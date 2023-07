From ICC to ‘sportswashing’: The West’s self-serving narratives must be combated In March, the South African Communist Party (SACP) denounced what it described as the ‘imperialist bias’ of the International Criminal Court (ICC). The denunciation of the ICC as a ‘supranati…



Wladimir Putins Haftbefehl in einer Pressemitteilung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Am 17. März 2023 in Brüssel, Belgien. (Foto Illustration von Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Von der ICC bis zur “Sportwäsche”: Die selbstsüchtigen Narrative des Westens müssen bekämpft werden

Von Ramzy Baroud

8. Juli 2023

Im März prangerte die Südafrikanische Kommunistische Partei (SACP) die “imperialistische Voreingenommenheit” des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) an.

Die Anprangerung des IStGH als “supranationale Institution im Dienste der imperialistischen Staaten” erfolgte zwei Tage, nachdem das in Den Haag ansässige Gericht einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und einen weiteren russischen Beamten wegen angeblicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hatte.

Die Schnelligkeit, mit der das Verfahren gegen Putin eingeleitet, erörtert und mit der konkrete Maßnahmen ergriffen wurden, warf viele Fragen über die Integrität, Ausgewogenheit und politische Agenda des westlich orientierten Gerichts auf.

Während die Palästinenser sofort und zu Recht gegen die Heuchelei des IStGH protestierten, weil er mutmaßliche israelische Kriegsverbrecher weiterhin mit Samthandschuhen anfasst, fanden Iraker, Afghanen, vor allem aber afrikanische Aktivisten und Intellektuelle die moralische Inkonsequenz des IStGH verwerflich.

In den 21 Jahren seines Bestehens: “Der IStGH hat keinen einzigen Haftbefehl gegen einen amerikanischen oder europäischen Präsidenten, Premierminister oder Monarchen als Staatsoberhaupt ausgestellt oder ihn strafrechtlich verfolgt”, protestierte die älteste kommunistische Partei Afrikas und schloss sich damit den Rufen zahlreicher Organisationen, Politiker und Aktivisten an, die seit Jahren darauf hinweisen, dass Afrika den Löwenanteil der IStGH-Ermittlungen und Haftbefehle erhalten hat.

Tatsächlich ist der IStGH seit seinem Bestehen im Jahr 2002 auf Afrika “fixiert”. Im Juni 2021 waren “alle 44 Personen, die vom Gerichtshof angeklagt wurden, Afrikaner”, schrieb Qumar Ba in Foreign Affairs, und: “Zehn der 14 laufenden Ermittlungen betreffen Afrika.”

Dieses Argument ist nicht als pauschale Verteidigung Afrikas gedacht. Viele mutmaßliche Kriegsverbrechen wurden auf dem afrikanischen Kontinent – und auch in anderen Regionen des globalen Südens – begangen, viele davon im Zusammenhang mit alten und neuen Bürgerkriegen, massiver staatlicher Unterdrückung und gewaltsamen Niederschlagungen.

Aber warum sollte Afrika die Ausnahme sein, wo doch zahlreiche und manchmal sogar noch mehr mutmaßliche grausame Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit westlichen Regierungen in Verbindung gebracht werden? Allein die Kriege des Westens im Irak und in Afghanistan haben Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet – manche Studien gehen sogar von Millionen aus -, von denen die meisten Zivilisten waren. Die Folgen dieser Kriege haben ganze Regionen destabilisiert und zu weiteren Verbrechen, einschließlich Völkermord, geführt.

Nichts davon wurde rechtlich ernsthaft verfolgt. Allein der Versuch, mutmaßliche Kriegsverbrechen in Afghanistan zu untersuchen, führte dazu, dass die Regierung Donald Trump Sanktionen gegen die damalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, und andere Gerichtsbeamte verhängte. Obwohl die USA nicht Mitglied des IStGH sind, sorgen ihre westlichen Verbündeten vor dem Gericht dafür, dass das Kapitel Afghanistan-Krieg nie wieder aufgerollt wird.

