als Argaman Chef des Shin Bet war, im Jahr 2021.

Es handelt sich um einen schrecklichen Fall aus dem Jahr 2015, bei dem eine palästinensische Frau von israelischen Soldaten vergewaltigt und sodomisiert wurde, als sie ihre SIM-Karte suchten. Das illegale Eindringen in ihren Körper an einem unbekannten Ort im besetzten Westjordanland erfolgte auf Befehl hochrangiger Befehlshaber der Armee und des Shin Bet (Sicherheitsdienst).

Der Fall wurde untersucht, nachdem sich die Frau beschwert hatte, aber im April letzten Jahres wegen angeblichen “Mangels an Beweisen” wieder eingestellt (wie Josh Breiner in Haaretz ausführlich berichtete).

Nun hat die Frau gegen die Einstellung des Verfahrens Berufung eingelegt – wie in Breiners gestrigem Nachbericht berichtet.

Gehen wir also schnell die Grundlagen dieses Falles durch.

Der Vorwand für die invasive Leibesvisitation, bei der Soldaten Finger in die Vagina und den Anus der Frau einführten, war angeblich die Suche nach einer bestimmten SIM-Karte, die später in der Wohnung der Frau gefunden wurde. Die Frau wurde verdächtigt, mit der Hamas in Verbindung zu stehen. Bei den Ausführenden handelte es sich um zwei Soldatinnen – eine Sanitäterin und eine Sekretärin. Aber die Befehle kamen von ganz oben – von einem Shin Bet-Bezirkskoordinator (entspricht dem Rang eines Obersts in der Armee) über einen anderen Shin Bet-Koordinator bis hin zu einem Brigadekommandeur und einem Bataillonskommandeur der Armee. Mit anderen Worten: Der Befehl, in den Körper dieser Palästinenserin einzudringen, durchlief die gesamte Befehlskette und wurde ohne Widerrede ausgeführt, außer von dem Opfer selbst.

Der Befehl war selbst aus israelischer Sicht illegal. Die Untersuchung, die erst nach der formellen Beschwerde des Opfers eingeleitet wurde, formulierte es so:

Beteiligung an einer Durchsuchung, die eine invasive Untersuchung des Anus und der Vagina ohne die Zustimmung des Häftlings beinhaltete, und auch die Genehmigung der Durchsuchungsmaßnahmen und der Bericht darüber sind rechtswidrig.

Es gab keinen außergewöhnlichen Vorwand für einen solchen Übergriff. Breiner fasst zusammen:

Zunächst muss festgestellt werden, dass diese Durchsuchungen rechtswidrig durchgeführt wurden. Es gab keine nachrichtendienstlichen Informationen, die darauf hindeuteten, dass die Frau die SIM-Karte an oder in ihrem Körper versteckt hatte. Sie war keine “tickende Bombe” – das heißt, sie stellte keine eindeutige und gegenwärtige Gefahr dar – und tatsächlich gab es keine Umstände, die solche extremen Handlungen rechtfertigten. Quellen in der israelischen Strafvollzugsbehörde, die von diesem Fall erfuhren, waren erstaunt. Selbst wenn es Informationen darüber gäbe, dass ein Gefangener beispielsweise etwas über den Anus eingeschmuggelt hat, würde keine invasive Durchsuchung durchgeführt werden: Der Gefangene würde so lange isoliert, bis er den Gegenstand selbst entsorgt.

Und wie kommt es, dass es vom Shin Bet Distrikt-Koordinator bis hinunter zu den Soldaten diese blinde Zustimmung zu einer offenkundig illegalen Handlung gibt? Die Abschriften der Untersuchung, über die bereits berichtet wurde, geben einen Einblick in die Denkweise. Aus dem Verhör des Brigadekommandeurs:

Ermittler: Wenn Sie einen Auftrag von Shin Bet-Mitarbeitern erhalten, können Sie dann Ihr Urteilsvermögen einsetzen, oder ist es ein Fall von “Sie erhalten und führen aus”?

Brigadekommandeur: Alles, was im Rahmen des Möglichen liegt, wird bejaht. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich habe in Einheiten gedient, in denen der Shin Bet mir befohlen hat, Leute zu töten, und ich habe sie getötet.

Der Shin Bet sagt töten? Sie töten. Der Shin Bet sagt vergewaltigen und sodomisieren? Du vergewaltigst und sodomisiert.

