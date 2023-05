Vor Selenskij-Besuch: Berliner Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats

Vor dem möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in der Bundesrepublik Deutschland hat die Berliner Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat eingeleitet. In einer Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag heißt es:

“Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat Ermittlungen wegen Verdachts des Geheimnisverrats eingeleitet. Hintergrund ist die gestrige Medienberichterstattung zu einem möglichen Besuch eines Staatspräsidenten.

Am Vormittag erschien in einer Berliner Tageszeitung ein Artikel, in welchem angeblich ein Angehöriger der Polizei Berlin zitiert wird. In dem Pressebericht werden vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben.

Die Polizei Berlin hat offiziell zu keiner Zeit Auskünfte erteilt, welche den Staatsbesuch gefährdet haben. Lediglich auf Anfragen aufgrund der vorangegangenen medialen Berichterstattung wurde seitens der Pressestelle der Polizei Berlin der bevorstehende Einsatz bestätigt. Angaben zur Einsatzplanung, zu Schutzmaßnahmen oder zum Besuchsablauf wurden und werden – wie in solchen Fällen üblich – nicht gemacht.”