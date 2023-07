“Völkerrechtswidrig” und “brutal”: Wörter, die vernebeln sollen Von Dagmar Henn

Wir hören sie jetzt seit 18 Monaten, die Formulierung vom “völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg”. Es gibt es kaum einen Artikel oder eine Sendung, in der diese Worte nicht fallen, vom Bundestag ganz zu schweigen. Mehr noch, in einigen der Gerichtsverfahren, die gegen Menschen geführt wurden, die die NATO-Erzählung infrage stellen, wurde von den Gerichten für eine Verringerung der Strafe verlangt, dieser Formulierung zuzustimmen; sie hat sich also in einen verbalen Gesslerhut verwandelt, der von jedem zu grüßen ist, der nicht den Zorn der Obrigkeit auf sich ziehen will.