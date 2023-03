From Media Outlet to ‘Non-State Hostile Intelligence Service’ – scheerpost.com By Kevin Gosztola / The Dissenter This is an excerpt adapted from Kevin Gosztola’s new book: Guilty of Journalism: The Political Case Against Julian Assange. You can find the book here. On April 13, 2017, Mike Pompeo, then Secretary of State, spoke at an event hosted by the Center for Strategic and International Studies, headquartered in Washington, D.C., in which he displayed his thirst for revenge against WikiLeaks.

Mit der Einstufung von WikiLeaks als Spionageorganisation hat die US-Regierung die Karten gegen Julian Assange neu gemischt und eine noch nie dagewesene Bedrohung für den Journalismus geschaffen.

Vom Medienunternehmen zum “nichtstaatlichen feindlichen Nachrichtendienst

Von Kevin Gosztola / The Dissenter

28. März 2023

Dies ist ein Auszug aus dem neuen Buch von Kevin Gosztola: Guilty of Journalism: Der politische Fall gegen Julian Assange. Sie können das Buch hier finden.

Am 13. April 2017 hielt der damalige Außenminister Mike Pompeo eine Rede auf einer Veranstaltung des Center for Strategic and International Studies mit Sitz in Washington, D.C., in der er seinen Rachedurst gegen WikiLeaks zum Ausdruck brachte. “Es ist an der Zeit, WikiLeaks als das zu bezeichnen, was es wirklich ist – ein nicht-staatlicher feindlicher Geheimdienst, der oft von staatlichen Akteuren wie Russland unterstützt wird.

“WikiLeaks geht wie ein feindlicher Nachrichtendienst und redet wie ein feindlicher Nachrichtendienst und hat seine Anhänger ermutigt, Jobs bei der CIA zu finden, um an Informationen zu gelangen”, spottete Pompeo.

Zu diesem Zeitpunkt machte die CIA die Öffentlichkeit erstmals mit der Verschwörungstheorie bekannt, die später den Kern der Anklage des Justizministeriums gegen Assange im Jahr 2019 bilden sollte.

“[WikiLeaks] hat Chelsea Manning bei ihrem Diebstahl bestimmter geheimer Informationen angeleitet. Und es konzentriert sich überwiegend auf die Vereinigten Staaten, während es Unterstützung von antidemokratischen Ländern und Organisationen sucht”, erklärte Pompeo.

“Julian Assange und seinesgleichen sind nicht im Geringsten daran interessiert, die bürgerlichen Freiheiten zu verbessern oder die persönliche Freiheit zu stärken. Sie haben so getan, als ob Amerikas Freiheiten des ersten Verfassungszusatzes sie vor der Justiz schützen würden. Sie mögen das geglaubt haben, aber sie haben sich geirrt.”

Pompeo fuhr fort: “Assange ist ein Narzisst, der nichts von Wert geschaffen hat. Er verlässt sich auf die schmutzige Arbeit anderer, um berühmt zu werden. Er ist ein Betrüger – ein Feigling, der sich hinter einem Schirm versteckt. Und in Kansas [Pompeo war ein Kongressabgeordneter aus Kansas] wissen wir etwas über falsche Zauberer.

“Wir hatten schon Regierungen, die zimperlich waren, wenn es darum ging, gegen diese Leute vorzugehen, weil sie sich auf das Recht zur Veröffentlichung beriefen”, sagte Pompeo. Assange habe “keine Freiheiten nach dem ersten Verfassungszusatz”, weil “er kein US-Bürger ist”.

Die Rede war sinnbildlich für Pompeos Eifer, der aus dem peinlichen Leck von Vault-7-Materialien resultierte, einer Sammlung von Dokumenten, die die Cyber-Kriegsführung und die Hacking-Fähigkeiten der CIA beschrieben. Es warf auch einen Schatten auf die “geheimen Kriegspläne” der CIA, den WikiLeaks-Gründer zu entführen oder zu töten.

Die Yahoo News-Reporter Zach Dorfman, Sean Naylor und Michael Isikoff sprachen im Jahr 2020 mit mehr als dreißig ehemaligen US-Regierungsbeamten. Zu ihren Quellen gehörten Beamte, die in der Trump-Administration tätig waren.

Ihren Berichten zufolge erlaubte die Obama-Regierung 2013 den US-Geheimdiensten, WikiLeaks auszuspionieren. Dies geschah, nachdem WikiLeaks Snowden geholfen hatte. Später erhielt die CIA erneut Unterstützung für die Bespitzelung von WikiLeaks-Mitarbeitern und angeblichen Partnern, nachdem die Medienorganisation E-Mails aus Hillary Clintons Präsidentschaftswahlkampf 2016 veröffentlicht hatte.

