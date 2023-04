Beware Perfidious Albion as Britain Takes Lead Role in War Provocation The tensions over the NATO proxy war in Ukraine with Russia are a powder-keg situation. And the British dirty-tricks brigade are the past masters that merit being closely watched. The much-vaunted Anglo-American “special relationship” is gaining a new dubious meaning as Britain emerges as an adept agent provocateur for inciting a wider NATO war against Russia.

Vorsicht vor dem perfiden Albion: Großbritannien übernimmt die Hauptrolle bei der Kriegsprovokation

Finian Cunningham

April 23, 2023

Die Spannungen im Zusammenhang mit dem Stellvertreterkrieg der NATO mit Russland in der Ukraine sind ein Pulverfass. Und die britische Brigade der schmutzigen Tricks sind die Meister der Vergangenheit, die es verdienen, genau beobachtet zu werden.

Die viel gepriesene anglo-amerikanische “besondere Beziehung” erhält eine neue, zweifelhafte Bedeutung, da sich Großbritannien als geschickter Agent provocateur entpuppt, um einen breiteren NATO-Krieg gegen Russland anzustacheln.

Kriegslüsterne britische Parlamentarier fordern diese Woche eine härtere Reaktion der NATO auf eine angebliche “Kriegshandlung” Russlands, an der ein Spionageflugzeug der Royal Air Force und ein russischer Kampfjet beteiligt waren.

Jüngste Dokumente, die dem Pentagon zugespielt wurden, deuten darauf hin, dass ein britisches Aufklärungsflugzeug über dem Schwarzen Meer beinahe von einer Su-27 abgeschossen worden wäre. Nach dem Vorfall im vergangenen September spielte das britische Verteidigungsministerium die Begegnung als “technische Fehlfunktion” herunter.

Jetzt scheint es jedoch, dass das britische Spionageflugzeug RC-135 von dem russischen Jet beschossen wurde, die Rakete aber nicht traf. Möglicherweise handelte es sich um einen absichtlichen Warnschuss, da sich das britische Überwachungsflugzeug in der Nähe des russischen Territoriums der Krim aufgehalten haben soll. Die Briten und Amerikaner versorgen die Streitkräfte des Kiewer Regimes mit Zielinformationen. Russland hat also das Recht, Abwehrmaßnahmen gegen kriegführende Parteien zu ergreifen, wie es dies auch getan hat, als letzten Monat eine amerikanische MQ Reaper-Drohne über dem Schwarzen Meer abgefangen wurde. Berichten zufolge haben die USA seit diesem Vorfall ihre Überwachungsflüge in diesem Gebiet eingeschränkt.

Nun, da berichtet wird, dass eine russische Rakete abgefeuert wurde, fordern einige britische Politiker eine Reaktion auf “einen kriegerischen Akt”.

Dieser besondere Vorfall kann sich durchaus wieder legen. Er gibt jedoch Anlass zur Sorge, dass die britischen Streitkräfte eine aufrührerische Rolle im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine spielen. Da das Land bereits mit NATO-Waffen vollgepumpt ist und in der Schwarzmeer- und Ostseeregion in den nächsten Wochen und Monaten massive Kriegsmanöver der NATO-Streitkräfte stattfinden werden, ist die Gefahr einer versehentlichen oder sogar beabsichtigten Eskalation besonders groß. Angesichts der gemeinsamen Verteidigungsverpflichtungen der NATO würde ein Zwischenfall, in den ein Mitglied des Militärbündnisses verwickelt wäre, unweigerlich dazu führen, dass die anderen 30 Mitglieder in einen totalen Krieg verwickelt würden.

Die verräterische Rolle Großbritanniens hat in jüngster Zeit in der Ukraine einen routinierten, kalkulierten Charakter angenommen.

Als die NATO im vergangenen Jahr ihre Waffenlieferungen an die Ukraine ausweitete, war es London, das den Einsatz offenbar bis zum Äußersten gesteigert hat. Es waren die Briten, die das Tabu der Lieferung von Kampfpanzern brachen, als sie Anfang des Jahres die Lieferung von Challenger-2-Panzern ankündigten. Dadurch wurden Deutschland und die Vereinigten Staaten in die Pflicht genommen, die Lieferung von Leopard-2- und Abrams-Panzern einzustellen.

