Das Pentagon. (Joe Lauria)



Mehr Krieg und nichts anderes, so das Argument, wird den Frieden bringen, schreibt Karen Greenberg.

Vom ewigen zum unendlichen Krieg

Von Karen J. Greenberg

TomDispatch.com



12. April 2023

“Es ist an der Zeit”, verkündete Präsident Biden im April 2021, “den ewigen Krieg zu beenden”, der mit dem Einmarsch in Afghanistan kurz nach den tragischen Terroranschlägen auf dieses Land am 11. September 2001 begann. In der Tat zog der Präsident im August dieses Jahres inmitten von Chaos und Katastrophen die letzten verbliebenen US-Truppen aus dem Land ab.

Eineinhalb Jahre später lohnt es sich, darüber nachzudenken, wo die Vereinigten Staaten stehen, wenn es um diesen ewigen Krieg gegen den Terrorismus und den Krieg im Allgemeinen geht.

Der Krieg gegen den Terrorismus ist alles andere als beendet, auch wenn er vom Krieg in der Ukraine und von schwelenden Konflikten rund um den Globus überschattet wird, an denen die Vereinigten Staaten nur allzu oft beteiligt sind. In der Tat scheint es, als ob sich dieses Land mit halsbrecherischer Geschwindigkeit aus der Ära des Ewigen Krieges in eine Ära des Ewigen Krieges bewegt.

Zugegeben, es ist schwer, den Überblick über die potenziellen Pulverfässer zu behalten, die überall auf der Welt zu explodieren drohen und in die das US-Militär in irgendeiner Weise verwickelt sein dürfte. Dennoch lohnt es sich in diesem Moment vielleicht, die wahrscheinlichsten Punkte für zukünftige Konflikte durchzugehen.

Russland und China

Mit jeder Woche, die verstreicht, scheinen die Vereinigten Staaten ihr Engagement für einen Krieg mit Russland zu verstärken und den schmalen Grat eines Stellvertreterkrieges immer näher an eine direkte Konfrontation zwischen den beiden großen Militärmächten der Welt heranzuführen.

Obwohl der Plan, eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden, eindeutig in Kraft bleibt, sind die einst tabuisierten Formen der Unterstützung für die Ukraine im Laufe der Zeit akzeptabler geworden.

Bis Anfang März hatten die Vereinigten Staaten, eines von mehr als 50 Ländern, die in irgendeiner Form Unterstützung anbieten, der Ukraine bei 33 verschiedenen Gelegenheiten Hilfen im Wert von über 113 Milliarden Dollar für humanitäre, militärische und finanzielle Unterstützung gewährt.

Dabei hat die Biden-Administration zugestimmt, immer tödlichere Waffen zu liefern, darunter Bradley-Kampffahrzeuge, Patriot-Raketenbatterien und Abrams-Panzer, während der Druck auf noch leistungsfähigere Waffen wie taktische Raketensysteme der Armee (ATACMs) und F-16s immer größer wird. Wie in einem kürzlich erschienenen Bericht des Council on Foreign Relations festgestellt wurde, übersteigt die Hilfe Washingtons für die Ukraine bei weitem die eines jeden anderen Landes.

In den letzten Wochen hat sich der Schauplatz der Spannungen mit Russland über die Ukraine hinaus ausgedehnt, insbesondere auf die Arktis, wo einige Experten das Potenzial für einen direkten Konflikt zwischen Russland und den USA sehen und diese Region als “zukünftigen Krisenherd” bezeichnen.

In der Zwischenzeit hat der russische Präsident Wladimir Putin vor kurzem erklärt, dass im benachbarten Weißrussland taktische Nuklearwaffen stationiert werden sollen, was vielleicht eher ein Spott als eine bedeutungsvolle Geste ist, aber dennoch ein weiterer Spannungspunkt zwischen den beiden Ländern.

Kreml, Moskau, 2012. (A.Savin, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Abgesehen von der Ukraine spielt China eine große Rolle, wenn es um die Vorhersage eines künftigen Krieges mit Washington geht. Bei mehr als einer Gelegenheit hat Biden öffentlich erklärt, dass die Vereinigten Staaten eingreifen würden, wenn China eine Invasion der Insel Taiwan starten würde. In den letzten Monaten wurden die Bemühungen zur Verstärkung der US-Militärpräsenz in der asiatisch-pazifischen Region verstärkt.