Das Weiße Haus unter Obama wurde von US-Geheimdienstmitarbeitern dazu gedrängt, Assange sowie die Journalisten Glenn Greenwald und Laura Poitras als “Informationsbroker” einzustufen. Dies würde der CIA helfen, sie als “Agenten einer ausländischen Macht” zu verfolgen. (Greenwald und Poitras haben NSA-Dokumente von Snowden erhalten.)

“Ist WikiLeaks ein journalistisches Medium? Sind Laura Poitras und Glenn Greenwald wirklich Journalisten?”, sagte ein ehemaliger Beamter zu Yahoo News. “Wir haben versucht, die Definition von ihnen zu ändern, und ich habe dies dem Weißen Haus gepredigt und wurde abgewiesen.”

Eine weitere wichtige Enthüllung in dem Bericht von Yahoo News betraf eine “Ausnahmeregelung”, die Pompeo und andere CIA-Beamte nutzten, um den Kongress nicht zu informieren oder um eine präsidiale Entscheidung zu vermeiden, die normalerweise erforderlich ist, wenn die Agentur plant, “heimlich in die Aktivitäten eines ausländischen Akteurs einzugreifen”. Indem sie WikiLeaks wie einen rivalisierenden Spionagedienst behandelten, konnten sie “offensive Spionageabwehr”-Operationen ohne jegliche Aufsicht durchführen.

Pompeo schlug angeblich im Sommer 2017 vor, Assange zu entführen. Er erwog, CIA-Agenten zu ermächtigen, in die ecuadorianische Botschaft in London einzubrechen, um den WikiLeaks-Gründer herauszuholen und ihn auf einen Überstellungsflug zu verladen.

CIA-Beamte sollen eine Störungskampagne genehmigt haben, um die “digitale Infrastruktur” von WikiLeaks anzugreifen. Die Agenten hatten grünes Licht, “interne Streitigkeiten innerhalb der Organisation zu provozieren, indem sie schädliche Informationen einschleusten” und sogar die elektronischen Geräte der WikiLeaks-Mitarbeiter zu stehlen.

Ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter sagte: “Führungskräfte der Agentur forderten und erhielten ‘Skizzen’ von Plänen zur Tötung von Assange und anderen in Europa ansässigen WikiLeaks-Mitgliedern, die Zugang zu Vault-7-Material hatten. Es gab Diskussionen darüber, ob es möglich sei, Assange zu töten und ob es legal sei, sagte der ehemalige Beamte”, so Yahoo News.

Als Yahoo News Pompeo um einen Kommentar bat, reagierte der ehemalige CIA-Direktor nicht auf Anfragen. Während einer Veranstaltung am Hillsdale College nach der Veröffentlichung wurde er jedoch von einem Studenten befragt. “Glauben Sie nicht alles, was Sie in Yahoo News lesen”, antwortete Pompeo, während er sich an der Stirn kratzte, fast so wie der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes James Clapper, als er die Senatoren über die Überwachung durch die NSA belogen hatte.

Anschließend trat Pompeo in der Sendung des konservativen Radiomoderators Glenn Beck auf und griff Isikoff an, der den Bericht mitverfasst hatte. Er behauptete, die Quellen von Yahoo News wüssten nicht, was die CIA tue. “Ich entschuldige mich nicht”, fügte Pompeo hinzu, denn es gab “schlechte Schauspieler”, die “sehr, sehr sensibles Material” gestohlen haben.

“Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass [WikiLeaks] eine der ersten nicht-staatsfeindlichen Geheimdienstorganisationen war. Sie waren nicht einmal mit miserabler Berichterstattung beschäftigt, wie es Isikoff tut”, sagte Pompeo, was Beck ein Lachen entlockte. “Sie haben sich aktiv bemüht, selbst Geheimnisse zu stehlen und andere dafür zu bezahlen, dass sie dasselbe tun.

Tage später trat Pompeo in der Megyn Kelly Show auf und behauptete, der Bericht sei eine “ziemlich gute Fiktion”. Das sei “klassisch Isikoff”.

“Ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass – wer auch immer diese dreißig Leute sind, die angeblich mit einem dieser Reporter gesprochen haben – sie alle strafrechtlich verfolgt werden sollten, weil sie über geheime Aktivitäten innerhalb der Central Intelligence Agency gesprochen haben”, erklärte Pompeo. “Vielleicht haben sie es nicht getan. Vielleicht hat Isikoff sich das nur ausgedacht. Aber Sie sollten wissen, dass ich meine Verantwortung für den Schutz dieser Informationen sehr ernst nehme.” Er wiederholte den Standpunkt der Behörde, dass WikiLeaks darauf aus sei, US-Geheimnisse zu stehlen.

