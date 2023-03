https://consortiumnews.com/2023/02/28/watering-down-israeli-apartheid/?eType=EmailBlastContent&eId=4bc4a25a-6372-4224-b66e-2a53bf6bee7b

Die Familie Idris im Jahr 2014, als sie ihr Hab und Gut nach dem Abriss ihres Hauses in Beit Hanina in Ostjerusalem zusammensucht. (Wikimedia Commons)

Verwässerung” der israelischen Apartheid

von Ramzy Baroud



28.Februar 2023

Ramzy Baroud sagt, es sei wie eine Verschwörung, die Realitäten Palästinas und des palästinensischen Volkes nicht beim richtigen Namen zu nennen: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Apartheid.

Gemeinsame Träume

Am 20. Februar billigte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Erklärung, die in den Medien als “abgeschwächte” Version eines früheren Resolutionsentwurfs beschrieben wurde, der Israel aufgefordert hätte, “alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich und vollständig einzustellen”.

Die Intrigen, die dazu führten, dass das, was eine verbindliche Resolution sein sollte, verworfen wurde, werden Gegenstand eines späteren Artikels sein. Vorerst möchte ich jedoch über die Tatsache nachdenken, dass die so genannte internationale Gemeinschaft in ihrer Beziehung zum palästinensischen Kampf stets versucht hat, eine schreckliche Realität zu “verwässern”.

Während wir oft gegen Äußerungen von US-Politikern wüten, die sich wie der ehemalige Außenminister Mike Pompeo weigern, überhaupt anzuerkennen, dass Israel Palästina besetzt hält, vergessen wir oft, dass viele von uns in gewisser Weise auch an der Verwässerung der palästinensischen Realität beteiligt sind.

Während Berichte von B’tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, die Israel als “Apartheidstaat” bezeichnen, willkommene Ergänzungen zu einem wachsenden politischen Diskurs sind, der ähnliche Behauptungen aufstellt, muss man sich fragen: Warum hat es Jahrzehnte gedauert, bis diese Schlussfolgerungen jetzt gezogen werden?

Und was ist die moralische und rechtliche Rechtfertigung für die “Verwässerung” der israelischen Apartheidrealität über all diese Jahre hinweg, wenn man bedenkt, dass Israel seit seiner Gründung – und sogar schon vorher – ein Apartheidgebilde war?

Riyad Mansour, der palästinensische UN-Beobachter, bei einer Sitzung des Sicherheitsrates am 23. Februar. (UN-Foto/Mark Garten)

Die “Verwässerung” geht jedoch viel tiefer, als ob es eine Verschwörung gäbe, um die Realität Palästinas und des palästinensischen Volkes nicht beim richtigen Namen zu nennen: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Apartheid und mehr.

Ich habe mein halbes Leben damit verbracht, in westlichen Gesellschaften zu leben und mit ihnen zu interagieren, während ich mich für die Solidarität mit den Palästinensern und dafür eingesetzt habe, Israel für seine andauernden Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Verantwortung zu ziehen. Auf Schritt und Tritt, in jeder Gesellschaft und auf jeder Plattform, gab es immer Widerstand, sogar von den eigenen Unterstützern Palästinas.

Verwässerung der tragischen Realität

Ob aus blinder “Liebe” zu Israel oder aus Schuldgefühlen wegen historischer Verbrechen gegen das jüdische Volk, aus Angst, “Unruhe zu stiften”, die Empfindlichkeiten westlicher Gesellschaften zu verletzen, oder aus offener Vergeltung seitens der Befürworter Israels, das Ergebnis ist in der Regel dasselbe: wenn nicht bedingungslose Unterstützung für Israel, dann auf jeden Fall “verwässerte” Erklärungen zur tragischen Realität der Palästinenser.

Garten)

Natürlich ist eine verwässerte Version der Wahrheit gar nicht die Wahrheit. Schlimmer noch, es ist unwahrscheinlich, dass sie zu entschlossenen moralischen Haltungen oder sinnvollen politischen Aktionen führt.

Wenn die Verwässerung der Wahrheit tatsächlich etwas wert wäre, wäre Palästina schon lange befreit. Dies ist nicht nur nicht der Fall, sondern es besteht auch nach wie vor ein echtes Wissensdefizit hinsichtlich der Ursachen, der Art und der Folgen der täglichen israelischen Verbrechen in Palästina.

Zugegebenermaßen hat die verquere palästinensische Führung, die in der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) zum Ausdruck kommt, eine wichtige Rolle bei der Verwässerung unseres Verständnisses für Israels anhaltende Verbrechen gespielt.

Tatsächlich hätte die “verwässerte” Erklärung in der UNO die verbindliche Resolution nicht ersetzt, wenn die PA nicht zugestimmt hätte. In vielen palästinensischen Gebieten, in denen die Palästinensische Autonomiebehörde keinerlei politischen Einfluss hat, versuchen wir jedoch weiterhin, ein verwässertes Verständnis von Palästina zu vermitteln.

Fast jeden Tag wird irgendwo auf der Welt ein palästinensischer oder pro-palästinensischer Redner, Autor, Künstler oder Aktivist von einer Konferenz, einem Treffen, einem Workshop oder einer akademischen Veranstaltung ausgeladen, weil er seine Sicht auf Palästina nicht verwässert hat.

Während die Furcht vor Konsequenzen – die Verweigerung von Finanzmitteln, Verleumdungskampagnen oder der Verlust von Positionen – oft als Logik hinter der ständigen Verwässerung dient, tappen pro-palästinensische Gruppen und Medienorganisationen manchmal in die “verwässerte” Falle ihrer eigenen Vereinbarungen.

Um sich vor Verleumdungskampagnen, staatlicher Einmischung oder gar rechtlichen Schritten zu schützen, suchen einige Pro-Palästina-Organisationen oft den Anschluss an “angesehene” Personen aus dem Mainstream, Politiker oder Ex-Politiker, bekannte Persönlichkeiten oder Prominente, um ein Bild der Mäßigung zu vermitteln.

Doch mit der Zeit beginnen sie, wissentlich oder unwissentlich, ihre eigene Botschaft zu mäßigen, um die hart erarbeitete Unterstützung in der Mainstream-Gesellschaft nicht zu verlieren. Anstatt der Macht die Wahrheit zu sagen, beginnen diese Gruppen einen politischen Diskurs zu entwickeln, der nur ihr eigenes Überleben garantiert und sonst nichts.

Porträt von Antonio Gramsci um die 30 in den frühen 1920er Jahren. (Wikimedia Commons)

In den Gefängnisheften forderte der antifaschistische italienische Intellektuelle Antonio Gramsci uns auf, eine breite “kulturelle Front” zu schaffen, um unsere eigene Version der kulturellen Hegemonie zu etablieren. Gramsci hat sich jedoch nie für eine Verwässerung des radikalen Diskurses ausgesprochen. Er wollte lediglich die Macht des radikalen Diskurses ausweiten, um ein viel breiteres Publikum zu erreichen, als Ausgangspunkt für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft.

Im Falle Palästinas neigen wir jedoch dazu, das Gegenteil zu tun: Anstatt die Integrität der Wahrheit zu wahren, neigen wir dazu, sie weniger wahrheitsgetreu zu machen, damit sie schmackhafter erscheint.

Die Zionisten sind zwar kreativ, wenn es darum geht, ihre Botschaften für ein breiteres Publikum verständlich zu machen, aber sie verwässern selten ihre eigentliche Sprache. Im Gegenteil, der zionistische Diskurs ist in seiner gewalttätigen und rassistischen Natur kompromisslos, was letztlich dazu beiträgt, die Palästinenser als ein Volk mit Geschichte, Kultur, echten Beschwerden und Rechten auszulöschen.

Dasselbe gilt für die pro-ukrainische und antirussische Propaganda, die die westlichen Medien rund um die Uhr plagt. In diesem Fall wird selten von der Botschaft abgewichen, wer das Opfer und wer der Täter ist.

Historisch gesehen haben antikoloniale Bewegungen, ob in Afrika oder anderswo, ihren Ansatz gegenüber dem Kolonialismus kaum verwässert, weder in der Sprache noch in den Formen des Widerstands. Die Palästinenser hingegen leben in dieser verwässerten, doppelzüngigen Realität, weil die Loyalität des Westens gegenüber Israel eine wahrheitsgetreue Darstellung des palästinensischen Kampfes zu “radikal” macht, um sie aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz ist nicht nur moralisch problematisch, sondern auch ahistorisch und unpraktisch.

Ahistorisch und unpraktisch deshalb, weil Halbwahrheiten oder verwässerte Wahrheiten niemals zu Gerechtigkeit führen und niemals eine dauerhafte Veränderung bewirken. Ein Ansatzpunkt, wie wir der “verwässerten” Falle, in der wir uns befinden, entkommen können, ist vielleicht, über diese Worte eines der größten engagierten Intellektuellen der jüngeren Geschichte, Malcolm X, nachzudenken:

“Ich bin für die Wahrheit, egal, wer sie sagt. Ich bin für Gerechtigkeit, ganz gleich, für oder gegen wen sie ist. Ich bin in erster Linie ein menschliches Wesen, und als solches bin ich für jeden und alles, was der Menschheit als Ganzes nützt.”

Die Wahrheit in ihrer einfachsten und ureigensten Form ist das einzige Ziel, das wir weiterhin unerbittlich verfolgen sollten, bis Palästina und sein Volk endlich frei sind. Übersetzt mit Deepl.com

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern, darunter: These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen (2019).