So stellte Washington im Februar Pläne vor, seine Militärpräsenz auf den Philippinen durch die Besetzung von Stützpunkten in dem Teil des Landes zu verstärken, der Taiwan am nächsten liegt.

Der Vier-Sterne-Luftwaffengeneral Mike Minihan ging sogar so weit zu behaupten, dass sich dieses Land bald im Krieg mit China befinden könnte. “Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden”, schrieb er in einem Memo an die Offiziere, die er in Erwartung eines künftigen chinesischen Angriffs auf Taiwan befehligt.

Er skizzierte auch eine Reihe von aggressiven Taktiken und Waffentrainingsmanövern zur Vorbereitung auf diesen Tag. Und die Marineinfanteristen haben drei Regimenter für eine mögliche künftige Inselkampagne im Pazifik ausgerüstet, während sie solche Schlachten in Südkalifornien simulierten.

Nordkorea, Iran und der Krieg gegen den Terror

Auch Nordkorea und der Iran werden in Washington als schwelende Bedrohung wahrgenommen.

Seit Monaten liefern sich Nordkorea und die USA ein nukleares Gefecht, bei dem sie gleichzeitig ihre Raketenstärke und U-Boot-Manöver demonstrieren. Mitte März startete Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete, die einen nuklearen Sprengkopf tragen und zumindest theoretisch das US-amerikanische Festland erreichen kann.

Nach den Worten von Staatschef Kim Jong-un sollte diese Rakete “die Feinde seines Landes in Angst und Schrecken versetzen”. In den letzten Märztagen ließ sein Militär sogar eine angeblich nuklearfähige Unterwasserdrohne starten, um die Konfrontation noch einen Schritt weiter zu führen.

In der Zwischenzeit hat Washington seine Sicherheitsverpflichtungen gegenüber Südkorea und Japan verschärft, seine Muskeln in der Region spielen lassen und mit den größten gemeinsamen Militärübungen der südkoreanischen Streitkräfte seit Jahren den Einsatz erhöht.

Nordkoreanische Raketenparade. (U.S. Naval Institute)

Der Iran kooperiert zunehmend mit dem umkämpften Russland, wenn es darum geht, Drohnen dorthin zu schicken und Cyberwaffen aus diesem Land zu erhalten.

Und seit Donald Trump die Vereinigten Staaten im Mai 2018 aus dem JCPOA-Atomabkommen mit dem Iran herausgeholt hat, haben sich die Spannungen zwischen Washington und Teheran noch verschärft. Internationale Beobachter sind kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass der Iran möglicherweise tatsächlich kurz davor steht, atomar angereichertes Uran herzustellen.

Gleichzeitig hat Israel seine Drohungen, den Iran anzugreifen und die Vereinigten Staaten in eine solche Krise hineinzuziehen, verschärft.

Unterdessen brodeln rund um den Globus kleinere Konflikte, von denen viele Washington zu einem aktiveren Engagement zu verleiten scheinen. Auf der Tagesordnung von Präsident Biden bei seinem jüngsten Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau stand beispielsweise die Möglichkeit, eine multinationale Truppe unter kanadischer Führung nach Haiti zu entsenden, um die verheerende Bandenkriminalität, die das Land verwüstet, zu bekämpfen.

“Wir glauben, dass sich die Situation vor Ort ohne bewaffnete Sicherheitshilfe von internationalen Partnern nicht verbessern wird”, sagte ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrats vor dem Gipfel gegenüber der Morning Edition von NPR. Trudeau lehnte es jedoch ab, eine solche Rolle zu akzeptieren.

Was Washington nun tun wird – aus Angst vor einer Welle neuer Einwanderer – bleibt abzuwarten.

Und vergessen Sie nicht, dass der ewige Krieg gegen den Terror weitergeht, wenn auch in einer etwas anderen und gedämpfteren Form. Obwohl sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen haben, haben sie beispielsweise immer noch das Recht, dort Luftangriffe “über dem Horizont” durchzuführen.

Und bis heute führen sie gezielte Angriffe gegen die Terrorgruppe al-Shabaab in Somalia durch, wenn auch in weitaus geringerer Zahl als in den Trump-Jahren, als die Zahl der Drohnenangriffe mit mehr als 200 ein Allzeithoch erreichte. Bislang hat die Regierung Biden in den letzten zwei Jahren 29 solcher Angriffe durchgeführt.

