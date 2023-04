Von William D. Hartung Der Kongress wurde von der Rüstungsindustrie gekapert

Erleben wir nicht in Deutschland aktuell, eine ganz ähnliche Aufrüstung und kriegerische Stimmung, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellt und Deutschland vor große Probleme? Evelyn Hecht-Galinski



Das Budget des Pentagons aus der Hölle

von William Hartung

26. März 2023

Wenn es um den Kongress und die Mainstream-Medien geht, wird die wahre Seltsamkeit des Pentagon-Budgets irgendwie immer übersehen. Trotz des Streits über Kleinigkeiten akzeptiert so gut wie jeder, dass die Vereinigten Staaten ein monströses, allmächtiges Militär und einen Militärhaushalt haben müssen, der seinesgleichen sucht (in der Tat jenseits aller Vorstellungskraft). Und nichts scheint dieses Gefühl wirklich zu erschüttern. Irgendwie scheint die Tatsache, dass das Pentagon völlig unfähig war, einen Krieg zu gewinnen – ja, tatsächlich zu gewinnen! – einen wichtigen (oder auch nur halb wichtigen) Krieg zu gewinnen, scheint nie ganz durchzudringen, nicht einmal am 20. Jahrestag der katastrophalen Invasion im Irak, Amerikas eigener Ukraine. (Nur der ehemalige Präsident George W. Bush, der diese Invasion eingeleitet hat, hat es verstanden, wenn auch unterschwellig.)

Die Lektion ist nur allzu klar: Je mehr für unser Militär ausgegeben wird und je mehr es potenziell zerstörerisch wirkt, desto weniger kann es tatsächlich erreichen. Obwohl es Nordkorea aus der Luft nahezu auslöschen konnte, war es in den frühen 1950er Jahren nicht in der Lage, das (von China unterstützte) Militär dieses Landes zu besiegen; in den 1960er und frühen 1970er Jahren verlor es auf katastrophale Weise gegen deutlich unterbewaffnete Rebellen in Vietnam; und in jüngster Zeit geschah dies erneut gegen die halbgaren Kräfte der Taliban in Afghanistan. Die Reaktion des Kongresses auf derartige Katastrophen in diesem Jahrhundert: die Belohnung des Pentagon mit noch mehr Geld.

Stellen Sie sich das einmal so vor: In einer Welt, in der Milliardäre wuchern und sich immer mehr Reichtum aneignen, wird das Pentagon sie alle übertrumpfen und, wenn sich in den kommenden Jahren nichts ändert, wie William Hartung, ein regelmäßiger Leser von TomDispatch, heute anmerkt, der erste Billionär der Welt werden. Stellen Sie sich das vor! Etwas, das einst unvorstellbar schien, ist nun fast unaufhaltsam: ein zukünftiger Militärhaushalt in Höhe von einer Billion Dollar. Vor diesem Hintergrund stellt Ihnen Pentagon-Experte Hartung diesen imposanten Billionär vor, der im einundzwanzigsten Jahrhundert nur einen einzigen großen Erfolg zu verzeichnen hat: die Gefangennahme des Kongresses.

Der Kongress wurde von der Rüstungsindustrie gekapert

Und wir zahlen den Preis dafür (und was für einen Preis es ist!)

Von William D. Hartung

Am 13. März stellte das Pentagon seinen Haushaltsvorschlag für das Haushaltsjahr 2024 vor. Die Ergebnisse waren – oder hätten es zumindest sein sollen – verblüffend, selbst nach den Maßstäben eines Ministeriums, das es gewohnt ist, zu bekommen, was es will, wenn es es es will.

Der neue Pentagon-Haushalt würde sich auf 842 Milliarden Dollar belaufen. Das ist der höchste Betrag, der seit dem Zweiten Weltkrieg beantragt wurde, mit Ausnahme des Höhepunkts der Kriege in Afghanistan und im Irak, als die Vereinigten Staaten fast 200.000 Soldaten in diesen beiden Ländern stationiert hatten.

1 Billion Dollar für das Pentagon?

Es ist wichtig zu wissen, dass die 842 Milliarden Dollar, die für das Pentagon im nächsten Jahr veranschlagt sind, nur der Anfang dessen sind, was die Steuerzahler im Namen der “Verteidigung” zahlen sollen. Zählt man die Atomwaffenarbeit des Energieministeriums und kleine Beträge für Militärausgaben anderer Behörden hinzu, kommt man bereits auf einen Militärhaushalt von insgesamt 886 Milliarden Dollar. Und wenn das vergangene Jahr ein Anhaltspunkt ist, wird der Kongress diese Summe um weitere zehn Milliarden Dollar aufstocken, während noch mehr Milliarden für Soforthilfe an die Ukraine fließen werden, um ihr zu helfen, die brutale Invasion Russlands abzuwehren. Kurzum, wir sprechen von möglichen Gesamtausgaben von weit über 950 Milliarden Dollar für Krieg und Kriegsvorbereitungen – mit anderen Worten, wir sind in Schlagdistanz zur 1-Billion-Dollar-Marke, von der kämpferische Beamte und Experten noch vor wenigen Jahren nur träumen konnten.

Die eigentliche Triebfeder dieser enormen Ausgaben ist eine selten kommentierte Strategie der globalen militärischen Überreichweite, zu der 750 US-Militärstützpunkte auf allen Kontinenten außer der Antarktis, 170.000 in Übersee stationierte Truppen und Antiterroroperationen in mindestens 85 – nein, das ist kein Tippfehler – Ländern gehören (eine Zählung des Costs of War Project der Brown University). Schlimmer noch, die Biden-Regierung scheint sich nur auf noch mehr vom Gleichen vorzubereiten. Ihre Ende letzten Jahres veröffentlichte Nationale Verteidigungsstrategie sieht praktisch überall auf der Welt Konfliktpotenzial und fordert Vorbereitungen, um einen Krieg mit Russland und/oder China zu gewinnen, den Iran und Nordkorea zu bekämpfen und weiterhin einen globalen Krieg gegen den Terror zu führen, der in letzter Zeit in “Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus” umbenannt wurde. Eine solche strategische Weltsicht ist das genaue Gegenteil des von Präsident Joe Biden und seinem Team in den ersten Monaten seiner Amtszeit propagierten Ansatzes “Diplomatie zuerst”. Schlimmer noch, sie ist eher ein Rezept für Konflikte als eine Blaupause für Frieden und Sicherheit.

In einer idealen Welt würde der Kongress den Haushaltsantrag des Pentagons sorgfältig prüfen und die übermäßig ehrgeizigen, kontraproduktiven Pläne des Ministeriums eindämmen. Doch die vergangenen zwei Jahre deuten darauf hin, dass zumindest kurzfristig genau das Gegenteil der Fall sein wird. Immerhin hat der Gesetzgeber die Haushaltsanträge des Pentagon für 2022 und 2023 um 25 bzw. 45 Milliarden Dollar aufgestockt, größtenteils für Projekte von besonderem Interesse, die in den Bundesstaaten oder Bezirken von wichtigen Kongressmitgliedern angesiedelt sind. Und rechnen Sie damit, dass die Falken auf dem Capitol Hill auch in diesem Jahr auf ähnliche Erhöhungen drängen werden.

Wie die Rüstungsindustrie den Kongress vereinnahmt

Die 45 Milliarden Dollar, um die der Kongress den Haushaltsantrag des Pentagons im letzten Jahr erhöht hat, gehören zu den höchsten Werten in der Geschichte. Zu den Aufstockungen gehörten fünf zusätzliche F-35-Kampfflugzeuge und eine Erhöhung des Budgets für den Schiffbau um 4,7 Milliarden Dollar. Darüber hinaus hat der Kongress 10 HH-60W-Hubschrauber, vier EC-37-Flugzeuge und 16 zusätzliche C-130J-Flugzeuge (zu Kosten von 1,7 Mrd. $) bewilligt. Es gab auch Bestimmungen, die das Pentagon daran hinderten, eine breite Palette älterer Flugzeuge und Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen – darunter B-1-Bomber, F-22- und F-15-Kampfflugzeuge, Luftbetankungsflugzeuge, C-130- und C-40-Transportflugzeuge, E-3-Flugzeuge für die elektronische Kriegsführung, HH-60W-Hubschrauber und die relativ neuen, aber katastrophalen Littoral Combat Ships (LCS), die von Kritikern als “kleine Scheißschiffe” bezeichnet werden.

Die Lobbyarbeit, mit der die Marine daran gehindert werden soll, diese problembehafteten Schiffe in den Ruhestand zu versetzen, ist eine Fallstudie für all das, was mit dem Haushaltsverfahren des Pentagons auf seinem Weg durch den Kongress nicht in Ordnung ist. Wie die New York Times in einer detaillierten Analyse der wechselvollen Geschichte des LCS feststellte, war es ursprünglich als Mehrzweckschiff gedacht, das U-Boote aufspüren, Antischiffsminen zerstören und die von Ländern wie dem Iran eingesetzten Kleinboote bekämpfen sollte. Nach seiner Fertigstellung erwies es sich jedoch bei jeder dieser Aufgaben als untauglich und litt zudem unter wiederholten Motorproblemen, die sogar den Einsatz des Schiffes erschwerten. Hinzu kam die Ansicht der Marine, dass das LCS in einem möglichen Seegefecht mit China nutzlos wäre, so dass beschlossen wurde, neun von ihnen in den Ruhestand zu versetzen, obwohl einige von ihnen nur vier bis sechs Jahre einer möglichen Lebensdauer von 25 Jahren hinter sich hatten. Weiterlesen bei tomdispatch.com

Übersetzt mit Deepl.com

William D. Hartung, ein regelmäßiger Mitarbeiter von TomDispatch, ist ein leitender Forschungsstipendiat am Quincy Institute for Responsible Statecraft und Autor von Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex.

