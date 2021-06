Mit Kollaborateuren lässt sich kein Staat machen!

Bild: Palestinian Authority President Mahmoud Abbas at a swearing in ceremony of the new Palestinian government, at the PA’s headquarters in the West Bank town of Ramallah, April 13, 2019. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Von Impfstoffen bis zu Protesten, die Palästinensische Autonomiebehörde beweist immer wieder ihre Irrelevanz

Von George Zeidan und Miran Khwais

22. Juni 2021

Wir Palästinenser sind müde geworden von undemokratischen Führern, die unsere Sache als ein administratives Problem behandeln und nicht als einen Kampf für Freiheit.

Die letzten zwei Monate waren eine überwältigende und umwälzende Zeit für die Palästinenser. Es war eine Zeit voller Traurigkeit und Angst angesichts der israelischen Gewalt, aber auch voller Inspiration, um Veränderungen und ein Ende der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel herbeizuführen. Inmitten dieses historischen Moments hat sich ein entscheidender Faktor kaum verändert: die schwindende Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde und damit die vollständige Beendigung des Prozesses der Osloer Abkommen.

Letzte Woche, als ob sie ihren eigenen Niedergang unterstreichen wollte, wurde die PA in einen großen Skandal verwickelt, als Medienberichte herausfanden, dass die Regierung in Ramallah einer Lieferung von einer Million überschüssiger Dosen Pfizer-Impfstoff aus Israel zugestimmt hatte, um die COVID-19-Pandemie in den besetzten Gebieten zu bekämpfen.

Die Dosen sollten jedoch in ein paar Wochen ablaufen und gegen eine Lieferung neuen Impfstoffs ausgetauscht werden, der stattdessen nach Israel gehen sollte. Nach der öffentlichen Empörung über den demütigenden Deal kündigte die PA das Abkommen. (Dies entlastet Israel nicht von seiner Rolle bei dem verzögerten und unzureichenden Deal; wie Ghada Majadle von Physicians for Human Rights-Israel erklärte: “Anstatt die Verantwortung zu übernehmen und die gesamte Bevölkerung ohne Verzögerung mit Impfstoffen zu versorgen, betreibt Israel einen Kuhhandel mit dem Leben und der Gesundheit von Millionen von Menschen.”)

Dieser Patzer ist der jüngste Beweis nicht nur für die grobe Inkompetenz der Palästinensischen Autonomiebehörde, sondern auch für ihre völlige Entfremdung vom Leben und den Bestrebungen des palästinensischen Volkes. Letzten Monat, in den Tagen vor der erwarteten Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs bezüglich der ethnischen Säuberung von Familien aus dem Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, organisierten Palästinenser Massendemonstrationen in den besetzten Gebieten und arabischen Städten innerhalb Israels. Diese Proteste wurden größtenteils von jungen Palästinensern angeführt, von denen viele keiner politischen Partei angehörten, einschließlich der regierenden Fatah-Partei, die die PA und die Palästinensische Befreiungsorganisation kontrolliert.

In vielerlei Hinsicht war diese Art von Volksaufstand fast unvermeidlich. Seit Jahren hat die PA, die für sich in Anspruch nimmt, die nationale Führung der Palästinenser zu sein, ihre Rolle, die Interessen ihres Volkes zu vertreten, nicht erfüllt. Da die Palästinenser wussten, dass ihre Führer in Ramallah nichts tun würden, um ihnen zu helfen, blieb ihnen keine andere Wahl, als sich zu vereinen und selbst auf die Straße zu gehen, wobei sie Taktiken einsetzten, die an die erste Intifada erinnerten, um ihre Wut auszudrücken. Sie machten ihre Forderungen kristallklar: Sie wollen ein Ende der Unterdrückung unseres Volkes und gemeinsam für unsere Freiheit marschieren.

Leider scheint die PA nicht daran interessiert zu sein, mit uns zu marschieren. Während der wochenlangen Proteste war die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) fast völlig still: Während sich jede palästinensische Stadt, ob 1948 oder 1967 besetzt, erhob, schien die PA-Führung aus der Ferne zuzuschauen, als wäre sie ein beobachtendes Organ. Ihre Sicherheitskräfte waren unterdessen damit beschäftigt, zahlreiche Aktivisten zu verhaften oder Demonstranten zu schikanieren und einzuschüchtern, in einem verzweifelten Versuch, ihre Autorität zu behaupten. Der jüngste Impfstoffskandal und die öffentlichen Reaktionen darauf zeigen, wie wenig Macht und Respekt die PA heute hat.

Ein passiver Ansatz

Seit den 1990er Jahren haben die Osloer Abkommen – die die PA als Subunternehmer für die Besatzung etablierten – versucht, die palästinensische Sache in eine administrative Angelegenheit zu verwandeln und nicht in einen Kampf für Freiheit. Die PA ließ uns glauben, dass das Maximum, das wir in unserem Leben anstreben sollten, eine von Israel ausgestellte Genehmigung oder eine erfolgreiche Koordination für eine medizinische Behandlung in einem israelischen Krankenhaus ist. Dies ist eine passive Herangehensweise, die vorgibt, dass unser Problem lediglich in alltäglichen logistischen Fragen besteht und dass die Palästinenser zufrieden sein werden, wenn sie nur diese Angelegenheiten lösen.

Der jüngste Aufstand hat gezeigt, wie sehr die Herangehensweise der Palästinensischen Autonomiebehörde den Kontakt zu ihrem Volk verloren hat. Tatsächlich ist die Palästinensische Autonomiebehörde vielleicht die einzige palästinensische Institution, die noch ernsthaft glaubt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden kann oder dass die Osloer Verträge einen Weg zu irgendeiner Art von Befreiung bieten können.

Aber für die Palästinenser ist dieses Schiff schon vor langer Zeit abgefahren. Seit der Unterzeichnung von Oslo hat Israel tausende illegale Siedlungen gebaut und zehntausende israelische Siedler in die besetzten Gebiete gebracht – ein Kriegsverbrechen, das eklatant gegen internationales Recht verstößt. Die Bewegung von grundlegenden Gütern und Dienstleistungen – einschließlich medizinischer Güter wie COVID-19-Impfstoffe – fällt immer noch unter die Kontrolle und Besteuerung der israelischen Grenzbehörden. Diese Tatsachen vor Ort sind das Einzige, was den Weg bestimmt, der uns Palästinensern vorgegeben wird: ein Apartheidregime vom Fluss bis zum Meer.

So ist es nicht verwunderlich, dass die PA und ihr gealterter Präsident Mahmoud Abbas nahezu jegliches Vertrauen und jegliche Legitimität unter den Palästinensern verloren haben. Die Worte ihrer Funktionäre werden nur noch als Lippenbekenntnisse verstanden; es ist fast unmöglich, die Anzahl der Male zu zählen, in denen die PA gedroht hat, die Sicherheitskooperation mit Israel zu beenden, nur um kurz darauf einen Rückzieher zu machen.

Wie kommt es also, dass die PA immer noch von so vielen als Repräsentantin des palästinensischen Volkes angesehen wird, obwohl sie eindeutig ein illegitimes Organ ist? Die hässliche Wahrheit ist, dass der Hauptgrund, warum die PA immer noch existiert, der ist, dass Israel und die internationale Gemeinschaft sie brauchen, um den sogenannten “Status Quo” zu erhalten. Sie brauchen die PA, um die “Stabilität” aufrechtzuerhalten, indem sie weiterhin die Gehälter von Zehntausenden von Palästinensern zahlen und ihre Gemeinden im Dienste der israelischen Besatzungsarmee überwachen.

Auch die Europäische Union hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um die PA am Leben zu erhalten. Die EU, die der größte Geber von Außenhilfe für die PA ist, hat kürzlich ein gemeinsames Strategieprogramm mit dem ironischen Titel “Auf dem Weg zu einem demokratischen und rechenschaftspflichtigen palästinensischen Staat” abgeschlossen. Diese bilaterale Hilfe, die eine mehrjährige Finanzzuweisung von 1,28 Milliarden Euro beinhaltete, konzentrierte sich auf bestimmte vorrangige Sektoren, darunter die Reform der Staatsführung und die Gehälter von Beamten und Mitgliedern der Sicherheitskräfte.

Die letzten nationalen Wahlen in den palästinensischen Gebieten fanden 2006 statt; als die Fatah das Parlament an die Hamas verlor, schloss sich die EU den Vereinigten Staaten an und sanktionierte und destabilisierte die palästinensische Regierung. Als schließlich Wahlen für den Sommer 2021 angesetzt wurden, schwieg die EU fast vollständig und erlaubte Abbas, die Wahlen abzusagen, ohne internationale Konsequenzen befürchten zu müssen. Selbst während der Massenproteste im letzten Monat tat die EU wenig, um die Palästinenser zu unterstützen, weil ihr “Partner” in Ramallah selbst keine Rolle spielte.

Trotz des Titels haben Jahre der EU-Schirmherrschaft es Abbas und seiner Partei tatsächlich ermöglicht, jegliche Gewaltenteilung abzuschaffen und es dem Präsidenten zu ermöglichen, mehrere Zweige der Regierung zu kontrollieren und Entscheidungen ohne jegliche Form der Verantwortlichkeit zu treffen.

Die Ereignisse der letzten zwei Monate haben gezeigt, dass die kontinuierliche Unterstützung der zunehmend irrelevanten PA große politische Konsequenzen hat. Die Fatah-geführte Regierung führt nicht nur dazu, dass die Palästinenser jegliches Vertrauen in die Friedensverhandlungen verlieren, sondern stärkt tatsächlich die rivalisierende Hamas-Partei und ihren Ansatz des bewaffneten Kampfes als einzige realisierbare politische Alternative. Es ist nicht verwunderlich, dass die Hamas und ihre Strategien in den letzten Wochen einen deutlichen Beliebtheitsschub erfahren haben; trotz der Tatsache, dass viele Palästinenser nicht mit ihrer Ideologie übereinstimmen und ihr die autoritäre Herrschaft in Gaza übel nehmen, wird die Hamas von einigen immer noch als die einzige Partei gesehen, die etwas für das palästinensische Volk bewirkt oder bewirkt.

Palästinenser halten Hamas-Fahnen, nachdem sie das letzte Freitagsgebet des Ramadan verrichtet haben, um gegen die mögliche Räumung von palästinensischen

Die internationale Gemeinschaft ist sich dessen bewusst und fürchtet, was als nächstes kommen könnte. Sie wissen, dass ihre unverantwortliche Ermächtigung sowohl der PA als auch der Hamas jede Chance auf den Aufstieg neuer Gesichter in einer neuen Führung schmälert – und doch tun sie nichts, um dies zu ändern.

Aber das bedeutet nicht, dass es für sie zu spät ist, den Kurs zu ändern.

Auch ohne einen internationalen Politikwechsel entstehen unter palästinensischen Aktivisten neue Gruppen und Initiativen, die eine andere Zukunft vorbereiten. Zum Beispiel versucht Jeel al-Tajdeed al-Democraty (ein Projekt, an dem wir beteiligt sind), eine virtuelle, alternative Parlamentsliste für palästinensische Jugendliche aus der ganzen Welt zu schaffen. Während es als Herausforderung für die nun abgesagten palästinensischen Wahlen begann, bietet es weiterhin ein Modell für den Aufbau einer umfassenden nationalen Identität, die sich für demokratischen Wandel organisieren und das palästinensische politische System wiederbeleben kann.

Das Wachstum solcher Initiativen, zusammen mit der Volksbewegung auf den Straßen Palästinas, zeigt, dass es ein wachsendes Bedürfnis gibt, eine andere Führung durch eine faire Wahl ins Leben zu rufen, bei der die Palästinenser ihre Führer frei wählen können. Wir brauchen neuere Methoden als die, die bisher für den Widerstand gegen unsere Unterdrückung verwendet wurden. Und wir brauchen frische, junge, radikal gesinnte Führer, die das Sagen haben und endlich den Willen der Palästinenser so repräsentieren, wie sie es verdienen. Übersetzt mit Deepl.com

