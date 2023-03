https://scheerpost.com/2023/03/31/covering-up-antiwar-protest-in-us-media/



Vertuschung von Antikriegsprotesten in den US-Medien

Von Dave Lindorff / Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR)

31. März 2023

Am frühen Morgen des 20. März 2003 griffen Bomber der US-Marine auf Flugzeugträgern und Schiffen mit Tomahawk-Raketen im Persischen Golf und im Mittelmeer, zusammen mit B-52 der Air Force in Großbritannien und B-2 in Diego Garcia, Bagdad und andere Teile des Irak in einem “Shock and Awe”-Blitzkrieg an, um den irakischen Diktator Saddam Hussein zu stürzen und das ölreiche Land zu besetzen.

Liberation (3/20/23), die Zeitung der Partei für Sozialismus und Befreiung, war eine der wenigen Zeitungen, die über den Friedensmarsch am 18. März in Washington, DC, berichtete.

Zwanzig Jahre später veröffentlichten die US-Nachrichtenmedien, wie es bei Amerikas Kriegen üblich ist, Berichte über diesen Krieg und seine Geschichte (FAIR.org, 22./23. März), wobei die meisten von ihnen die strikte Unrechtmäßigkeit des US-Angriffs, ein Kriegsverbrechen, das vom UN-Sicherheitsrat nicht gebilligt wurde und keine Reaktion auf eine unmittelbare irakische Bedrohung der USA war, wie in der UN-Charta vorgeschrieben, leichtfertig umschifften.

Seltsamerweise sah keine der Redaktionen dieser nationalen Medienorganisationen eine bahnbrechende Protestkundgebung und einen Marsch vor dem Weißen Haus mit mindestens 2.500 bis 3.000 Menschen am Samstag, dem 18. März 2023, als relevant oder auch nur im Entferntesten berichtenswert an, zu dem eine Koalition von über 200 Friedens- und Antimilitarismus-Organisationen anlässlich des 20-jährigen Jahrestages der Irak-Invasion aufgerufen hatte.

Jahrestag der Irak-Invasion aufrief. Die Washington Post, wie auch der Rest der nationalen Nachrichtenmedien, versäumte es, die Kundgebung im Lafayette Park zu erwähnen oder auch nur ein Foto davon zu veröffentlichen. Sie berichtete nicht einmal über den friedlichen und temperamentvollen Marsch von der Vorderseite des Weißen Hauses entlang der Pennsylvania und New York Avenue zum Gebäude der Washington Post in der K Street, um mehrere schwarze Särge abzuliefern – und das, obwohl die Zeitung einen Reporter hat, dessen Aufgabenbereich von der Post als “Berichterstattung über Proteste und allgemeine Aufgaben für die Metro-Redaktion” beschrieben wird. Eine E-Mail-Anfrage an diese Reporterin, Ellie Silverman, warum über diesen lokalen Protest in DC nicht berichtet wurde, erhielt keine Antwort.

Die von der ANSWER-Koalition und Sponsoren wie Code Pink, Veterans for Peace, Black Alliance for Peace und Radical Elders organisierte Kundgebung zog nach Angaben des nationalen Direktors der ANSWER-Koalition, Brian Becker, “mehrere Tausend” Antikriegs- und Anti-Militär-Demonstranten an. Er sagte, die Teilnehmer der Demonstration forderten Friedensverhandlungen und ein Ende der US-Waffenlieferungen an die Ukraine, erhebliche Kürzungen des US-Militärbudgets, ein Ende der US-Politik der endlosen Kriege sowie Freiheit für Julian Assange und den indigenen Gefangenen Leonard Peltier.

Code Pink gehörte zu den Organisatoren des Marsches in DC.

Becker sagte, dass die Koalition ein Medienteam hatte, das zwei Wochen lang an Telefonen und Computern verbrachte, um nationale und lokale Medienorganisationen zu erreichen, auch in den sieben oder acht anderen Städten, darunter Los Angeles, Chicago und San Francisco, die am selben Tag Kundgebungen abhielten. “Nicht ein einziger Vertreter der nationalen Presse ist überhaupt erschienen”, sagte er.

Zwei lokale Fernsehsender in Washington (CBS und ABC) brachten kurze Berichte über die Kundgebung und den Marsch, aber Google- und Nexis-Suchen ergaben keinen einzigen größeren nationalen Nachrichtenbericht über die Veranstaltung, obwohl es sich um die zweite und wesentlich größere Antikriegsdemonstration in Washington innerhalb von nur vier Wochen handelte, und die erste von spezifisch linken Friedens- und Antikriegsorganisationen. (Die erste Kundgebung am 19. Februar mit dem Titel “Rage Against the War Machine”, die vor allem von Libertären und einigen linken Gegnern des Stellvertreterkriegs der USA mit Russland organisiert wurde, fand zwar Erwähnung in der konservativen Washington Times (19./23.2.) und wurde einen Tag vor der Veranstaltung von dem rechtsgerichteten Fox News-Moderator Tucker Carlson (17./22.2.) angekündigt.

“Wir haben mit Reportern gesprochen und ihnen Einzelheiten über unsere Planungsveranstaltungen in den zwei Wochen vor dem Marsch mitgeteilt – die Art von Veranstaltungen, an denen Journalisten vor Jahren gerne teilnahmen, um zu hören, was die Aktivisten sagten und dachten, aber niemand von den Medien tauchte bei diesen Veranstaltungen auf”, sagt Becker. “Ich vermute, dass diejenigen, die die Entscheidungen über Aufträge und Berichterstattung treffen, nicht wollten, dass über dieses Ereignis berichtet wird.

