Von der Krönung König Charles bis zur Geburt von Europas viertem Reich

von Declan Hayes

3. Mai 2023

Wir, die wir auf zwei und nicht auf vier Beinen gehen, wollen die unbesungenen Legionen grüßen, die gefallen sind, um diesen nachgemachten Cäsar groß erscheinen zu lassen.

Obwohl uns die BBC-Filiale des MI5 kürzlich einen vollständigen Fahrplan für die Krönung von König Karl 111 gegeben hat, soll dieser Artikel zu den Feierlichkeiten beitragen, indem er die religiöse Heuchelei, die Scharlatane, die anwesend sein werden, und die breitere strategische Bedeutung als Hebamme des Vierten Reiches in Europa erörtert.

Zunächst wird der ehemalige Banker und Banderit-Apologet Justin Welby, der sich selbst als anglikanischer Erzbischof von Canterbury bezeichnet, verkünden, dass Karl der Chef der Chefs, der Don Corleone ihres anglikanischen Kults und als solcher der Verteidiger ihres protestantischen Glaubens ist, ein Titel, der erstmals 1527 von Papst Leo X. an den schürzenjägerischen König Heinrich V111 verliehen wurde und den die anglikanischen Sektierer schnell für ihre eigenen gewinnsüchtigen Zwecke vereinnahmten. Das ist schon schlimm genug, aber ihr Versuch, andere, echtere und etabliertere Glaubensrichtungen in ihre Krönungspantomime einzubeziehen, macht mich ebenso wütend wie Stephen Karganovic.

Zunächst teilt die BBC mit, dass der Zirkus “griechisch-orthodoxe Musik zum Gedenken an den Vater des Königs, Prinz Philip” beinhalten wird, den die verstorbene Prinzessin Diana, Königin der Herzen, als Phil den Griechen bezeichnete. Aber Phil der Grieche hat den Glauben seiner Väter und, was noch wichtiger ist, den seiner heiligen Mutter, Prinzessin Alice, aufgegeben, um, zumindest dem Namen nach, die Reihe von erstklassigen anglikanischen Mätressen zu umarmen, die ihm die Ehe mit der verstorbenen Königin Elizabeth bescherte. Obwohl es eine Übertreibung wäre, mich als Royalisten zu bezeichnen, habe ich größten Respekt vor Prinzessin Alice, die hier im Habit einer griechisch-orthodoxen Nonne bei der Hochzeit von Königin (damals Prinzessin) Elizabeth mit ihrem eigensinnigen, mittellosen und im Allgemeinen nutzlosen Sohn zu sehen ist.

Angesichts des Widerstands von Prinzessin Alice gegen die Nazis in ihrem Heimatland Griechenland und ihrer Unterstützung der griechischen Juden und orthodoxen Christen während der Nazi-Besatzung habe ich keinen Zweifel daran, dass sie den orthodoxen Gläubigen in Syrien, der Ukraine und Jerusalem, wo sie in der russisch-orthodoxen Kathedrale an der Seite ihrer Tante, der Großherzogin Elisabeth Feodorowna, die in der (russisch-)orthodoxen Kirche eine Heilige ist, begraben ist, voll und ganz zur Seite stehen würde.

Wenn König Karl die orthodoxen Gläubigen wirklich ehren möchte, dann könnte er Patriarch Kyrill einladen, ein Gebet für seine Oma zu sprechen, oder, wenn dieser nicht geeignet wäre, wäre mein guter Freund Erzbischof Theodosius Hanna, den die Israelis regelmäßig kreuzigen, ein ausgezeichneter Kompromiss.

Aber nein. Kurz bevor ich Patriarch Aphrem von der Syrisch-Orthodoxen Kirche dazu brachte, vor dem irischen Parlament zu sprechen, eröffnete dieser Mann Gottes, der erst vor kurzem ein Attentat in seiner Heimat Syrien überlebt hatte, die Kathedrale von St. Thomas in London, der König Charles zu seiner Ehre beiwohnte und an die die verstorbene Königin zu ihrer Ehre ein Glückwunschtelegramm schickte. Die CIA, die sich die Feierlichkeiten nicht entgehen lassen wollte, holte Umar al-Qadri, einen halbwegs gebildeten pakistanisch-holländischen Imam mit Sitz in Irland, der übermäßig viel Zeit mit seinen Yankee-Kumpels in den USA verbringt, für seine Gesangs- und Tanzeinlage auf dem Hochaltar von St. Thomas. Dieser Usurpator gehörte nicht nur nicht dorthin, sondern als Patriarch Aphrem und der Rest der syrischen Delegation in Irland ankamen, erhob der theologisch ungebildete Al-Qadri auf Anweisung seiner Yankee-Handlanger alle möglichen theologischen Anschuldigungen gegen die syrische Delegation, die von ihrem damaligen Großmufti, einem der führenden Korangelehrten unserer Zeit, geleitet wurde.