Afrika, der Nahe Osten und Asien – ja, der gesamte Globale Süden – haben allen Grund, empört zu sein.

Doch diese Heuchelei gilt nicht nur für Krieg, Politik und wirtschaftliche Ausbeutung. Sie erstreckt sich auf jeden Aspekt der globalen Beziehungen, einschließlich des Sports.

Zeitungen und andere Medien in den USA, Großbritannien und in der gesamten westlichen Welt stören sich an der Tatsache, dass europäische Spitzenspieler Verträge mit reichen Klubs aus dem Nahen Osten unterzeichnen. Sie behaupten, dass solche lukrativen Verträge nicht im Namen des Sports angeboten werden, sondern im Namen dessen, was als “Sportswashing” bezeichnet wird.

Ein Autor der britischen Boulevardzeitung The Mirror verglich dieses “Sportswashing” im Nahen Osten sogar mit “Hitlers Olympischen Spielen 1936 in Berlin” und mit “Russlands Fußballweltmeisterschaft 2018”.

In Anbetracht der heuchlerischen Angriffe auf Katar vor, während und nach der Ausrichtung einer erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft im November und Dezember 2022 fragt man sich, ob die westlichen Autoren auch nur einen Funken Selbstbewusstsein haben.

Man kann zwar nicht ernsthaft dagegen argumentieren, dass der Sport genutzt wird, um von einer schlechten politischen und menschenrechtlichen Bilanz abzulenken, aber man muss die wütenden und sicherlich gut bezahlten Schreiber westlicher Medienkonzerne daran erinnern, dass Sportwashing in beide Richtungen geht. Die Olympischen Sommerspiele 2012 in London waren wohl der größte Akt von Sportswashing in der jüngeren Geschichte.

Die britische Rolle in den Kriegen im Irak und in Afghanistan ist kaum zu übersehen, und die verheerenden Folgen dieser Kriege werden sogar von der britischen Mehrheitsgesellschaft voll anerkannt. Aber warum ist es für Großbritannien, die USA, Kanada und alle anderen westlichen Regierungen ausnahmslos in Ordnung, eine Trennung zwischen Sportereignissen, Politik und Krieg vorzunehmen, während eine solche Trennung für nicht-westliche Regierungen verboten ist?

Als pro-palästinensische Gruppen den Weltfußballverband FIFA aufforderten, rassistische israelische Mannschaften, insbesondere solche mit Sitz in illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Palästina, von der Teilnahme an von der FIFA organisierten Sportveranstaltungen auszuschließen, stießen sie auf taube Ohren. Die FIFA “muss in Bezug auf politische Fragen neutral bleiben”, erklärte der FIFA-Rat im Oktober 2017.

Während die Behauptung “Sport und Politik lassen sich nicht vermischen” leicht in den Mund genommen wird, wenn Rufe nach Gerechtigkeit aus Ländern des globalen Südens oder von rassischen Minderheiten in westlichen Ländern – zum Beispiel Afroamerikanern – kommen, scheint die Vermischung der Themen kein moralisches Dilemma darzustellen, wenn der fragliche Feind als antiwestliche Nationen wahrgenommen wird.

Die westliche Doppelmoral sollte inzwischen zu offensichtlich sein, um sie zu ignorieren oder zu entschuldigen. Während westliche Autoren im Namen des Völkerrechts, der Menschenrechte, der Demokratie, des Sports usw. weiterhin Kriege gegen ihre nicht-westlichen Feinde führen, müssen auch wir im Namen der Gleichheit für alle eine Gegenoffensive starten.

Jetzt, da wir an der Schwelle zu einer neuen Weltordnung stehen, müssen wir dieser Heuchelei mit möglichst klaren Worten – und Taten – entgegentreten. Entweder wir entwickeln ein faires und gerechtes globales Paradigma, das für alle gilt, oder wir weigern uns, uns an die selektiven westlichen Paradigmen zu halten, die nur für einige gelten. Übersetzt mit Deepl.com