“Es gibt Teile davon, die wahr sind”, räumte Pompeo später ein. Die CIA glaube, dass das Justizministerium einen “berechtigten Anspruch” habe, Assange für einen US-Prozess auszuliefern. Er sagte, dass das US-Recht Attentate verbiete und spottete über die Idee, dass die CIA die Anwälte des Justizministeriums umgangen haben könnte.

“Nun, wir wissen, dass [die CIA] nie gehandelt hat, weil Julian Assange noch am Leben ist. Es wird berichtet, dass es einen Plan gab, Sie wissen schon, Pläne und Skizzen”, warf Kelly ein. Pompeo entgegnete mit einer nicht zu leugnenden Antwort: “Wir haben nie eine Planung durchgeführt, um US-Gesetze zu verletzen, nicht ein einziges Mal in meiner Zeit.”

Pompeos Hund bellte laut in der letzten Minute des Interviews. Selbst sein Hund konnte offenbar erkennen, dass er unehrlich war.

Wenige Tage nach der Verhaftung von Assange sagte Pompeo während einer Fragestunde an der Texas A&M University: “Ich war Direktor der CIA. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten ganze Trainingskurse.” Der ehemalige CIA-Direktor Michael Hayden, nicht WikiLeaks, erklärte in Alex Gibneys WikiLeaks-Dokumentation von 2013 ebenfalls: “Wir stehlen Geheimnisse. Wir stehlen die Geheimnisse anderer Nationen.” Die Washington Post gab Assange eine Plattform, um auf Pompeos skurrilen Angriff auf WikiLeaks zu antworten.

“Wenn der Direktor der CIA, ein nicht gewählter Beamter, einen Verleger wie WikiLeaks öffentlich als ‘Betrüger’, ‘Feigling’ und ‘Feind’ verteufelt, sollte das alle Journalisten aufhorchen lassen, oder zumindest aufhorchen lassen. Pompeos nächstes Argument, dass WikiLeaks ein “nicht-staatlicher feindlicher Geheimdienst” sei, ist ein Dolchstoß gegen das verfassungsmäßige Recht der Amerikaner, ehrliche Informationen über ihre Regierung zu erhalten. Diese Anschuldigung spiegelt die Versuche von Bürokraten wider, die im Laufe der Geschichte versucht haben, Reden zu kriminalisieren, die ihre eigenen Fehler aufdecken, und dabei gescheitert sind”, erklärte Assange.

“Pompeo mochte WikiLeaks, als er erkannte, dass es Material veröffentlichte, das die Unzulänglichkeiten seiner politischen Rivalen aufdeckte. Erst als unsere Veröffentlichungen Pompeos Reisschüssel berührten, wurde WikiLeaks sein Ziel. Pompeo löschte den Tweet später, aber er lernt gerade, dass die Wahrheit im digitalen Zeitalter schwer zu verbergen ist. Man kann nicht an einem Tag die Wahrheit lieben und am nächsten Tag ihre Unterdrückung und die Inhaftierung ihres Herausgebers anstreben.”

Assange fuhr fort: “Die ‘Pompeo-Doktrin’, die in seiner Rede formuliert wurde, umgarnt alle seriösen Nachrichten- und investigativen Menschenrechtsorganisationen, von ProPublica über Amnesty International bis hin zu Human Rights Watch. Die Logik, dass WikiLeaks oder diese Organisationen in irgendeiner Weise “Geheimdienste” sind, wäre so absurd wie die Behauptung, dass die CIA ein Medienunternehmen ist.

“Sowohl Journalisten als auch Geheimdienste pflegen und schützen Quellen, sammeln Informationen und schreiben Berichte, aber damit enden die Ähnlichkeiten. Die Welt kann es sich nicht leisten, und die Verfassung erlaubt es nicht, der Arbeit von Transparenzorganisationen, die die amerikanische und globale Öffentlichkeit informieren, einen Maulkorb zu verpassen”, so Assange abschließend.

Im September 2017 sagte Pompeo eine Rede an der Harvard Kennedy School of Government ab, weil die Schule plante, Chelsea Manning als “visiting fellow” zu ehren. Er nannte Manning eine “amerikanische Verräterin”. Pompeos Widerstand und der Rücktritt des ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktors Mike Morell von der Schule veranlassten die Universität, die Ehrung rückgängig zu machen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Generalstaatsanwalt Jeff Sessions angedeutet, dass das Justizministerium unter Trump der Verhaftung von Assange Vorrang einräumt. CNN berichtete, dass eine Strafanzeige gegen Assange in Vorbereitung sei.