Obwohl Ignoranten wie al-Qadri nicht in die Nähe der Krönung von König Karl gehören, sind das genau die Typen von ökumenischen Trotteln, die der MI5 rekrutiert, um diesem Krönungszirkus Glaubwürdigkeit zu verleihen. Clowns wie dieser völlig schwachsinnige Clown Prinz Zelensky, dessen Schläger die orthodoxen Christen terrorisieren, denen Prinzessin Alice so treu und mutig gedient hat. König Charles sollte, wenn er ein König sein will und nicht nur ein schauspielernder Plastikkönig im Stil von Zelensky, die Ukraine, Israel und alle anderen, die die Religion von Prinzessin Alice, Erzbischof Hanna, Großherzogin Elisabeth Feodorowna und dem Heiligen Philoumenos verhöhnen und ihre Gläubigen auf eine Art und Weise verfolgen, die die samenlosen Westler, die die Kirchenbänke in Westminster füllen werden, nicht einmal ansatzweise zu schätzen wissen, genauso wie sie sich nicht einmal dazu durchringen können und wollen, ein Gebet, geschweige denn eine Begnadigung für den katholischen Pazifisten Julian Assange auszusprechen, der weniger als eine Meile von ihrer Krönungsfeier entfernt in dunklen Gefängnissen angekettet liegt, aber dennoch im Herzen und im Gewissen frei ist, genau wie andere gläubige englische Katholiken in vergangenen Zeiten.

In Anbetracht der Tatsache, dass Ursula von der Leyen alles, was von ihrer Seele übrig ist, für die Chance, im Rampenlicht zu stehen, verkaufen würde, werden die religiösen Clowns nicht die einzigen Spaßvögel sein, die anwesend sind. Wie dressierte Welpen werden die Gangster-Separatisten von Schottland und Irland auf ihren Bänken sitzen, Irlands und Schottlands Sopranos, gegen die selbst Hunter Biden und seine Nazi-Biolabore gesetzestreu aussehen. Obwohl diese keltischen Sopranos wie die roten und schwarzen Bärenfellsoldaten, die das Verfahren pfeffern werden, treffend als Soldaten des Königs bezeichnet werden sollten, fehlt ihnen der Mut, die Ehrlichkeit und die Integrität jener zahllosen Tommies, die in irgendeinem Winkel eines fremden Feldes, das für immer England ist, für König und Vaterland gefallen sind.

Diese diebischen, selbstsüchtigen, kindervergewaltigenden Curser verdienen nicht einmal dieses Abzeichen. Sie sind dazu da, Netzwerke zu knüpfen, die Fettnäpfchen des MI5 zu erklimmen, abzuschöpfen und das ganze korrupte System, das die Insignien des Königtums verkörpern, am Laufen zu halten.

Diese schottischen und irischen Gangster, so kooptiert sie auch sind, sind völlig überfordert. Der MI5 weiß, dass es mit dem Königtum vorbei ist, zumindest in der Form, wie es die verstorbene Königin Elisabeth kannte. Und so erfinden sie die königliche Zirkusvorstellung neu, um sie relevanter zu machen, nicht nur für die englischen und australischen Blaublüter, die all dieses Erbrochene schlucken, sondern auch für das Weltwirtschaftsforum, die CIA und die anderen Scharfschützen des EU-Gefängnishofs, denen der König genauso egal ist wie den meisten seiner Untertanen. Ihr Ziel ist es, wie es schon immer war, uns alle in ihre Käfige zu sperren, uns zu treiben und zu blenden, so dass wir Schafe für diese, ihre Judasziege sind.

