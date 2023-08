https://strategic-culture.org/news/2023/08/16/from-bukhara-to-brics-searching-for-light-in-darkness-of-insanity/

Von Buchara bis BRICS, auf der Suche nach Licht in der Dunkelheit des Wahnsinns

von Pepe Escobar

16. August 2023

In der SOZ sitzen Russland, China, Indien, Iran und Pakistan an einem Tisch…

Buchara Der Edle, der „Dom des Islam“, mit seiner 2.500 Jahre alten Geschichte birgt zu viele Wunder, um sie alle aufzuzählen: von der zwei Jahrtausende alten Arche, einer Festung, um die herum sich die Stadt entwickelte, bis zum 48 Meter hohen Kalon-Minarett, das 1127 erbaut wurde und Dschingis Khan so beeindruckte, dass er befahl, es nicht abzureißen.

Das elegante, einzelne türkisfarbene Band an der Spitze des Minaretts ist das früheste Beispiel für glasierte Fliesen im gesamten Kernland.

Laut dem persischen Epos Shanameh gründete der Held Siyavush die Stadt, nachdem er die Tochter des benachbarten Afrasiab geheiratet hatte. Noch bevor die alten Seidenstraßen in Betrieb waren, florierte Buchara als Karawanenkreuzung – seine Stadttore wiesen nach Merv (im heutigen Turkmenistan), Herat (im westlichen Afghanistan), Chiwa und Samarkand.

Seinen Höhepunkt erlebte Buchara im 9. bis 10. Jahrhundert unter der Samaniden-Dynastie, als es sich zu einem Mekka der persischen Kultur und Wissenschaft entwickelte. Dies war die Zeit von al-Biruni, dem Dichter Rudaki und natürlich Avicenna: Sie alle hatten Zugang zum legendären Schatz der Weisheit, einer Bibliothek, die in der islamischen Welt nur vom Haus der Weisheit in Bagdad übertroffen wurde.

Buchara wurde 1220 von Dschingis Khan und den Mongolen weitgehend zerstört (ja: nur das Minarett blieb verschont). Als der große marokkanische Reisende Ibn Battuta die Stadt 1333 besuchte, lag der größte Teil der Stadt noch in Trümmern.

Doch dann, im Jahr 1318, wurde in Kasri Orifon, einem Dorf außerhalb von Buchara, ein ganz besonderer Mensch geboren. Zunächst nannte man ihn einfach Muhammad, nach seinem Vater und Großvater, deren Herkunft bis zu Hazrat Ali reichte. Doch die Geschichte sah vor, dass Muhammad schließlich als der Sufi-Heilige Bahauddin Naqshbandi in allen Ländern des Islam berühmt werden würde.

Was steckt in einem Namen? Alles. Bahauddin bedeutet „das Licht der Religion“ und Naqshbandi bedeutet „Verfolger“. Seine Erziehung wurde durch mehrere in und um Buchara lebende Pirs („Heilige“) und Scheichs bereichert. Er verbrachte fast sein ganzes Leben in diesen Oasen, sehr arm und immer auf seine eigene Handarbeit angewiesen, ohne Sklaven oder Diener.

Bahauddin Naqshbandi gründete schließlich eine äußerst einflussreiche Tariqa – eine islamische Schule -, die auf einem sehr einfachen Konzept basiert: „Beschäftige dein Herz mit Allah und deine Hände mit der Arbeit“. Das Konzept wurde in weiteren 11 Regeln oder Rashas („Tropfen“) weiterentwickelt.

Was kommt aus diesen „fünf Fingern“ heraus?

Ein Besuch des Bahauddin-Naqshbandi-Komplexes außerhalb von Buchara, in dessen Mittelpunkt das Grab des Sufi-Heiligen aus dem 14. Jahrhundert steht, der eigentlich der spirituelle Beschützer der Stadt ist, ist eine erhellende Erfahrung: eine so friedliche Atmosphäre, die ein beruhigendes Netz von heiligen Steinen, „Wunschbäumen“ und die eine oder andere Opfergabe umgibt.

Dies ist die Essenz dessen, was man als einen parallelen Islam bezeichnen könnte, der so viele Gegenden im Heartland durchdringt und eine animistische Vergangenheit mit formalen islamischen Lehren verbindet.

In der Anlage treffen wir auf zahlreiche hübsche, farbenfroh gekleidete usbekische Frauen aus allen Regionen und Pilger aus ganz Zentralasien, aber auch aus West- und Südasien. Der äußerst beliebte usbekische Präsident Mirzoyoyev war Ende letzter Woche hier, und er kam direkt vom nahe gelegenen, nagelneuen Flughafen.

Diese Oase des Friedens und der Meditation bietet nicht nur einen scharfen Kontrast zu den giftigen Turbulenzen der Zeit, sondern inspiriert uns auch dazu, inmitten des Wahnsinns nach Vernunft zu suchen. Schließlich heißt es in einem der Rashas von Naqshbandi: „Unser Weg ist das Gespräch, gute Taten findet man nur in der gegenseitigen Kommunikation, aber nicht in der Abgeschiedenheit.“

Wenden wir also die Sufi-Weisheit auf den bevorstehenden, möglicherweise bahnbrechenden Moment an, der den Weg der globalen Mehrheit in Richtung eines gerechteren, weniger gestörten Musters der internationalen Beziehungen festigen sollte: den 15.

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat eine prägnante Definition formuliert, die eine faszinierende Mischung aus Konfuzianismus und Sufismus verkörpert:

„Die BRICS-Länder sind wie fünf Finger: kurz und lang, wenn sie ausgestreckt sind, aber eine mächtige Faust, wenn sie zusammengeballt sind.“

Wie diese Finger zu einer mächtigen Faust geballt werden können, damit haben sich im Vorfeld des Gipfels schon einige Sherpas beschäftigt.

Aber bald wird es nicht mehr nur um eine Faust gehen, sondern um Fäuste, Arme, Beine und sogar um den ganzen Körper. Hier kommt BRICS+ ins Spiel.

Unter den neuen multilateralen Organisationen, die an der Vorbereitung und Umsetzung eines neuen Systems internationaler Beziehungen beteiligt sind, gilt BRICS jetzt als die wichtigste Plattform für den globalen Süden, die globale Mehrheit oder den „Globus“ (Copyright Lukaschenko).

Vom Übergang zu einem neuen „Weltsystem“ – um Wallerstein zu zitieren – sind wir noch weit entfernt, aber ohne BRICS wären selbst kleine Schritte unmöglich.

Südafrika wird die ersten Koordinaten für die BRICS+-Erweiterung besiegeln – und das kann noch ewig so weitergehen. Schließlich haben große Teile des „Global Globe“ bereits formell (23 Nationen) und informell (zahllose „Interessenbekundungen“, so das südafrikanische Außenministerium) erklärt, dass sie dabei sein wollen.

Die offizielle Liste – die sich noch ändern kann – der Länder, die so bald wie möglich Teil von BRICS+ sein wollen, ist ein „Who is Who“ des Globalen Südens:

Ägypten, Algerien, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Bolivien, Kuba, Äthiopien, Honduras, Indonesien, Iran, Kasachstan, Kuwait, Marokko, Nigeria, Palästina, Saudi-Arabien, Senegal, Thailand, VAE, Venezuela und Vietnam.

Und dann ist da noch Afrika: Die „fünf Finger“ haben über den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa nicht weniger als 67 Staats- und Regierungschefs aus Afrika und dem Globalen Süden eingeladen, den BRICS-Afrika-Outreach und BRICS+-Dialogen zu folgen.

All dies verdeutlicht, was die zentrale BRICS-Rasha wäre, um Naqshbandi heraufzubeschwören: die vollständige Einbeziehung Afrikas und des Globalen Südens – alle Nationen, die an gewinnbringenden Gesprächen beteiligt sind und bei der Bekräftigung ihrer Souveränität gleichermaßen respektiert werden.

Die Perser schlagen zurück

Man kann argumentieren, dass sich der Iran in einer privilegierten Position befindet, um eines der ersten BRICS+-Mitglieder zu werden. Dazu trägt bei, dass Teheran bereits den Status einer strategischen Partnerschaft sowohl mit Russland als auch mit China genießt und auch ein wichtiger Partner Indiens im Rahmen des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC) ist.

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hat bereits zu Protokoll gegeben, dass „die Partnerschaft zwischen Iran und den BRICS-Staaten in einigen Bereichen bereits begonnen hat. Im Verkehrsbereich ist der Nord-Süd-Verkehrskorridor, der Indien über den Iran mit Russland verbindet, tatsächlich Teil des BRICS-Verkehrsprojekts“.

Parallel zu den Durchbrüchen bei BRICS+ werden die „fünf Finger“ bei der Entdollarisierung relativ zurückhaltend sein. Die Sherpas haben bereits inoffiziell bestätigt, dass es keine offizielle Ankündigung einer neuen Währung geben wird, sondern mehr bilateralen und multilateralen Handel unter Verwendung der eigenen Währungen der Mitglieder: im Moment die berüchtigten R5 (Renminbi, Rubel, Real, Rupie und Rand).

Der weißrussische Staatschef Lukaschenko, der „Global Globe“ als Motto prägte, das ebenso stark, wenn nicht sogar noch verführerischer ist als das des Globalen Südens, war der erste, der einen entscheidenden politischen Coup beschwor, der in der Zukunft mit BRICS+ stattfinden könnte: die Fusion von BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Jetzt wird Lukaschenko in der Öffentlichkeit vom ehemaligen südafrikanischen Botschafter Kingsley Makhubela wiedergegeben – sowie von zahlreichen „Global Globe“-Diplomaten und Analysten inoffiziell: „In Zukunft würden die BRICS und die SCO zu einer Einheit verschmelzen (…) Denn es wäre nicht sinnvoll, die BRICS und die SCO mit denselben Mitgliedern parallel laufen zu lassen.“

Daran besteht kein Zweifel. Die wichtigsten Antriebskräfte der BRICS sind Russland und China, wobei Indien aus einer Reihe komplexer Gründe etwas weniger Einfluss hat. In der SOZ sitzen Russland, China, Indien, Iran und Pakistan an einem Tisch. Der eurasische Schwerpunkt der SCO lässt sich leicht auf BRICS+ übertragen. Beide Organisationen sind „Global Globe“-zentriert, streben nach Multipolarität und sind vor allem der Entdollarisierung an allen Fronten verpflichtet.

Es ist in der Tat möglich, all diese in Bewegung befindlichen geopolitischen und geoökonomischen tektonischen Platten auf eine Sufi-Lesart zu bringen. So wie die Befürworter von Teilen und Herrschen und die verschiedenen Kriegshunde bei einem Besuch des Naqshbandi-Komplexes außerhalb von Buchara ratlos wären, könnte der „Globale Globus“ alle Antworten finden, die er sucht, wenn er sich auf einen Prozess des Gesprächs und des gegenseitigen Respekts einlässt. Übersetzt mit Deepl.com