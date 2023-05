Verteidigungsminister Schoigu: Waffenlieferungen an Truppen brauchen besondere Kontrolle

Am Freitag hat Russlands Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergei Schoigu, eine Inspektion im Südlichen Militärbezirk besucht. Der Minister prüfte die Einsatzfähigkeit der militärischen Ausrüstung sowie der Waffen, die die Einheiten der russischen Streitkräfte in der Zone der militärischen Sonderoperation zur Erfüllung der vorgesehenen Aufgaben erhalten sollen.

Generaloberst Alexei Kusmenkow, der stellvertretende Verteidigungsminister und zuständig für die materiell-technische Versorgung der russischen Streitkräfte, präsentierte Schoigu neue Chargen moderner Panzer, gepanzerter Kampffahrzeuge, Spezialausrüstung und Fahrzeuge, die von Rüstungsunternehmen an die Armee geliefert wurden. Anschließend beauftragte Schoigu den Generaloberst, die ununterbrochene und taktmäßige Versorgung der Truppenverbände in der Zone der militärischen Sonderoperation mit allen erforderlichen Waffen und militärischen Ausrüstungsgegenständen unter besonderer Kontrolle zu halten.

Zuvor hatte der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, einen Rückzug seiner Kämpfer aus Artjomowsk zum 10. Mai öffentlich angekündigt. Er begründete dies mit den ausbleibenden Munitionslieferungen für seine Gruppe, was wiederum hohe personelle Verluste verursache. Prigoschin hatte bereits in den vergangenen Monaten über unzureichende Munitionslieferungen an seine Verbände geklagt. Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu versicherte dagegen während einer Konferenz am 2. Mai, dass die Streitkräfte genügend Munition erhalten würden, und kündigte weitere Produktionssteigerungen bei der Herstellung von Munition an.