Abkehr von den 60er Jahren

FAIR-Gründer Jeff Cohen stellte eine Veränderung gegenüber der Berichterstattung über Friedensdemonstrationen in den 1960er Jahren fest. “Selbst ein paar hundert Kriegsgegner bei einer lokalen Demonstration gegen den Vietnamkrieg wurden in den Lokalnachrichten erwähnt”, erinnerte er sich:

Wir wurden nicht ignoriert, aber jeder Teilnehmer beschwerte sich über die Qualität der Berichterstattung, die sich so oft auf die Haarlänge der Männer, die Rocklänge der Frauen, die Verwendung von Wörtern mit vier Buchstaben usw. konzentrierte und nicht auf substanzielle Kritik am Krieg oder der US-Außenpolitik. Über die Proteste in Washington, DC, wurde landesweit berichtet, aber nicht von Freunden.

Vietnam-Veteranen in Washington, DC, demonstrieren gegen den Krieg, 24. April 1971 (CC-Foto: Leena A. Krohn).

Cohen verglich dies mit den Antikriegsprotesten der letzten Jahrzehnte, die häufig von den Medien brüskiert wurden. “Ich denke, dass die Ignorierung lokaler und sogar nationaler Antikriegsmärsche Mitte und Ende der 1980er Jahre im Zusammenhang mit den Bewegungen gegen die US-Intervention in Mittelamerika einsetzte”, sagte er.

Noam Chomsky (der aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, von den Konzernmedien praktisch auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden) war einer der Redner auf der Veranstaltung am 18. März. Auf die Frage nach einer Erklärung für die jüngste Verdunkelung der Antikriegsstimmung und der Opposition gegen die Militärhilfe für die Ukraine antwortete er: “Das ist ganz normal”. Er fügte hinzu: “Die Medien weichen selten weit von den grundlegenden Rahmenbedingungen ab, die von den Machtsystemen vorgegeben werden, wie FAIR seit vielen Jahren erfolgreich dokumentiert.”

Die Lücke füllen

Glücklicherweise füllen die alternativen Medien, die sich im Internet ausgebreitet haben, die Lücke in der Protestberichterstattung, obwohl die Leser und Zuschauer diese Informationsquellen natürlich selbst suchen müssen. Es gab zum Beispiel einen Bericht über den Marsch in Fightback News (23.3.23) und Kommentare auf der World Socialist Web Site (21.3.23) und Black Agenda Report (22.2.23).

WSWS (21.3.23) kritisierte den Marsch in DC als Versuch, die Politik der Demokratischen Partei zu ändern.

Die ausländische Berichterstattung über die Antikriegsveranstaltung am 18. März in den USA war beträchtlich, was die Redakteure der US-Nachrichtenorganisationen in Verlegenheit bringen sollte. In Anbetracht der Tatsache, dass sie in staatlichen oder teilweise staatlichen Medien erschien, waren einige ausländische Berichte erstaunlich professionell. Lesen Sie z. B. den Bericht von Xinhua (19.3.23), Chinas staatlichem Nachrichtendienst, oder einen Bericht in Al Myadeen (18.3.23), dem libanesischen Satellitennachrichtendienst, der Berichten zufolge Syrien und die Hisbollah unterstützt.

Es ist ziemlich beunruhigend zu sehen, dass solche ausländischen Nachrichtendienste nicht nur über Nachrichten berichten, die den Amerikanern von ihrer eigenen gepriesenen und angeblich “freien” Presse vorenthalten werden, sondern dass sie dies auch direkter tun, als es die US-Medien oft tun, wenn sie tatsächlich über Proteste gegen die Politik der US-Regierung berichten.

Versuche, die Washington Post oder die New York Times dazu zu bringen, die Ausblendung der Antikriegsdemonstration vom 18. März in Washington zu erklären, waren erfolglos. (Beide Zeitungen haben ihre Ombudsstellen für Nachrichten mit dem Hinweis auf “Haushaltsprobleme” abgeschafft.)

Glücklicherweise hat Patrick Pexton, der letzte Ombudsmann der Washington Post, der jetzt Journalismus an der Johns Hopkins University lehrt und über Medien, Außen- und Verteidigungspolitik sowie Politik und Gesellschaft schreibt, diese Beobachtung über die Ausblendung der Demonstration am 18. März per E-Mail mitgeteilt:

Ich muss gestehen, dass ich überrascht bin, dass keine große nationale Nachrichtenorganisation darüber berichtet hat. Ich weiß, dass einige Leute die Nase über Code Pink und ANSWER Coalition rümpfen, und Journalisten unterstützen im Allgemeinen den Ukraine-Krieg, aber die Demonstranten haben einen legitimen Standpunkt, und meine allgemeine persönliche Regel lautet, dass man jedes Mal, wenn 1.000 Menschen gegen etwas protestieren, zumindest eine lokale Geschichte darüber bringen sollte. Ich weiß nicht, wie die Regeln der Post heute aussehen. Übersetzt mit Deepl.com

Dave Lindorff, der häufig für FAIR schreibt, ist ein erfahrener Journalist und Gewinner des Izzy Award 2019. Er ist Produzent des Steve-James-Dokumentarfilms “A Compassionate Spy” über den jugendlichen Los-Alamos-Spion Ted Hall und hat ein Buch über diese Geschichte geschrieben: “Spy for No Country”.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …