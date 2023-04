Proposed speech for the President of the European Commission on Nakba Day On Nakba Day, we remember the incidents of the systematic destruction of hundreds of Palestinian villages, towns and residential areas and the forced displacement of their inhabitants 75 years ago. Palestinian and Israeli researchers have documented horrific details of the plans devised and practices committed to achieving this.

Vorschlag für eine Rede des Präsidenten der Europäischen Kommission zur Nakba



Von Hossam Shaker

28. April 2023

Am Nakba-Tag erinnern wir an die systematische Zerstörung hunderter palästinensischer Dörfer, Städte und Wohngebiete und die Zwangsvertreibung ihrer Bewohner vor 75 Jahren. Palästinensische und israelische Forscher haben grausame Details der Pläne und Praktiken dokumentiert, die zu diesem Zweck entwickelt wurden.

Das Leid des palästinensischen Volkes ist zweifellos eine der größten Ungerechtigkeiten der Neuzeit. Es begann mit der Verleugnung der Existenz des Volkes in seinem Heimatland, der Entwicklung einer ungerechten Kolonialpolitik zur Kontrolle seines Landes und seiner Ressourcen und der anschließenden ethnischen Säuberung.

Die Nakba und ihre anhaltenden Auswirkungen haben Hunderttausende von Palästinensern nach Europa getrieben. Sie erheben ihre Stimme in unserer Zivilgesellschaft und fordern Gerechtigkeit und Fairness für ihr Volk. Ich möchte auch meine Dankbarkeit für ihren Beitrag zum Wohlergehen und zum Wohlstand Europas in verschiedenen Fachbereichen und Unternehmen zum Ausdruck bringen, einschließlich zahlreicher angesehener Ärzte, Ingenieure und Akademiker, die auf ihrem Gebiet einen bedeutenden Beitrag geleistet haben.

Die Nakba ist weder eine humanitäre Krise noch eine Naturkatastrophe, sondern eine von Menschen verursachte Tragödie, deren Verantwortung nicht geleugnet werden darf, egal wie viel Zeit vergeht. Am 75. Jahrestag der Nakba wäre es unfair, die bestätigte, komplexe und unauslöschliche Verantwortung Europas für diese anhaltende Tragödie zu übersehen, die dem palästinensischen Volk zugefügt wurde, von dem die meisten entwurzelt und aus ihrem Land vertrieben wurden.

Wir können die Augen nicht vor den Folgen dieser Tragödie verschließen, für die Generationen von Palästinensern bis heute den Preis zahlen müssen. Wir wissen sehr wohl, dass die meisten Palästinenser derzeit in trostlosen Flüchtlingslagern leben oder über verschiedene Exilländer in der ganzen Welt verstreut sind. Dennoch klammern sie sich nach wie vor an ihre berechtigte Hoffnung und behalten die Schlüssel zu den beschlagnahmten Häusern ihrer Vorfahren, Generation für Generation. Das palästinensische Volk erstaunt uns immer wieder mit seiner unerschütterlichen Entschlossenheit, seine Freiheit, seine Unabhängigkeit und seine unveräußerlichen Rechte einzufordern, einschließlich des Rechts auf Rückkehr in sein Land und seine Häuser, wie es in internationalen Konventionen und Resolutionen festgelegt ist.

Wir müssen anerkennen, dass Europa sowohl direkte als auch indirekte Verantwortung für die schrecklichen Qualen trägt, die Generationen des palästinensischen Volkes zugefügt wurden, und dass es ihnen ihre Grundrechte und die Möglichkeit vorenthält, in ihrer Heimat wie andere Nationen frei zu leben. Das palästinensische Volk leidet in seiner Heimat noch immer unter Unterdrückung und Verfolgung sowie unter einer stark diskriminierenden Politik, die in unserer Welt nicht geduldet werden sollte. Davor die Augen zu verschließen, widerspricht zweifellos unseren grundlegenden und moralischen Verpflichtungen und auch unseren demokratischen Werten.

Das Gedenken an die Nakba ist kein vorübergehendes Ereignis; die palästinensische Sache bleibt lebendig, und die Ereignisse gehen unaufhaltsam weiter. Wir sind zum Beispiel Zeugen eines schrecklichen kollektiven Brandanschlags auf die Stadt Huwara im Westjordanland, der von bewaffneten Siedlern verübt wurde und der von der ganzen Welt beobachtet wurde. Die Versuche, palästinensische Familien aus ihren Vierteln und Städten zu vertreiben, gehen weiter, wie in Sheikh Jarrah und Khan Al-Ahmar zu sehen ist. Palästinensische Dörfer im Negev, wie Al-Araqib und Umm Al-Hiran, werden von den israelischen Behörden immer wieder zerstört, aber die Bewohner bauen sie jedes Mal wieder auf. Berichte, die von Vertretern der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten direkt vor Ort vorgelegt werden, schlagen Alarm über die eskalierende Politik der Landkonfiszierung und der Vertreibung der Bewohner palästinensischer Dörfer und Städte im Westjordanland. All diese Vorfälle vermitteln den Eindruck, dass die Folgen der Nakba noch nicht überwunden sind. Andererseits leiden über zwei Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, unter der chronischen kollektiven Bestrafung, die dem isolierten Gazastreifen auferlegt wurde, der von der Welt nahezu abgeschnitten ist.

Bei meinen Besuchen in Palästina habe ich gesehen, wie die israelischen Besatzungsbehörden hohe Trennmauern um palästinensische Wohngebiete im Westjordanland und in Jerusalem errichtet haben. Das Leben der Palästinenser hat sich durch die grauen Mauern und die große Zahl militärischer Kontrollpunkte zwischen ihren Städten und Dörfern in unerträgliches tägliches Leid verwandelt, da fast täglich mehr Palästinenser von israelischen Besatzungssoldaten getötet werden. Mehrere israelische Regierungen haben illegale Siedlungen auf dem von den Palästinensern konfiszierten Land errichtet, obwohl diese Politik international immer wieder verurteilt wird.

Es ist klar, dass die anfängliche Missachtung der Nakba, die das palästinensische Volk heimgesucht hat, die israelische Besatzungsbehörde dazu ermutigt hat, ihre willkürliche Politik fortzusetzen und die Menschenrechtsverletzungen zu verschärfen, wovon die ganze Welt heute Zeuge ist. Wir müssen jedoch warnen, dass die Leugnung der Nakba nicht nur unmoralisch ist, sondern auch implizit die Gräueltaten rechtfertigt. Der Versuch, die Nakba zu rechtfertigen, indem man nach Entschuldigungen für sie sucht, bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sich vergangene Gräueltaten in neuen Formen wiederholen, insbesondere nach dem Aufstieg explizit rassistischer Extremisten und Befürworter ethnischer Säuberungen in Positionen innerhalb der israelischen Regierung.

Der Jahrestag der Nakba erinnert uns Jahr für Jahr daran, dass es in unserer Welt noch immer an Rechten und Gerechtigkeit mangelt und dass Gerechtigkeit nicht allein dadurch erreicht werden kann, dass man dem palästinensischen Volk seine unveräußerlichen Rechte zugesteht, wie das Recht auf Selbstbestimmung und die Errichtung eines unabhängigen, souveränen Staates. Erstens ist es unabdingbar, die Tragödie, die diesem Volk widerfahren ist, und die daraus resultierenden Ansprüche anzuerkennen.

Europa verpflichtet sich, die Rechte und die Gerechtigkeit in Palästina unnachgiebig zu unterstützen und sich gemeinsam mit seinen Partnern in der internationalen Gemeinschaft entschlossen dafür einzusetzen, dass die notwendigen politischen Maßnahmen und Positionen ergriffen werden, damit das palästinensische Volk seine Freiheit wiedererlangt, wie andere Nationen auch. Sie wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das palästinensische Volk endlich sein Recht auf Selbstbestimmung, Souveränität und Unabhängigkeit wahrnehmen kann.

Ursula von der Leyen

Präsidentin der Europäischen Kommission

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …