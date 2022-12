Verhindert die russische Zurückhaltung die Gefahr eines Atomkriegs – oder lädt sie dazu ein?

Geschrieben von James George Jatras

Paul Craig Roberts

16. Dezember 2022

Unter Realisten, die das Narrativ “Kiew siegt an allen Fronten!” nicht akzeptieren, ist die Annahme weit verbreitet, dass Russland in Kürze, vielleicht in dramatischer und entscheidender Weise, eine Winteroffensive starten wird. Dies würde zu einem Zeitpunkt geschehen, zu dem Kiew bei allen wichtigen Indikatoren für Personal und Material “leer” ist, was noch dadurch verschlimmert wird, dass das Zelenski-Regime weiterhin darauf besteht, diese Mittel für strategisch sinnlose Angriffe auf befestigte russische Stellungen zu verschwenden.

Die Annahme einer mutigen russischen Verlagerung in die Offensive ist jedoch möglicherweise nicht stichhaltig, denn es liegt auf der Hand, dass Moskau in erster Linie vermeiden will, einen direkten Zusammenstoß mit den NATO-Streitkräften auszulösen, der – so die begründete Annahme – unkontrollierbar bis hin zu einem strategischen Nuklearschlag eskalieren könnte. (Aus diesem Grund hat Moskau offenbar seine langjährige Doktrin des Nicht-Ersteinsatzes von Atomwaffen zugunsten des Abschusses bei Vorwarnung aufgegeben: Paul Craig Roberts: Ein Hauch von Endgame – LewRockwell)

Anstatt also entschlossen zu handeln, könnte Moskau es vorziehen, die “langsame Zermürbung” der Kiewer Streitkräfte schrittweise zu eskalieren und gleichzeitig die ukrainische Infrastruktur weiter zu demontieren, was ebenfalls dazu beiträgt, die Entvölkerung der Ukraine zu beschleunigen, da Städte und Gemeinden unbewohnbar werden. (Wie Moon aus Alabama andeutet: “Es sieht nicht so aus, als ob ein bevorstehender Großangriff auf die ukrainischen Frontlinien zu erwarten wäre. Der erwartete große Winterangriff wird vielleicht gar nicht kommen. Stattdessen werden die neuen Streitkräfte an der Frontlinie rotieren und nur lokal angreifen, wenn sie eine Gelegenheit sehen.” MoA – Ukraine SitRep – Katastrophale Verluste, fehlende Wunderwaffen, NATO-Eskalation (moonofalabama.org) )

Die entscheidende Frage ist jedoch die folgende: Ist es weniger wahrscheinlich, dass die langsame Zermürbung (im Gegensatz zu einem dramatischen und entscheidenden K.O.-System) zu einer unkontrollierbaren Eskalation führt, oder lädt sie diese geradezu ein?

Mike Whitney vermutet, dass die NATO (d.h. die USA) Moskau zu einer Aktion ködern will, die den direkten Einsatz von NATO-Truppen (oder der “Koalition der Willigen”) rechtfertigen würde. (Siehe Whitney: Putin lässt Washingtons Provokationen abblitzen und bleibt bei der Sache”, von Mike Whitney – The Unz Review) Dementsprechend vermeidet Moskau (nach Whitneys Ansicht) wohlweislich alles, was einen Stolperdraht darstellen könnte. (Die Frage ist allerdings berechtigt: Wenn die NATO/CotW so scharf darauf ist, sich einzumischen, warum brauchen sie dann einen Vorwand aus Moskau? Einen solchen kann man immer aus dem Hut zaubern. Fragen Sie Irak, Serbien, Syrien… )

Paul Craig Roberts hingegen vertritt die Auffassung, dass die russische Zurückhaltung genau das Gegenteil signalisiert: dass Moskau eine Provokation nach der anderen, eine Eskalation nach der anderen duldet, was genau das Ergebnis heraufbeschwört, das Moskau zu vermeiden sucht. (Siehe Roberts: The Prospect of Nuclear War Is Getting too Close for Comfort – LewRockwell):