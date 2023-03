Vier tabuisierte Wahrheiten über den Ukrainekrieg erstens: Wie jeder Krieg in der Geschichte hat auch der Ukrainekrieg eine Vorgeschichte, die nicht erst mit dem russischen Überfall auf das Nachbarland vor knapp einem Jahr beginnt, ja nicht einmal erst 2014 mit dem Anschluss der Krim an Russland. Zweitens: Dem Krieg wohnt ein immenses Eskalationspotenzial inne.

Foto: Sascha Schuermann/Getty Images

Vier tabuisierte Wahrheiten über den Ukrainekrieg

Von Ingar Solty

März 2023

Vier unbequeme Wahrheiten kennzeichnen den Krieg in der Ukraine. Sie tun dies im Grunde

von Anfang an. Dazu gehört erstens: Wie jeder Krieg in der Geschichte hat auch der

Ukrainekrieg eine Vorgeschichte, die nicht erst mit dem russischen Überfall auf das

Nachbarland vor knapp einem Jahr beginnt, ja nicht einmal erst 2014 mit dem Anschluss der

Krim an Russland. Zweitens: Dem Krieg wohnt ein immenses Eskalationspotenzial inne. Und

zwar sowohl innerhalb der Ukraine als auch über ihre Grenzen hinaus, weil er sich von einem

Invasions- zu einem Stellvertreterkrieg mit internationaler Beteiligung auf beiden Seiten

ausgeweitet hat, weil es sich um einen Krieg mit einer Atommacht handelt und weil sich

abzeichnet, dass ohne direkte Beteiligung von NATO-Truppen der ukrainischen Seite die

Soldaten ausgehen, die die aus den USA und auch aus Europa gelieferten Waffen bedienen

können. Dass der Krieg seine Ursprünge in einem Bürgerkrieg hat, macht die Sachlage nur

umso schwieriger. Weiterlesen im freitag.de

