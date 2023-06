the latest in a never-ending series of distractions, distortions, and political theater aimed at diverting the public’s attention from the sinister advances of the American Deep State.

Verräter an der Verfassung: Die US-Regierung ist der wahre Verbrecher

Verfasst von John & Nisha Whitehead über das Rutherford Institute,

16. Juni 2023

“Der gefährlichste Mensch für jede Regierung ist derjenige, der in der Lage ist, selbst zu denken, ohne Rücksicht auf den vorherrschenden Aberglauben und die Tabus. Er kommt fast zwangsläufig zu dem Schluss, dass die Regierung, unter der er lebt, unehrlich, wahnsinnig und unerträglich ist.”

– H.L. Mencken

Und so geht es weiter.

Dieses ganze Fiasko – die Anklage gegen Donald Trump wegen angeblicher Verletzung des Spionagegesetzes und Behinderung der Justiz durch unsachgemäßen Umgang mit Verschlusssachen – ist nur das letzte in einer nicht enden wollenden Reihe von Ablenkungsmanövern, Verzerrungen und politischem Theater, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den unheilvollen Vorstößen des amerikanischen Deep State abzulenken.

2023-06-15_14-13-08.jpg

Lassen Sie sich nicht von den billigen Theatertricks ablenken, ablenken oder hypnotisieren.

Dieses Anklagespektakel ist von Shakespeare’scher Tragweite: voll von Lärm und Wut, die nichts bedeuten.

Nichts ist hier das Schlüsselwort.

Trotz der flächendeckenden Medienberichterstattung ist das alles nur Schall und Rauch.

Merken Sie sich meine Worte: Die Regierung ist so korrupt und eigennützig wie eh und je, beherrscht von zwei politischen Fraktionen, die so tun, als seien sie zerstritten, während sie sich im Gleichschritt bewegen, um den Status quo zu erhalten.

Wenn Sie wirklich darüber sprechen wollen, wer sich des Verrats schuldig gemacht hat, sollten Sie Ihr Ziel höher stecken: klagen Sie die Regierung an, weil sie ihre Befugnisse überschritten hat, ihre Macht missbraucht, die Rechtsstaatlichkeit missachtet und das amerikanische Volk verraten hat.

Wenn wir von “Rechtsstaatlichkeit” sprechen, dann ist das ein verfassungsrechtliches Kürzel für die Idee, dass jeder vor dem Gesetz gleich behandelt wird, dass jeder in gleicher Weise für die Einhaltung des Gesetzes verantwortlich ist und dass niemand aufgrund seiner politischen Einstellung, seiner Verbindungen, seines Reichtums, seines Status oder irgendeines anderen Kriteriums, das dazu dient, der Elite eine Sonderbehandlung zukommen zu lassen, einen Freifahrtschein erhält.

Wenn die Regierung und ihre Vertreter die Rechtsstaatlichkeit – die Verfassung – nicht mehr respektieren oder glauben, dass sie für sie gilt, dann wird der Vertrag, auf dem diese Beziehung beruht, ungültig.

Dieser Machtmissbrauch ist schon so lange im Gange, dass er zur Norm geworden ist, die Verfassung sei verdammt.

Es gibt Hunderte – oder besser gesagt Tausende – von Regierungsbeamten, die mit Mord davonkommen (in vielen Fällen buchstäblich), nur weil die Gesetzgeber, Gerichte und die Bürger nicht die Mühe auf sich nehmen können, sie dazu zu bringen, sich an die Regeln der Verfassung zu halten.

Wenn sich nicht etwas an der Art und Weise ändert, wie wir mit diesem ständigen, ungeheuerlichen Machtmissbrauch umgehen, werden die Räuber des Polizeistaats weiterhin unsere Freiheiten, unsere Gemeinschaften und unser Leben verwüsten.

Schon viel zu lange haben die Amerikaner ihre Prinzipien mit der Politik verwechselt und bei allen möglichen Missständen ein Auge zugedrückt, wenn es politisch opportun war, und so der Regierung erlaubt, ihre Freiheiten zu zerstören und gegen das Gesetz zu verstoßen.

“Wir, das Volk”, zahlen jetzt den Preis dafür.

Wir zahlen den Preis jeden Tag, an dem wir der Regierung erlauben, ihren Krieg gegen das amerikanische Volk fortzusetzen, einen Krieg, der an vielen Fronten geführt wird: Mit Kugeln und Elektroschockern, mit Überwachungskameras und Führerscheinlesern, mit Einschüchterung und Propaganda, mit Gerichtsurteilen und Gesetzen, mit dem Zusammenspiel aller Bürokraten, die nach der Pfeife der Konzerne tanzen, während sie auf der Gehaltsliste der Regierung stehen, und vor allem mit der Komplizenschaft des amerikanischen Volkes, das sich weiterhin leicht von seiner Politik manipulieren, von seinem Zeitvertreib ablenken und an eine Welt gewöhnen lässt, in der die Korruption der Regierung die Norm ist.

Das liegt in der Natur des Tieres: Macht korrumpiert.

Schlimmer noch, wie der Historiker Lord Acton im 19. Jahrhundert feststellte: Absolute Macht korrumpiert absolut.

Wir haben unsere Freiheiten so lange schrittweise eingebüßt – verkauft im Namen der nationalen Sicherheit und des Weltfriedens, aufrechterhalten durch Kriegsrecht, getarnt als Recht und Ordnung, und durchgesetzt durch ein stehendes Heer militarisierter Polizisten und eine politische Elite, die entschlossen ist, ihre Macht um jeden Preis aufrechtzuerhalten -, dass es schwer ist, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem alles anfing, bergab zu gehen, aber wir befinden uns jetzt auf jeden Fall auf der Abwärtsspur, und die Dinge entwickeln sich schnell.

Die Republik ist gefallen.

Das Komplott des Tiefen Staates, Amerika zu übernehmen, war erfolgreich.

Das amerikanische System der repräsentativen Regierung wurde von einer profitorientierten, militaristischen Unternehmensoligarchie gestürzt, die durch die Verhängung des Kriegsrechts hier zu Hause und durch das Schüren von Kriegen im Ausland die totale Kontrolle und globale Vorherrschaft anstrebt.

Selbst jetzt werden wir zu einem Bürgerkrieg gedrängt und angestachelt, nicht weil das amerikanische Volk so gespalten ist, sondern weil korrupte Regierungen auf diese Weise die Bevölkerung kontrollieren (d.h. teilen und erobern).

Dies sind gefährliche Zeiten.

Es sind tatsächlich gefährliche Zeiten, aber nicht wegen Gewaltverbrechen, Terrorismus oder illegaler Einwanderung.

Nein, die wirkliche Gefahr, der wir uns gegenübersehen, geht von niemand anderem aus als von der US-Regierung und den Befugnissen, die sie ihren stehenden Armeen eingeräumt hat, um amerikanische Bürger ungestraft auszurauben, zu stehlen, zu betrügen, zu schikanieren, zu verhaften, zu brutalisieren, zu terrorisieren, zu foltern und zu töten.

Die Gefahr, der “wir, das Volk” ausgesetzt sind, geht von maskierten Eindringlingen auf der Gehaltsliste der Regierung aus, die nachts durch unsere Türen einbrechen, unsere Hunde erschießen und unsere Familien terrorisieren.

Diese Gefahr geht von militarisierten Handlangern auf der Gehaltsliste der Regierung aus, die absoluten Gehorsam verlangen, uns furchtbare Angst einflößen und erst schießen und später Fragen stellen.

Diese Gefahr geht von gierigen, machthungrigen Bürokraten aus, die auf der Gehaltsliste der Regierung stehen und wenig bis gar kein Verständnis für ihre verfassungsmäßigen Grenzen haben.

Diese Gefahr geht von gierigen Politikern und Unternehmen aus, für die Profit wichtiger ist als Prinzipien.

Denken Sie nur an all die heimtückischen, hinterhältigen, teuflischen, gefährlichen, schwächenden, betrügerischen, entmenschlichenden, dämonischen, verkommenen, unehrenhaften, desillusionierenden, diskriminierenden, diktatorischen Pläne, die “uns, dem Volk” von einem bürokratischen, totalitären Regime auferlegt werden, das schon lange nicht mehr “eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk” ist.

Die Amerikaner haben keinen Schutz vor polizeilichen Übergriffen.

Die Amerikaner sind kaum mehr als Geldbeutel zur Finanzierung des Polizeistaats.

Die Amerikaner sind nicht mehr unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen ist.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf Privateigentum.

Die Amerikaner haben kein Mitspracherecht mehr darüber, was ihre Kinder in der Schule zu sehen bekommen.

Die Amerikaner sind machtlos gegenüber der militarisierten Polizei.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf körperliche Unversehrtheit.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf Privatsphäre.

Die Amerikaner können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Gerichte Gerechtigkeit walten lassen.

Die Amerikaner verfügen nicht mehr über eine repräsentative Regierung.

Ich habe noch nicht einmal den korporativen Staat, den militärisch-industriellen Komplex, die Razzien der SWAT-Teams, die invasive Überwachungstechnologie, die Null-Toleranz-Politik in den Schulen, die Überkriminalisierung oder die privatisierten Gefängnisse erwähnt, um nur einige wenige zu nennen, aber das, was ich angesprochen habe, sollte ausreichen, um zu zeigen, dass sich die Landschaft unserer Freiheiten bereits dramatisch verändert hat und sich zweifellos weiter verschlechtern wird, es sei denn, die Amerikaner finden einen Weg, die Kontrolle über ihre Regierung zurückzuerobern und ihre Freiheiten wiederzuerlangen.

Anklagen, Amtsenthebungen und Wahlen werden uns nicht retten.

Die Geschichte könnte zeigen, dass wir von diesem Zeitpunkt an jeden Anschein einer verfassungsmäßigen Regierung hinter uns gelassen haben und in einen totalitären Staat eingetreten sind, in dem alle Bürger verdächtig sind und Sicherheit über Freiheit triumphiert.

Auch wenn sich das Terrain ständig verschiebt, ist diese auf den Kopf gestellte Travestie von Recht und Regierung zu Amerikas neuer Normalität geworden.

Von Clinton über Bush und Obama bis hin zu Trump und jetzt Biden ist es, als wären wir in einer Zeitschleife gefangen und gezwungen, dasselbe immer und immer wieder zu erleben: dieselben Angriffe auf unsere Freiheiten, dieselbe Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, dieselbe Unterwürfigkeit gegenüber dem Tiefen Staat und dieselbe korrupte, eigennützige Regierung, die nur dazu da ist, Macht anzuhäufen, ihre Aktionäre zu bereichern und ihre fortgesetzte Herrschaft sicherzustellen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Welt in der Tat ein gefährlicher Ort ist, aber es ist die Regierung, die die größte Bedrohung für unsere Freiheiten und unsere Lebensweise darstellt, und keine noch so große Menge an Politik, Parsing oder Pandering wird das ändern.

Es ist leicht, sich von politischen Zirkussen und Unterhaltungsspektakeln ablenken, ablenken und amüsieren zu lassen.

Weitaus schwieriger ist es, sich der Realität des Lebens in Amerika zu stellen, wo “wir, das Volk” gegenüber der Machtgier und Feuerkraft der Regierungselite deutlich im Nachteil sind.

Die Verfassung hat keine Chance gegen ein föderalisiertes, globalisiertes stehendes Heer, das von Legislative, Judikative und Exekutive geschützt wird, die alle auf der gleichen Seite stehen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People” und in seinem fiktiven Gegenstück “The Erik Blair Diaries” deutlich mache, ist es ausreichend zu sagen, dass sie nicht auf unserer Seite oder auf der Seite der Freiheit stehen, ganz gleich, welche politischen Ansichten sie vertreten.

Das ist der wahre Verrat.

Übersetzt mit Deepl.com