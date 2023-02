Wo bleibt denn nur AA Baerbock “muss weg”? Ist das nicht antisemitisch, wenn sie jüdische Antizionisten nicht unterstützt, um sie aus Netanjahus Willkür Regime Haft zu befreien? Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2023/01/arrest-of-jewish-anti-zionist-activist-reminiscent-of-how-palestinians-are-treated/

Jonathan Pollak, rechts, vor dem Amtsgericht Tel Aviv nach seiner Verhaftung am 6. Januar 2020. (Oren Ziv/Activestills.org)



Die Verhaftung des antizionistischen Aktivisten Jonathan Pollak könnte eine deutliche Eskalation des harten Vorgehens der Netanjahu-Regierung gegen diejenigen bedeuten, die sich der israelischen Kolonisierung widersetzen.

Verhaftung eines jüdischen antizionistischen Aktivisten “erinnert an die Behandlung der Palästinenser”.

Von Sharona Weiss



31. Januar 2023

Heute beschloss ein israelischer Richter des Magistratsgerichts, die Haft des linken antizionistischen Aktivisten Jonathan Pollak bis zum 7. Februar zu verlängern, nachdem die Polizei gestern beschlossen hatte, Anklage zu erheben, weil er einen Grenzpolizisten angegriffen haben soll, und zwar auf der Grundlage der Aussagen dreier Grenzpolizisten – Aussagen, die offensichtlich nicht einmal übereinstimmen und nicht mit Beweisen belegt sind.

Pollak wurde am Freitag, 27. Januar, bei der wöchentlichen Demonstration im palästinensischen Dorf Beita festgenommen, nachdem er von einem israelischen Grenzpolizisten zur Rede gestellt worden war. Die israelische Polizei hat beantragt, ihn bis zum Ende des Gerichtsverfahrens in Haft zu halten. Eine Entscheidung darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird oder er freigelassen wird, soll am 7. Februar getroffen werden. Obwohl Pollaks Anwalt von drei verschiedenen Richtern gefordert hat, dass er angemessenes Essen erhält, hat er zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts so gut wie kein Essen erhalten, das seinen Ernährungsbedürfnissen entspricht, da Pollak an Diabetes und Zöliakie leidet und außerdem Veganer ist.

Pollak nimmt häufig an den wöchentlichen Protesten in Beita teil, die seit Mai 2021 jeden Freitag stattfinden, als israelische Siedler den Außenposten Evyatar auf palästinensischem Land errichteten, das den Bewohnern von Beita gehört. Seit Beginn der wöchentlichen Proteste wurden mindestens zehn palästinensische Demonstranten getötet und Hunderte verletzt, als sie ihr Land verteidigten, da die israelischen Streitkräfte in großem Umfang mit scharfen Waffen schossen und auch andere Mittel zur Auflösung der Menschenmenge einsetzten. Die neue rechtsextreme israelische Regierung hat angekündigt, dass sie Schritte zur Errichtung einer Jeschiwa auf dem Gelände von Evyatar unternehmen will, das im Juli 2021 geräumt wurde und seitdem vom israelischen Militär genutzt wird.

Kurz nach Pollaks Verhaftung eröffnete ein israelischer Siedler das Feuer auf die Demonstranten am Eingang von Beita, und drei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Pollak ist seit Jahrzehnten ein Ziel rechter Gruppen und der israelischen Polizei, weil er sich offen gegen den Zionismus ausspricht und die Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) unterstützt. In den frühen 2000er Jahren war er einer der Gründer von Anarchists Against the Wall, einer Basisgruppe, die wöchentlich an der Seite von Palästinensern gegen den Bau der israelischen Apartheidmauer auf palästinensischem Gebiet protestierte. Seitdem steht er aktiv an der Seite der Palästinenser in ihrem anhaltenden Kampf gegen israelischen Kolonialismus und Apartheid.

Sein Aktivismus unterscheidet sich von dem der israelischen “Linken”, die mehrheitlich zionistisch eingestellt sind und ihren Kampf darin sehen, den Zionismus zu demokratisieren. Pollak hingegen betrachtet den Zionismus als eine Form des Kolonialismus und hat immer betont, dass er sich nur mit den Palästinensern in ihrem eigenen Kampf gegen Israels koloniales Projekt verbünden kann.

Im Jahr 2018 wurde Pollak von zwei rechten Aktivisten angegriffen, die ihm vor seinem Arbeitsplatz auflauerten und ihm mit einem Messer ins Gesicht stachen. Auch die rechte Gruppe Ad Kan hat zahlreiche Anzeigen gegen ihn erstattet.

Pollaks Verhaftung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem eine neue rechtsextreme Regierung an die Macht gekommen ist, die ausdrücklich ihre Absicht bekundet hat, den Siedlungsbau auszuweiten und gegen alle, die sich ihren Siedlungsbestrebungen widersetzen, insbesondere gegen Palästinenser, vorzugehen, auch mit Gewalt.

Der neue Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat Erklärungen abgegeben, in denen er die Polizei anweist, die palästinensische Flagge von öffentlichen Plätzen zu entfernen, und er hat den Entzug der Staatsbürgerschaft und des Wohnsitzes und sogar die Verhängung der Todesstrafe für Palästinenser, die als “Terroristen” gelten, befürwortet. Er hat sich auch für eine mögliche Gesetzgebung zur Besteuerung der ausländischen Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (NRO) ausgesprochen, die sich vor allem auf Menschenrechts- und humanitäre Organisationen auswirken würde, sowie für Maßnahmen gegen Israelis, die als Verräter gelten, weil sie sich auf die Seite der Palästinenser stellen.

Freunde von Pollak und seine Anwälte betonten, dass die Behandlung, die er erfährt, zwar an die Behandlung erinnert, die Palästinenser regelmäßig vor Militärgerichten erfahren, dass sie aber auch auf eine Verschlechterung der Behandlung von Israelis hinweisen könnte, die sich auf die Seite der Palästinenser stellen. Wenn er auf der Grundlage widersprüchlicher und vager Aussagen der Grenzpolizei ohne stichhaltige Beweise verurteilt wird, würde dies eine deutliche Beschleunigung des harten Vorgehens gegen alle diejenigen zeigen, die sich der israelischen Kolonisierung widersetzen.

“Ich denke, dass es generell eine Eskalation gegenüber Aktivisten gibt”, sagte Pollaks Anwalt, Adv. Riham Nassra, bemerkte. “Jonathans Verhaftung ist ein Teil davon.” Übersetzt mit Deepl.com