Dieser Brigadekommandeur, wohlgemerkt, ist laut diesem Bericht immer noch im Dienst. Um eine Untersuchung ganz zu vermeiden (nach der Beschwerde), sagte der Direktor des Shin Bet “dem Bezirkskoordinator, dass er versuchen würde, den Fall ruhig und ohne Strafverfahren abschließen zu lassen, wenn der Koordinator zustimmen würde, aus dem Dienst auszuscheiden”. Leider weigerte sich der Bezirkskoordinator, und raten Sie mal, was dann geschah? Er wurde in eine Position im Ausbildungssystem des Shin Bet berufen – weil das offenbar ein vorbildliches Verhalten ist.

Unerhört und unerträglich

Das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel, das die jüngste Klage der Frau eingereicht hat, kommentierte dies:

In einer Situation, in der es unbestritten ist, dass Taten begangen wurden, die Vergewaltigung und Sodomie darstellen, [in der] es genügend Beweise gibt, und in der niemand bestraft wird, ist es empörend und unerträglich. Es gibt keine Gerechtigkeit, keinen Richter, und alle Personen des Sicherheitssystems sind immun gegen Strafverfolgung, selbst wenn sie illegale und unmoralische Handlungen begehen.

Wie und warum wurde also diese Untersuchung überhaupt eingeleitet?

Nun, die Frau hat sich 2015 über eine Vergewaltigung beschwert, aber niemand hat etwas unternommen – schließlich beschwert sich eine Palästinenserin… Breiner schreibt, dass sie sich trotz ihrer Beschwerde “geweigert hat, zu kooperieren”. Offenbar reicht es nicht aus, sich zu beschweren, man muss auch kooperieren – wir werden darauf zurückkommen. Breiner schreibt, dass sie nach ihrer Vergewaltigung und Sodomisierung “kurz” zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, aber erst 2017 entlassen wurde – das ist nicht so kurz. Jedenfalls wurde sie 2017, kurz nach ihrer Entlassung, erneut verhaftet. Palästinenserinnen und Palästinenser können wegen praktisch jedem Verdacht verhaftet werden, und sie können ohne Anklage jahrelang in “Verwaltungshaft” genommen werden, die auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann. Bei der zweiten Verhaftung im Jahr 2017 besuchte die für die Prüfung von Beschwerden gegen Shin Bet-Ermittler zuständige Beamtin des Justizministeriums, Jana Modzgvrishvily, die Frau im Sharon-Gefängnis und überredete sie, eine formelle Beschwerde einzureichen. Die höchste Regierungsbeamtin in dieser Angelegenheit konnte nämlich nicht allein handeln – das Opfer musste eine formelle Beschwerde einreichen, sie musste die Arbeit machen, sie musste “kooperieren”. Also reichte die Frau die Beschwerde ein.

Beschwerden können zu PR-Problemen führen, wissen Sie. Und einige Beamte waren besorgt darüber, was passieren würde, wenn sie nicht ermitteln würden:

Wenn wir das nicht untersuchen, wird es der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag tun,

sagte einer der Anwesenden auf der vom Generalstaatsanwalt einberufenen Sondersitzung, um den Fall zu besprechen.

Oder, wie einer der Verhörspezialisten des Shin Bet sagte, der während der Ermittlungen gelogen hat:

Danach werden uns die Araber wegen solcher Dinge hassen.

Die Araber werden uns hassen. Ja, warum hassen sie uns? Warum hasst uns der Internationale Strafgerichtshof? Warum können nicht alle einfach schweigen?

Die Soldaten

Die Untersuchung umfasste zwar Zeugenaussagen von Soldaten, von denen wir einige sehen werden, aber sie konzentrierte sich nicht auf sie, sondern auf die hochrangigen Kommandanten, die die Befehle gaben. In der Berufung heißt es, dass sie damit viel zu leicht aus dem Schneider sind:

Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Identität der Person, die für die Erteilung der spezifischen Anweisung zur Durchführung der Durchsuchung der intimen Organe [der Frau] verantwortlich war, aber sie ignorierte die direkte Verantwortung derjenigen, die an der Begehung der Straftat beteiligt waren… Die Behauptung, dass sie die Taten begangen haben, weil sie den Befehl von ihren Vorgesetzten erhalten haben, kann nicht als Verteidigung bei der Begehung solch schwerer und unmenschlicher Taten dienen, weil der Befehl eindeutig illegal war und unter keinen Umständen hätte befolgt werden dürfen.

Schauen wir uns an, wie diese Soldaten denken (Warnung – extrem grafische Beschreibungen). Der Sanitäter:

Diese Verhaftung war aus meiner Sicht ein traumatisches Erlebnis… Ich weiß nicht mehr genau, wer mir befohlen hat, die Vaginaluntersuchung durchzuführen. Vielleicht bin ich so traumatisiert, dass ich Dinge verdrängt habe; es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Es ist wie ein schwarzes Loch. Ich erinnere mich, dass ich mich auch bei ihr entschuldigt habe… Ich erinnere mich auch daran, dass das Mädchen zu mir sagte, auf Englisch: ‘Was machst du da? Ich bin noch Jungfrau’. Ich habe immer ein gutes Urteilsvermögen. Es hat mich nicht so sehr schockiert. War ich glücklich darüber? Nicht wirklich, aber die “Schlagzeile” darüber war, dass sie eine Frau mit Hamas-Geld war, also nahm ich an, dass, wenn ich diesen Befehl erhalten hätte, ich mich darauf verlassen könnte, dass meine Befehlshaber mich ihn nicht ohne Grund ausführen lassen würden. Sehen Sie, ich bereue es nicht. Ich habe meine Pflicht getan. Aber im Nachhinein sagte ich mir, dass ich besser gelebt hätte, wenn ich nicht an dieser Tat beteiligt gewesen wäre.

Der Sanitäter wäre besser dran gewesen, wenn er die Frau nicht vergewaltigt hätte. Aber sie hat sich entschuldigt, obwohl sie es nicht bereut.

Und der Beamte?

M. sagte, er wolle sie gründlich durchsuchen. Ich fragte ihn, ob er meinte, mit den Fingern hinten und vorne zu suchen, und er bejahte. Ich schloss die Tür und fragte die Sanitäterin, ob sie die Durchsuchung durchführen wolle, und sie sagte nein. Das Mädchen sagte immer wieder, dass es eine Demütigung sei. Sie bat mich, es zu tun, ohne hinzusehen, und ich sagte: “In Ordnung. Die Durchsuchung war sehr respektvoll. Sie stand, beugte sich vor und ich untersuchte sie. Zuerst habe ich sie vaginal untersucht. Ich habe einen Finger eingeführt und nichts gefunden. Dann habe ich sie rektal untersucht, aber sehr sanft; ich habe nicht den ganzen Finger eingeführt.

Es war eine sanfte Vergewaltigung und Sodomie – sie hat nicht den ganzen Finger eingeführt, zumindest nicht in den After.

“Ich will das nicht, ich will das nicht”, schrie die Frau. Aber die Angestellte erklärte ihr, “dass ich das tun musste und dass es mir leid tut… Ich habe die Situation nicht wirklich genossen… Mir wurde gesagt, ich solle eine Durchsuchung durchführen und ich habe es getan.”

Da haben Sie es also, ein sanfter und höflicher Fall von Vergewaltigung und Sodomie, durchgeführt von Soldaten, die von oben befohlen wurden. Immerhin haben sie niemanden getötet – das ist eher etwas, was der Brigadekommandeur tun würde, wenn er nur einen Befehl vom Shin Bet bekäme. Die Frau wurde vom Staat Israel vergewaltigt und sodomisiert, vom Kommandeur bis zum Angestellten, und die Soldaten sind so moralisch, dass sie sich sogar entschuldigen können.

Was im Westjordanland geschieht, bleibt im Westjordanland

In seinem Bericht vom April 2021 wies Breiner auf ein administratives Problem hin. Obwohl die Staatsanwaltschaft involviert war, ereignete sich der Vorfall im Westjordanland, das zu den besetzten palästinensischen Gebieten gehört:

Die Staatsanwaltschaft steht vor einer zusätzlichen Schwierigkeit: Das Durchsuchungsgesetz, das eine vaginale Durchsuchung nur auf richterliche Anordnung und nur durch einen Gynäkologen erlaubt, ist in den Gebieten nicht gültig. Was im Westjordanland geschieht, bleibt im Westjordanland.

Aber die “Doppelregime-Täuschung” ist genau das. Israel hat nicht zwei Regime, ein demokratisches und ein militärisches – es ist ein einziger Staat jüdischer Vorherrschaft und Apartheid vom Fluss bis zum Meer. Es ist ein gesetzloses Regime, in dem man mit Mord, Vergewaltigung und Sodomie an Palästinensern davonkommt, weil man der Herrenrasse angehört. Übersetzt mit Deepl.com

H/t Ofer Neiman