Hoffen wir, dass der Regen ausbleibt und König Charles und seine loyalen schottischen und irischen Unterhosen einen guten Tag haben, und dass Ursula von der Leyen viele Selfies bekommt, um zu rechtfertigen, dass unsere amerikanischen Freunde die alte Stute im Klee halten, und, wenn Gott es will, dass Clown Prince Zelensky und al-Qadri es schaffen, in das Verfahren einzugreifen und alle und jeden mit ihren flachen Erdgesängen zu Tode langweilen.

Erinnern wir uns bei all dem an die wunderbare Hymne jener englischen Katholiken, die dem heiligen Glauben unserer Väter treu geblieben sind und die, obwohl sie “in dunklen Gefängnissen angekettet waren, immer noch frei im Herzen und im Gewissen waren.” Erinnern wir uns an die irischen Fenianer, die Königin Victoria, Joyces “flatulent old bitch”, in Angst und Schrecken versetzten. Erinnern wir uns daran, wie James Connolly, der 1916 an der Seite des Fenian-Fanatikers Tom Clarke gegen die Soldaten des Königs kämpfte, in diesem fabelhaften Essay nicht nur die Lakaien des Royalismus geißelte, sondern auch die Rolle der Monarchie in unserer Gesellschaft recht treffend positionierte.

Apropos, am Freitag, dem 5. Mai, jährt sich zum 42. Mal der Hungerstreik-Tod von Bobby Sands, für den ich früh und oft gestimmt habe und für den ich eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Protesten angeführt habe, und das alles angesichts der systematischen Sabotage durch Sinn Féin. Zweifellos werden die Sinn-Féin-Führer, die den königlichen Hintern in London lecken sollen, Sands und seinen tapferen Kameraden ein paar Schibboleths vorwerfen, leere Worte von leeren Leuten, die dem Empire dienen, demselben Empire, das Connolly gegeißelt hat, als er und seine Mitstreiter von der Irish Citizen Army von den Stufen der Liberty Hall aus erklärten: Wir dienen weder dem König noch dem Kaiser, sondern Irland.

Und so ist es auch heute, mit den Worten von Shakespeares König Heinrich V.: “we few, we happy few, we band of brothers”. Wie die verstorbene Königin Elisabeth verkündete, sind dunkle und unheilvolle Kräfte in Englands grünem und angenehmen Land im Gange, das nun Teil des sich entwickelnden Vierten Reiches in Europa ist, das wie sein Vorgänger, das Dritte Reich, damit beschäftigt ist, Slawen abzuschlachten, die Chinesen zu opfern und seine eigenen Kinder zum modernen Gegenstück der Schornsteinfeger der Hungerkönigin zu machen. Genauso wenig wie die mürrischen Untertanen der Hungerkönigin sollten wir uns vom Pomp der Krönung betören lassen, der die Kriegsverbrechen des Vierten Reiches in der Ukraine, im Sudan, in Syrien und sogar in Englands eigenem grünen und angenehmen Land mit korrupten Politikern, falschen Geistlichen und diesem leeren royalistischen Pomp beschönigt.

Wie die Schornsteinfeger von Königin Victoria, die britischen Bergarbeiter und die englischen Märtyrer von Tolpuddle und Tyburn haben auch wir eine Wahl zu treffen. Sicher, diejenigen von uns, die ein wenig Prunk und Pomp mögen, können die Marschkapellen und die breiten Gesichter und platzenden Nähte der vielkinnigen Hängebäuche bewundern, die die Kirchenbänke von Westminster füllen. Wir können zusehen, wie Welby Charles in dieser ach so englischen Version von Hollywoods Der Pate salbt, bevor wir unseren Tag fortsetzen und uns auf die Anpfiffzeiten der englischen Premier League um 15 Uhr einstellen.

Auch wenn wir diesen Zirkus bestaunen können, sollten wir keinen Zweifel an seiner Funktion oder der Rolle haben, die Ursula von der Leyen und tausend andere Lakaien darin spielen, während sie uns in ihr Viertes Reich hineinziehen, das bereits eine starke Neandertaler-Achse in den faschistischen Brutstätten der CIA in der Ukraine, Polen und den baltischen Pickelstaaten hat.