Auch in Syrien finden weiterhin amerikanische Drohnenangriffe statt. Erst kürzlich hat die Regierung Biden als Vergeltung für einen Drohnenangriff auf US-Truppen in Syrien, bei dem ein amerikanischer Auftragnehmer getötet und ein weiterer sowie fünf Soldaten verwundet wurden, Angriffe auf von Iranern unterstützte Milizen durchgeführt.

Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hat Präsident Biden weitere Vergeltungsmaßnahmen in diesem Land noch nicht ausgeschlossen. Gegenüber Margaret Brennan sagte er Ende März in der Sendung Face the Nation in Bezug auf ISIS in Syrien: “Wir haben dort weniger als 1.000 Soldaten, die gegen dieses Netzwerk vorgehen, das zwar stark geschrumpft, aber immer noch lebensfähig und kritisch ist. Wir werden also an dieser Aufgabe festhalten.”

Abgesehen von Syrien und dem Irak (wo die USA immer noch 2.500 Soldaten stationiert haben), konzentriert sich der Krieg gegen den Terror nun vor allem auf Afrika. In der Sahelzone, dem Teil des Kontinents unterhalb der Sahara, zu dem unter anderem der Tschad, Niger, Nigeria, Mauretanien und der Sudan gehören, sind Berichten zufolge die Hinterlassenschaften des vergangenen Terrorismus und des Krieges in der Ukraine zusammengekommen und haben verheerend instabile und gewalttätige Bedingungen geschaffen, die das verschlimmern, was der USAID-Beamte Robert Jenkins als “jahrzehntelang nicht eingelöste Versprechen” bezeichnet hat.

Der Journalist Walter Pincus formulierte es kürzlich so: “Der zwei Jahrzehnte währende Krieg der USA gegen den Terrorismus wird in der Sahelzone fortgesetzt, ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz nimmt.” Laut dem Global Index for Terrorism 2023 ist diese Region heute das “Epizentrum des Terrorismus”.

Die größte US-Präsenz in Westafrika befindet sich in Niger, das, wie Nick Turse berichtet, “die größten und teuersten Drohnenbasen des US-Militärs beherbergt”, die in erster Linie zur Bekämpfung von Terrorgruppen wie Boko Haram, al-Qaida und dem Islamischen Staat gedacht sind.

Waffen aus dem Krieg in der Ukraine haben ihren Weg zu solchen Terrorgruppen gefunden, während die durch den Klimawandel verursachten Wetteralpträume, die sich verschärfende Ernährungsunsicherheit und die immer weiter auseinanderdriftende Bevölkerung zu einer zunehmend instabilen Lage in der Region geführt haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass die russische paramilitärische Söldnergruppe Wagner den Ländern der Sahelzone Sicherheitshilfe anbietet, was das Gewaltpotenzial noch erhöht. Die US-Militärkräfte und -Stützpunkte in der Region wurden im Zuge der Verschärfung des Krieges gegen den Terror in Afrika immer weiter ausgebaut.

Legislative Unterstützung für den Ewigen Krieg

Das Gebäude des US-Repräsentantenhauses und der East Portico des US-Kapitols. (Ron Cogswell, Flickr, CC BY 2.0)

Die gesetzgeberischen Maßnahmen im Kongress spiegeln unverblümt die Hinwendung des Landes zum Ewigen Krieg wider. Zugegeben, der Drang nach einem immer größeren Schlachtfeld begann nicht mit den Konflikten zwischen Großmächten, die heute die Schlagzeilen beherrschen.

Die 2001 vom Kongress erteilte Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt (Authorization for the Use of Military Force, AUMF), die den Weg für die Invasion Afghanistans ebnete, gab dem Präsidenten im Wesentlichen unbegrenzte Befugnisse für offensive Maßnahmen im Namen der Terrorismusbekämpfung, ohne einen Feind zu benennen oder geografische oder zeitliche Grenzen festzulegen.

Wie die Abgeordnete Barbara Lee (D-CA), die als einzige dagegen stimmte, bereits im Herbst 2001 vorausgesagt hatte, diente das AUMF dem Präsidenten als “Blankoscheck”, um die Anwendung von Gewalt mehr oder weniger überall zu genehmigen.

Der ehemalige Anwalt des Außenministeriums, Brian Finucane, wies darauf hin, dass die Aufrechterhaltung eines Großteils der rechtlichen, institutionellen und physischen Infrastruktur, die diesen jahrzehntelangen Krieg gegen den Terror untermauert, nun auf die Sahelzone ausgedehnt wird, ungeachtet der vorhersehbaren Ergebnisse.

Der Terrorismusexperte der Soufan-Gruppe, Colin Clarke, sagte mir: “Ein globaler Krieg gegen den Terrorismus war noch nie zu gewinnen. Terrorismus ist eine Taktik. Er kann nicht vollständig besiegt werden, sondern nur eingedämmt und verwaltet.

Nichtsdestotrotz bleibt das AUMF von 2001 in Kraft und kann weltweit in immer größerem Ausmaß genutzt werden. Erst in diesem Monat hat der Kongress erneut gegen ihre Aufhebung gestimmt.

Zwar hat der Senat vor kurzem die Ermächtigungen von 1991 und 2002 zur Anwendung von Gewalt aufgehoben, die die Grundlage für den Irakkrieg von 1991 und die Invasion dieses Landes im Jahr 2002 bildeten. Ein neuer Änderungsantrag von Senator Lindsey Graham (R-SC), mit dem auch ein AUMF gegen die vom Iran unterstützten Milizen in der Region geschaffen werden sollte, wurde jedoch abgelehnt. Wie die jüngsten militärischen Einsätze in Syrien gezeigt haben, haben sich neue Ermächtigungen als unnötig erwiesen.

Der Kongress scheint den Übergang vom Ewigen Krieg zum Ewigen Krieg ohne nennenswerten Widerstand zu unterstützen. Wenn es um die Finanzierung einer solchen Zukunft geht, waren seine Mitglieder sogar allzu enthusiastisch. Mit der Ausweitung möglicher künftiger Kriegsszenarien ist auch der Pentagon-Haushalt in den letzten zwei Jahren astronomisch gestiegen.

Im Dezember unterzeichnete Präsident Biden den National Defense Authorization Act für das Jahr 2023, der dem Pentagon 816,7 Mrd. Dollar bewilligte, 8 % mehr als im Jahr zuvor (wobei der Kongress die vom Weißen Haus vorgeschlagenen Mittel um 45 Mrd. Dollar aufstockte).

Und die Anträge für den Haushalt 2024 liegen jetzt vor. Wie der Pentagon-Experte William Hartung berichtet, ist der Kongress mit 886 Milliarden Dollar, 69 Milliarden Dollar mehr als der diesjährige Haushalt, auf dem besten Weg, “das erste 1-Billion-Dollar-Paket aller Zeiten” zu verabschieden, eine Entwicklung, die er als “Wahnsinn” bezeichnet.

“Eine Strategie mit offenem Ende”, erklärt Hartung, “die darauf abzielt, Fähigkeiten zu entwickeln, um einen Krieg mit Russland oder China zu gewinnen, regionale Kriege gegen den Iran oder Nordkorea zu führen und einen globalen Krieg gegen den Terror aufrechtzuerhalten, der Operationen in mindestens 85 Ländern umfasst, ist ein Rezept für endlose Konflikte.”

Was ist aus der Idee des Friedens geworden?

Russische Bombardierung von Telekommunikationsantennen in Kiew, 1. März 2022. (Ministerium für Innere Angelegenheiten der Ukraine/Wikimedia Commons)

Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so herrscht weithin die Meinung vor, dass er dauern und dauern wird – und noch länger dauern. Manche Experten sehen noch jahrelange Kämpfe am Horizont, zumal die amerikanischen Offiziellen wenig Appetit auf Frieden zu haben scheinen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz haben zwar Berichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski aufgefordert, Friedensgespräche in Betracht zu ziehen, doch scheinen sie sich wenig Illusionen darüber zu machen, wie lange der Krieg noch andauern wird.

Zelensky hat seinerseits klargestellt, dass es in Bezug auf Russland “nichts und niemanden gibt, mit dem man dort reden kann”. Nach Ansicht von Alexander Gabuev, einem Senior Fellow der Carnegie Endowment for International Peace, könnte man die Stimmung sowohl in Moskau als auch in Kiew als “Gebt dem Krieg eine Chance” bezeichnen.

China scheint ein Ausreißer zu sein, wenn es um die Akzeptanz eines langfristigen Krieges in der Ukraine geht. Schon vor seinem Besuch in Russland Ende März bot Präsident Xi Jinping an, einen Waffenstillstand zu vermitteln, und veröffentlichte ein Positionspapier über die Gefahren eines anhaltenden Krieges und die Ziele eines ausgehandelten Friedens, darunter die Stabilität der Versorgungsketten, die Sicherheit von Kernkraftwerken und die Linderung kriegsbedingter globaler humanitärer Krisen. Berichten zufolge hat das Gipfeltreffen zwischen Xi und Putin in diesen Bereichen kaum Fortschritte gebracht.

Hier in den USA waren die Forderungen nach Friedensgesprächen minimal. Zwar sagte der Vorsitzende der Generalstabschefs, Mark Milley, im November letzten Jahres vor dem Economic Club of New York: “Wenn es eine Gelegenheit zu verhandeln gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, sollte man sie nutzen. Ergreifen Sie den Moment.” In Washington gibt es jedoch keine offensichtlichen Bestrebungen für diplomatische Verhandlungen jeglicher Art.

Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, reagierte auf den Vorschlag von Präsident Xi folgendermaßen: “Wir unterstützen im Moment keine Forderungen nach einem Waffenstillstand”. Die Russen, so Kirby, würden eine solche Gelegenheit nutzen, “um ihre Positionen in der Ukraine weiter zu festigen … [und] ihre Streitkräfte wieder aufzubauen, umzurüsten und aufzufrischen, damit sie zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl erneut Angriffe auf die Ukraine starten können.”

Beunruhigenderweise haben die amerikanischen Aufrufe zu Frieden und Diplomatie dazu geführt, dass der anhaltende Krieg noch weiter angeheizt wurde. Der Leitartikel der New York Times sprach sich zwar für eine künftige Friedensdiplomatie aus, meinte aber, dass wir nur durch fortgesetzte Kriegsführung einen solchen Ort erreichen könnten: “Ernsthafte Diplomatie hat nur dann eine Chance, wenn Russland akzeptiert, dass es die Ukraine nicht in die Knie zwingen kann. Und damit das geschieht, dürfen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in ihrer Unterstützung [der Ukraine] nicht wanken.”

Mehr Krieg und nichts anderes, so das Argument, wird den Frieden bringen. Der Druck, die Ukraine mit immer leistungsfähigeren Waffen zu versorgen, bleibt auf beiden Seiten der Kluft konstant. Robert Wicker, der ranghöchste Republikaner im Streitkräfteausschuss des Senats, drückt es so aus: “Dieser Ansatz des ‘mehr, besser, schneller’ würde den Ukrainern eine echte Chance auf einen Sieg geben.

Ob in der Ukraine, in den sich zusammenbrauenden Spannungen dessen, was als “neuer kalter Krieg” in Asien bezeichnet wird, oder in der nicht enden wollenden Version des Krieges gegen den Terror, wir leben heute in einer Welt, in der der Krieg immer mehr als Dauerzustand akzeptiert wird.

Auf rechtlicher, gesetzgeberischer und militärischer Ebene ist er zu einer tragenden Säule dessen geworden, was sich als nationale Sicherheitsmaßnahmen ausgibt.

Einiges davon ist, wie viele Kritiker behaupten, durch wirtschaftliche Anreize wie das Füttern der Taschen der riesigen Waffenkonzerne mit mehreren Milliarden Dollar jährlich bedingt; einiges durch das, was als ideologischer Eifer gilt, wenn Demokratie gegen Autokratie ausgespielt wird; einiges durch das scheinbar nie endende Erbe des Krieges gegen den Terror.

Traurigerweise wird bei all dem dem Töten und der Zerstörung Vorrang vor dem Leben und der wahren Sicherheit eingeräumt. In all dem scheinen sich unsere Führer nicht vorstellen zu können, wie man ohne noch mehr Waffen, mehr Gewalt, mehr Konflikte und mehr Tod irgendeine Art von Frieden erreichen könnte.

Wer erinnert sich noch daran, dass der Erste Weltkrieg als “der Krieg, der alle Kriege beenden sollte”, bezeichnet wurde? Leider hat es den Anschein, dass die Ära des Ewigen Krieges nun über uns gekommen ist. Wir sollten diese Realität zumindest zur Kenntnis nehmen. Übersetzt mit Deepl.com

Karen J. Greenberg, die regelmäßig für TomDispatch schreibt, ist Direktorin des Zentrums für nationale Sicherheit am Fordham Law. Ihr neuestes Buch ist Subtle Tools: The Dismantling of American Democracy from the War on Terror to Donald Trump, das jetzt als Taschenbuch erschienen ist. Kevin Ruane und Claudia Bennett trugen zur Recherche für diesen Artikel bei.

