Vorsätzlicher Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Von Clara Weiss

@claraweiss_wsws6. August 2022Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat am Donnerstag einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass “die ukrainischen Streitkräfte Zivilisten in Gefahr gebracht haben, indem sie Stützpunkte und Waffensysteme in bewohnten Wohngebieten, darunter auch in Schulen und Krankenhäusern, errichtet haben.”

Die Ergebnisse von Amnesty International bestätigen einen früheren Bericht der Vereinten Nationen, der ebenfalls Beweise dafür lieferte, dass die ukrainische Armee in dem Konflikt Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzt. Diese beiden jüngsten Berichte kommen zu einer umfangreichen Dokumentation von Kriegsverbrechen hinzu, die von der ukrainischen Armee und ihren neofaschistischen paramilitärischen Kräften begangen wurden, insbesondere an russischen Kriegsgefangenen.

Der in vorsichtiger Sprache verfasste Bericht von Amnesty International ist eine vernichtende Entlarvung des kriminellen Charakters des imperialistischen Stellvertreterkriegs in der Ukraine, in dem die Zivilbevölkerung nur ein Spielball der imperialistischen Mächte und ihrer Lakaien in der ukrainischen Oligarchie und im Militär ist.

Wie ein Einwohner der Stadt Bakhmut gegenüber Amnesty International erklärte: “Wir haben kein Mitspracherecht bei dem, was das Militär tut, aber wir zahlen den Preis dafür.”

Der Bericht wurde von Forschern erstellt, die die russischen Angriffe in den Regionen Charkiw, Donbas und Mykolajiw zwischen April und Juli untersucht haben. Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, sagte: “Wir haben ein Muster dokumentiert, nach dem die ukrainischen Streitkräfte Zivilisten gefährden und gegen die Kriegsgesetze verstoßen, wenn sie in bewohnten Gebieten operieren.”

Zu diesem Muster gehört die Nutzung von Krankenhäusern als De-facto-Militärstützpunkte – ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht -, was Amnesty International für fünf Standorte bestätigt hat. In dem Bericht heißt es: “In zwei Städten ruhten sich Dutzende von Soldaten aus, liefen herum und nahmen Mahlzeiten in Krankenhäusern ein. In einer anderen Stadt schossen die Soldaten aus der Nähe des Krankenhauses”.

In dem Bericht wird auch festgestellt, dass die ukrainische Armee “routinemäßig Stützpunkte in Schulen in Städten und Dörfern im Donbass und in der Region Mykolaiv eingerichtet hat”. Die Nutzung von Schulen und Wohngebäuden durch das Militär ist zwar nach internationalem Recht nicht gänzlich verboten, wird aber nur dann als legitim angesehen, wenn die Armee keine anderen Möglichkeiten hat. Darüber hinaus ist das Militär verpflichtet, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten, unter anderem durch Evakuierungen und wirksame Warnungen vor Angriffen, die die Zivilbevölkerung gefährden könnten.

Die Forscher fanden jedoch Beweise dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte “Angriffe aus bewohnten Wohngebieten heraus und von zivilen Gebäuden aus” starteten, die in den meisten der dokumentierten Fälle kilometerweit von der eigentlichen Frontlinie entfernt waren. Amnesty zufolge gab es “praktikable Alternativen …, die die Zivilbevölkerung nicht gefährden würden”. Darüber hinaus war der Organisation “nicht bekannt”, dass die Streitkräfte Zivilisten aufgefordert oder dabei unterstützt hätten, nahe gelegene Gebäude zu evakuieren, was ein Versäumnis darstellt, alle möglichen Vorkehrungen zum Schutz von Zivilisten zu treffen.

In dem Bericht heißt es: “In 22 von 29 besuchten Schulen fanden die Forscher von Amnesty International entweder Soldaten auf dem Gelände oder Beweise für aktuelle oder frühere militärische Aktivitäten, einschließlich der Anwesenheit von Militärkleidung, weggeworfener Munition, Rationspaketen der Armee und Militärfahrzeugen.”

Weiter heißt es in dem Bericht: “In einer Stadt östlich von Odesa beobachtete Amnesty International, dass ukrainische Soldaten in großem Umfang zivile Gebiete als Unterkünfte und Aufenthaltsorte nutzten, darunter auch gepanzerte Fahrzeuge unter Bäumen in reinen Wohnvierteln und zwei Schulen in dicht besiedelten Wohngebieten. Bei russischen Angriffen in der Nähe der Schulen wurden zwischen April und Ende Juni mehrere Zivilisten getötet und verletzt, darunter ein Kind und eine ältere Frau, die am 28. Juni bei einem Raketenangriff auf ihr Haus getötet wurden.”

Die Reaktion der ukrainischen Regierung auf diesen Bericht war geradezu hysterisch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij prangerte den Bericht in einer Ansprache an die Nation an und behauptete, er mache das “Opfer” zum “Aggressor”. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wetterte auf Twitter, dass der Bericht “die Realität verzerrt, eine falsche moralische Gleichsetzung zwischen dem Aggressor und dem Opfer vornimmt und Russlands Desinformationsbemühungen unterstützt.”

In Wirklichkeit prangert Amnesty International in dem Bericht die russische Invasion in der Ukraine an, betont aber, dass dies “das ukrainische Militär nicht von der Einhaltung des humanitären Völkerrechts entbindet”. Der Bericht betont auch, dass die Verstöße der ukrainischen Armee gegen das Völkerrecht “in keiner Weise die wahllosen Angriffe Russlands rechtfertigen.”