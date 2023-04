Enslavement of African migrants ‘big business’ in Libya thanks to EU funding – UN – The Grayzone An investigation by the United Nations has concluded that money provided by the European Union to state entities in Libya has facilitated crimes against humanity ranging from forced labor and sexual slavery to torture.

Versklavung afrikanischer Migranten in Libyen dank EU-Finanzierung ein großes Geschäft” – UN

von Alexander Rubinstein

17. April 2023

Eine Untersuchung der Vereinten Nationen ist zu dem Schluss gekommen, dass Gelder der Europäischen Union für staatliche Einrichtungen in Libyen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglicht haben, die von Zwangsarbeit über sexuelle Sklaverei bis hin zu Folter reichen.

Durch ihre finanzielle Unterstützung der libyschen Küstenwache und der libyschen Direktion für die Bekämpfung der illegalen Migration (DCIM) hat die Europäische Union Verbrechen gegen die Menschlichkeit begünstigt, heißt es in einem aktuellen UN-Bericht.

Am 27. März 2023 veröffentlichten die Vereinten Nationen die Ergebnisse einer dreijährigen Untersuchung und bestätigten, dass willkürliche Inhaftierung, Mord, Vergewaltigung, Versklavung, sexuelle Sklaverei, außergerichtliche Tötung und erzwungenes Verschwinden” eine weit verbreitete Praxis” in dem einst wohlhabenden Land Libyen sind, das durch den Regimewechselkrieg der NATO vor über einem Jahrzehnt in einen Bürgerkrieg gestürzt wurde.

Während Verbrechen gegen die Menschlichkeit im ganzen Land weit verbreitet waren, konzentrierte sich der Bericht auf die Notlage von Migranten und beschuldigte die Europäische Union, der in Tripolis ansässigen Regierung der Nationalen Einheit zu ermöglichen, Übergriffe gegen Afrikaner zu begehen, die in Europa Asyl suchen.

In der Einleitung des Berichts heißt es: “Die Mission stellte fest, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Migranten in Haftanstalten begangen wurden, die unter der tatsächlichen oder nominellen Kontrolle der libyschen Direktion für die Bekämpfung der illegalen Migration, der libyschen Küstenwache und des Stabilitätsunterstützungsapparats standen. Diese Einrichtungen erhielten technische, logistische und finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, unter anderem für das Abfangen und die Rückführung von Migranten”.

Mit anderen Worten: Anstatt Migranten, die per Boot nach Europa reisen, direkt abzufangen, hat die Europäische Union die Drecksarbeit an die libysche Küstenwache ausgelagert. Sobald die Küstenwache die Migranten festhält, werden sie nach Libyen zurückgeschickt und sowohl in offizielle als auch in “geheime Gefängnisse” gebracht, wo sie oft für finanziellen Gewinn durch Zwangsarbeit, Lösegeld oder sexuelle Sklaverei ausgebeutet werden.

“Es gibt hinreichende Gründe für die Annahme, dass Migranten in Haftanstalten der Direktion für die Bekämpfung der illegalen Migration versklavt wurden”, heißt es in dem Bericht, und es wird hinzugefügt, dass Mitarbeiter und Beamte der DCIM und der Küstenwache “auf allen Ebenen” involviert sind, während hochrangige Beamte sowohl bei der Inhaftierung als auch beim Abfangen mit Menschenhändlern und Schmugglern “konspiriert” haben.

“Die Mission fand auch hinreichende Gründe für die Annahme, dass das Wachpersonal Zahlungen für die Freilassung von Migranten forderte und erhielt. Menschenhandel, Versklavung, Zwangsarbeit, Inhaftierung, Erpressung und Schmuggel brachten Einzelpersonen, Gruppen und staatlichen Einrichtungen erhebliche Einnahmen”, heißt es in dem Bericht.

Im Jahr 2017 berichteten internationale Medien über das Wiederaufleben des Sklavenhandels in Afrika aufgrund der anhaltenden Auswirkungen des von der NATO unterstützten Regimewechsels zur Absetzung des libyschen Staatschefs Moammar Gaddafi. Die Vereinten Nationen haben nun bestätigt, dass diese Praxis nicht nur fortbesteht, sondern auch von der EU ermöglicht wurde.

“Die Unterstützung der libyschen Küstenwache durch die EU hat zu bestimmten Menschenrechtsverletzungen geführt”, erklärte der UN-Ermittler Chaloka Beyani gegenüber Reportern. “Es ist auch klar, dass die DCIM für eine Vielzahl von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den von ihr betriebenen Gefangenenlagern verantwortlich ist. Die Unterstützung, die sie von der EU erhalten haben, hat dies also begünstigt. Wir sagen zwar nicht, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten diese Verbrechen begangen haben, aber der Punkt ist, dass die gewährte Unterstützung die Begehung der Verbrechen begünstigt hat.”

Einem Bericht der Brookings Institution aus dem Jahr 2021 zufolge hat die EU seit 2015 455 Millionen Dollar an die libysche Küstenwache und andere Regierungsstellen gezahlt.

Eine Untersuchung von The Outlaw Ocean Project und The New Yorker fand heraus, dass EU-Gelder “alles bezahlen, von den Bussen, die gefangene Migranten vom Hafen zu den Gefängnissen transportieren, bis hin zu den Leichensäcken, die für Migranten verwendet werden, die auf See oder in der Haft umkommen.

Laut ihrer gemeinsamen Untersuchung erhielt Libyens Direktion für die Bekämpfung der illegalen Migration “30 speziell modifizierte Toyota Land Cruiser, um Migranten in der südlichen Wüste Libyens abzufangen”, während Geld von der EU auch dazu beitrug, dass DCIM “10 Busse kaufen konnte, um gefangene Migranten in Gefängnisse zu transportieren, nachdem sie gefangen wurden.”

Der gewaltsame Sturz von Gaddafis Regierung durch die NATO und die von ihr unterstützten salafistischen Rebellenbanden im Jahr 2011 stürzte Libyen in einen Bürgerkrieg, in dem weite Teile des Landes von Al-Qaida- und ISIS-nahen Banditen übernommen wurden. Als die NATO und ihre dschihadistischen Verbündeten auf ihn eindrangen, warnte Gaddafi, dass sein Sturz zur Destabilisierung ganzer Regionen des Kontinents und zu einer neuen Migrationskrise für Europa führen würde, bei der sich das Mittelmeer in ein “Meer des Chaos” verwandeln würde.

Gaddafis Sohn warnte damals in ähnlicher Weise: “Libyen könnte das Somalia Nordafrikas, des Mittelmeers werden. Sie werden die Piraten in Sizilien, auf Kreta und in Lampedusa sehen. Sie werden Millionen von illegalen Einwanderern sehen. Der Terror wird nebenan sein.”

Der UN-Ermittler, Professor Beyani, machte für die derzeitige Krise in Libyen einen “Kampf um die Macht” verantwortlich und spielte damit auf das Machtvakuum an, das der Westen mit seinem Regimewechsel-Krieg in Libyen geschaffen hat, wobei er jedoch jeden direkten Bezug darauf vermied. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat in ihrer Berichterstattung über den UN-Bericht, den sie als “brutal und vernichtend” bezeichnete, die NATO-Intervention von 2011 ausgeklammert. Vielleicht lag das daran, dass der damalige Direktor der Organisation, Ken Roth, ein eifriger Befürworter des Angriffs war.

Die Verwandlung Libyens in eine anarchische Höllenlandschaft hat das Risiko, dass Migranten, die nach Europa wollen, von den EU-Behörden entdeckt werden, drastisch verringert. Der UN-Bericht schätzt, dass sich während des Untersuchungszeitraums mehr als 670.000 Migranten in Libyen aufhielten.

Das Fehlen einer starken, stabilen Zentralregierung in Tripolis hat dazu geführt, dass sich eine ganze Industrie entwickeln konnte, deren Geschäftsmodell die Ausbeutung von Migranten ist. “Die Inhaftierung und der Handel mit Migranten ist ein großes Geschäft in Libyen. Es ist ein unternehmerisches Projekt”, sagte Beyani gegenüber France 24 nach der Veröffentlichung des Berichts.

Während der Internationale Strafgerichtshof den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen Anschuldigungen angeklagt hat, die von Forschern des US-Außenministeriums ausgeheckt wurden, wurde der neue UN-Bericht über Libyen von den US-amerikanischen und europäischen Medien weitgehend als Fußnote behandelt, obwohl der Westen die Hauptverantwortung für den anhaltenden Albtraum des Landes trägt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …