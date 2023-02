Deutsche “Werte”-Heuchler!

Verhaftung von Palästina-Aktivist war rechtswidrig, Berliner Gericht entscheidet

von Ali Abunimah



17. Februar 2023

Berliner Gericht entscheidet

Aktivisten in Berlin feiern einen Sieg, nachdem ein Gericht die Anklage gegen eines ihrer Mitglieder abgewiesen hat, dem vorgeworfen wurde, “illegal” für die Rechte der Palästinenser demonstriert zu haben.

“Wir feiern, dass die absurden Anklagen gegen einen unserer Genossen fallen gelassen wurden und fordern das Gleiche für alle Inhaftierten”, sagte der Jüdische Bund, eine antifaschistische linke Gruppe.

“Das beschämende Verbot des Gedenkens und der Proteste am letzten Nakba-Tag ist ein weiterer Meilenstein in der Kriminalisierung von Palästinensern und Palästina-Solidarität in Deutschland unter dem Deckmantel der ‘Bekämpfung des Antisemitismus'”, so die Gruppe weiter.

Der Aktivist des Jüdischen Bundes, der seine Identität nicht preisgeben will, gehört zu den etwa zwei Dutzend Personen, darunter auch Palästinenser, denen Geldstrafen und Gerichtsverfahren drohen, weil sie gegen ein polizeiliches Verbot verstoßen haben, am und um den 15. Mai letzten Jahres, dem jährlichen Gedenktag der Nakba, öffentlich für die Rechte der Palästinenser einzutreten.

An diesem Tag gedenken die Palästinenser der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948, als 800 000 Palästinenser während des Angriffs der von Großbritannien unterstützten zionistischen Kolonialmilizen, die Israel gründeten, vertrieben wurden oder aus ihren Häusern flohen.



Razzia der Polizei

Am vergangenen Nakba-Tag durchstreifte die Berliner Polizei die Straßen und griff jeden an, den sie verdächtigte, die Rechte der Palästinenser zu unterstützen, sei es durch das Tragen eines traditionellen palästinensischen Kopftuchs oder das Halten einer Flagge.

Viele Unbeteiligte wurden von der Razzia mitgerissen.

Doch am Donnerstag wies ein Gericht in Berlin die Anklage gegen den jüdischen Aktivisten ab – der erste Fall, der wegen des Nakba-Tages vor Gericht kam.

“Das Gericht betrachtete die Verhaftung aufgrund des Nakba-Demonstrationsverbots als rechtswidrig und stellte den Fall daher von sich aus ein”, erklärte Ahmed Abed, der Anwalt der Aktivisten, gegenüber The Electronic Intifada.

“Der Angeklagte setzte sich für die Versammlungsfreiheit ein, um gegen israelische Verbrechen zu demonstrieren”, fügte Abed hinzu. “Der öffentliche Druck hat dazu beigetragen, dass das Gericht darauf verzichtet hat, ihn zu bestrafen”.

Abed warnte jedoch, dass das Urteil nur diesen Einzelfall betreffe und die Berliner Behörden nicht unbedingt daran hindere, neue Einschränkungen der Redefreiheit zu erlassen.

“Trotz des Sieges vor Gericht wird es in diesem Jahr wahrscheinlich weiterhin harte Einschränkungen und sogar Verbote geben”, warnte Abed.

Aus diesem Grund haben die Aktivisten eine Kampagne gegen künftige Verbote gestartet. Außerdem sammeln sie online Geld, um die Anwalts- und sonstigen Kosten für den Kampf gegen die bestehenden Fälle zu decken.

Während der Anhörung am Donnerstag versammelten sich die Aktivisten vor dem Berliner Gerichtsgebäude.

Deutsche Heuchelei

Während jedes Verbot der freien Meinungsäußerung in einem Land, das vorgibt, eine Demokratie zu sein, Empörung hervorrufen sollte, wies der Jüdische Bund auf die besonders ungeheuerliche Situation in Deutschland hin, wo die bedingungslose Unterstützung Israels – selbst wenn es Gräueltaten gegen Palästinenser begeht – von den Eliten als Sühne für den Holocaust angesehen wird.

“Im Namen der ‘Erinnerungskultur’ verbietet Deutschland den Palästinensern, um die Nakba zu trauern”, so der Jüdische Bund.

“Die bloße Erwähnung Palästinas oder sogar das Hissen einer palästinensischen Flagge werden sofort als potenziell antisemitisch eingestuft.”

Währenddessen, so die Gruppe, “wird weißen Deutschen, von Weimar bis Neukölln, Mitgliedern bekannter antisemitischer Organisationen, einigen sogar den Nachfolgern der Nazipartei, ein größeres ‘Recht auf Meinungsfreiheit’ zugestanden als Palästinensern, die versuchen, das weltweit anerkannte Grauen der Nakba zu betrauern.”

An die Deutschen gerichtet, fügt der Jüdische Bund hinzu: “Getrieben vom Schuldkomplex für die Verbrechen Ihrer Vorfahren klopfen Sie sich selbst auf die Schulter, weil Sie die Palästinenser zum Schweigen bringen, während Sie die wachsende Nazi-Präsenz unter Ihren Zeitgenossen ignorieren – wie empörend, wie heuchlerisch.”

Der Jüdische Bund fordert, dass die Berliner Staatsanwaltschaft alle verbleibenden Anklagen fallen lässt “und sich auf das lange ignorierte Problem der staatlichen Komplizenschaft mit und Untätigkeit gegenüber rassistischen und antisemitischen Gruppen konzentriert”.

Der Sieg vom Donnerstag ist die jüngste in einer Reihe von juristischen Rückschlägen, die deutsche Behörden in ihren langjährigen Bemühungen, israelkritische Äußerungen zu unterbinden, erlitten haben.Übersetzt mit Deepl.com