Der Bericht von Yahoo News über den Krieg der CIA gegen WikiLeaks enthielt Enthüllungen über den unzulässigen Druck, dem Staatsanwälte ausgesetzt waren. “Einige Beamte des Nationalen Sicherheitsrates” in Trumps Regierung waren besorgt, dass die Vorschläge der CIA, Assange zu entführen, nicht nur illegal wären, sondern auch die Strafverfolgung des WikiLeaks-Gründers gefährden könnten”, heißt es in dem Bericht. “Aus Sorge, dass die Pläne der CIA ein mögliches Strafverfahren zum Entgleisen bringen könnten, beschleunigte das Justizministerium die Ausarbeitung von Anklagen gegen Assange, um sicherzustellen, dass diese im Falle seiner Verbringung in die Vereinigten Staaten vorliegen würden”.

Diskussionen darüber, Assange auf einen Überstellungsflug zu schicken, alarmierten hochrangige Regierungsbeamte wie John Eisenberg, den obersten Juristen des Nationalen Sicherheitsrates, und seinen Stellvertreter Michael Ellis.

“Pompeo befürwortete Dinge, die wahrscheinlich nicht legal sind”, einschließlich “überstellungsähnlicher Aktivitäten”, sagte ein ehemaliger nationaler Sicherheitsbeamter gegenüber Yahoo News.

Das Justizministerium habe Assange nicht angeklagt, “auch nicht unter Verschluss”. Wenn die CIA Assange aus der ecuadorianischen Botschaft entführt, würde sie dies ohne “rechtliche Grundlage tun, um ihn in den Vereinigten Staaten anzuklagen”.

Eisenberg drängte angeblich “Beamte des Justizministeriums, die Ausarbeitung von Anklagen gegen Assange zu beschleunigen, für den Fall, dass die Überstellungspläne der CIA vorankämen, so die ehemaligen Beamten. Das Weiße Haus teilte Generalstaatsanwalt Jeff Sessions mit, dass die Staatsanwälte sich beeilen sollten, wenn sie Gründe hätten, Assange anzuklagen, so ein ehemaliger hochrangiger Beamter der Regierung.”

Die alarmierenden Maßnahmen der CIA kamen einem unzulässigen Druck auf die Staatsanwälte gleich, Assange anzuklagen.

Der Bericht von Yahoo News war ein seltenes Beispiel für Journalismus in der US-Presse, der die dringend benötigte Aufmerksamkeit auf den politischen Charakter des Verfahrens gegen Assange lenkte. Er spielte auch eine Schlüsselrolle dabei, das Interesse der Medien in der ganzen Welt neu zu wecken.

Mehr Journalisten verfolgten aus der Ferne die Berufung der US-Regierung vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, die im Oktober 2021 stattfand, als die meisten Tage des Auslieferungsverfahrens im September 2020. Die Medienorganisationen waren gespannt auf die Reaktionen des Gerichts und des Anwaltsteams von Assange auf die Vorwürfe gegen die CIA.

Einer der Richter argumentierte, es sei nicht “umstritten”, dass die CIA “intensiv” an Assange interessiert sei. Mark Summers QC, ein Anwalt von Assange, war der Meinung, dass das Gericht die Schwere der Angelegenheit nicht verstanden habe. Der Skandal bestehe nicht darin, dass sich die CIA für jemanden interessiere, der ihre durchgesickerten Dokumente veröffentlicht habe. Vielmehr ging es darum, was Beamte der Behörde angeblich gegen Assange vorhatten und wie dies die Glaubwürdigkeit der diplomatischen Zusicherungen der USA in Bezug auf den Umgang mit ihm untergraben hat.

Die CIA hat nie einen der angeblichen Mord- oder Entführungspläne der Behörde ausgeführt. Sie arbeitete jedoch mit einem privaten spanischen Unternehmen namens Undercover Global zusammen, das von Ecuador beauftragt worden war, die Sicherheit der Londoner Botschaft zu gewährleisten. Das Unternehmen unterstützte die CIA bei einer Störungskampagne gegen WikiLeaks, und Assange verklagte den Direktor von Undercover Global vor einem spanischen Strafgericht. Übersetzt mit Deepl.com

Kevin Gosztola

Geschäftsführender Redakteur von Shadowproof, Gastgeber des “Dissenter Weekly”, Co-Moderator des Podcasts “Unauthorized Disclosure” und Mitglied der Society of Professional Journalists (SPJ)