Dieses Vierte Reich, wie es von Kiew und Jerusalem aus gesehen wird, fordert ein absolutes Machtmonopol, außergerichtliche Repressalien, flächendeckende Zensur, die Liquidierung fast aller unabhängigen Medien und die Vernichtung jeder politischen Opposition, eine allumfassende totale Staatspropaganda und eine aktive Suche nach Verrätern, orthodoxen Christen und fiktiven russischen Spionen, Saboteuren und Sportlern.

Trotz all des Blödsinns, den King Charles’ Handlanger ihm auftischen, ist dies die Realität. Das CIA-eigene Radio Free Europe (sic) prahlt damit, dass Polens faschistisches Regime Vitalia Diatchenko den Flug zu einem Tennisturnier verweigert hat, weil sie russische Staatsbürgerin ist. Twitter und die anderen Medien der CIA haben die US-Präsidentschaftswahlen so manipuliert, dass Creepy Joe Biden gewonnen hat, so wie sie derzeit die Wahlen 2024 manipulieren, um sicherzustellen, dass Trump nicht gewinnt und Robert Kennedy Junior den Weg seines ermordeten Onkels Jack und seines ermordeten Vaters Bobby geht.

Lassen Sie sich nicht von King Jug Ears täuschen oder kooptieren. Er ist nur eine Maske, Amerikas Mickey Mouse bis hin zu den Ohren. Die Realität, die dieser königliche Schwanengesang maskiert, spielt sich in der Kristallnacht in Kiew und auf den Schlachtfeldern der Ostukraine ab, wo russisch-orthodoxe Soldaten gegen dieselben satanischen Mächte kämpfen, denen ihre Großväter vor 80 Jahren gegenüberstanden. Es spielt sich in den engen Gassen von Bethlehem ab, wo orthodoxe Christen unter dem israelischen Joch leiden, und in Gaza, wo orthodoxe Christen die gleichen unsäglichen Entbehrungen erleiden wie ihre sunnitischen Freunde, Nachbarn und Verwandten. Im Sudan, wo die Intrigen des MI5 das völkermörderische Werk von Gordon von Khartum fortsetzen, und an tausend anderen Orten, deren Tragödien mit dem Prunk gefeiert werden, mit dem sich König Charles und seine Geliebte, Königingemahlin Camilla, so ignorant schmücken.

Möge König Jug Ears sich mit seinem Stern von Afrika, seinen Cullinan-Diamanten, seinem St.-Edward-Diamanten, seinem Black-Prince-Rubin sowie seinem Thron aus geplünderten Amethysten, Saphiren, Granaten, Topasen und Turmalin-Edelsteinen schmücken und, während er sein gut poliertes, angelsächsisches Hinterteil auf Schottlands Stein des Schicksals niederlässt denken Sie an das Schicksal all derer, die gelitten haben, als dieses “raue Tier, dessen Stunde endlich gekommen ist, sich nach Bethlehem schleicht, um geboren zu werden”, an Julian Assange, der in König Karls Kerker schmort, weil er die syrisch-orthodoxen Christen des Irak verteidigt hat, an Alina Lipp, von Alina Lipp, Deutschlands Bambi, von Darya Dugina, Vitalia Diatchenko und so vielen anderen russisch-orthodoxen Christen, von den französischen Katholiken, die von den Pariser Straßen gejagt werden, wenn König Tütenohr seine träge Pantomime aufführt, von den Heerscharen von Kindersklaven im Kongo, die Kobalt für König Karls eigennützige grüne Energieinitiativen abbauen, all derer, die an der Seite von Clarke und Connolly stehen, an der Seite der Märtyrer von Tolpuddle und Tyburn, an der Seite der orthodoxen Christen im fernen Zypern oder im staubigen Kenia, und die König Charles, seiner Geliebten Camilla und seiner ganzen Entourage sagen, sie sollen sich ihren Scheiß in den Hintern stecken.

Lasst die Blaublütigen ihren Tag genießen, die Musikkapellen, die Aufmärsche, den Prunk und die aufgeblähten Bäuche der Großen und Mächtigen. Wir aber, die wir auf zwei und nicht auf vier Beinen gehen, sollten nicht diesem MI5-Scharlatan huldigen, sondern jenen unbesungenen Legionen, die gefallen sind, um diesen gefälschten Cäsar groß erscheinen zu lassen. Das ist es zumindest, was ich an diesem Tag des Heiligen Kruges und an jedem Tag “von heute an bis zum Ende der Welt” tun werde. Übersetzt mit Deepl.com