Die Briten gingen noch einen Schritt weiter und kündigten an, die ukrainischen Streitkräfte mit Artilleriegranaten aus abgereichertem Uran zu beliefern. Russland verurteilte diesen Schritt wegen der bekannten Gefahren für die Umwelt und wegen der Verletzung des Verbots des Einsatzes radiologischer/nuklearer Waffen. Moskau und andere behaupten, dass Geschosse mit abgereichertem Uran eine Art “schmutzige Atombombe” sind.

Abgesehen von technischen Spitzfindigkeiten wird die Lieferung von Waffen mit abgereichertem Uran durch London als eine besonders grundlose Provokation gegenüber Russland angesehen.

Die jüngsten undichten Stellen im Pentagon, die authentisch zu sein scheinen, auch wenn sie von den US-Medien verzerrt wurden, bestätigten auch frühere Behauptungen, dass NATO-Spezialeinheiten in der Ukraine vor Ort gegen das russische Militär kämpfen.

Bezeichnenderweise sind es die Briten, die im Vergleich zu den anderen NATO-Mitgliedern die größte Zahl von Spezialkräften eingesetzt haben. Was diese Kommandotruppen in der Ukraine tun, ist nicht klar. Wie die BBC berichtet:

“Laut dem Dokument vom 23. März hat Großbritannien das größte Kontingent an Spezialkräften in der Ukraine (50), gefolgt von den anderen Nato-Staaten Lettland (17), Frankreich (15), den USA (14) und den Niederlanden (1). Aus dem Dokument geht nicht hervor, wo sich die Truppen befinden und was sie tun.

Ohne einen Hauch von Ironie fügte die BBC hinzu: “Die britischen Spezialkräfte bestehen aus mehreren militärischen Eliteeinheiten mit unterschiedlichen Fachgebieten und gelten als eine der fähigsten der Welt.”

Ausgeprägte Fachgebiete, die fähigsten, in der Tat! Das ist ein klassischer britischer Euphemismus für Sie.

Es wird behauptet, dass britische Agenten der ukrainischen Artillerie geholfen haben, das Kernkraftwerk Saporoschje – das größte zivile Kernkraftwerk Europas – zu beschießen, um den Krieg zu eskalieren.

Moskau behauptet außerdem, dass Mitglieder des britischen Special Boat Service (SBS) den massiven Drohnenangriff auf russische Stützpunkte auf der Krim im vergangenen November organisiert haben. Der Luftangriff wurde zwar von der russischen Abwehr vereitelt, aber wäre er erfolgreich gewesen, wäre die Reaktion Russlands geopolitisch brisant gewesen.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass es noch vor Russlands militärischer Intervention in der Ukraine am 24. Februar 2022 eine ernsthafte Provokation gab, an der ein britisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer beteiligt war.

Die HMS Defender drang am 23. Juni 2021 in die russischen Hoheitsgewässer südlich der Krim ein. Nachdem der britische Zerstörer verbale Warnungen Russlands ignoriert hatte, wurde er beschossen. Ein russischer Su-24-Kampfjet warf Bomben in den Weg des Schiffes.

Ähnlich wie bei dem jüngeren Vorfall mit dem Spionageflugzeug RC-135 der Royal Air Force versuchte das britische Verteidigungsministerium, den Vorfall auf dem Schiff herunterzuspielen. Später wurde jedoch aus geheimen Dokumenten ersichtlich, dass London Russland absichtlich provozieren wollte, um der Ukraine seine Unterstützung zu zeigen.

Während des größten Teils des vergangenen Jahrhunderts wurde dem gescheiterten britischen Empire die Rolle des Butlers zugewiesen, der die Bedürfnisse des amerikanischen Imperiums bediente. Diese besondere Beziehung bestand darin, dass London seinem amerikanischen Chef politische und diplomatische Rückendeckung gab und auch militärische Dienste leistete, wenn dies für den einen oder anderen schmutzigen Krieg erforderlich war.

Es ist klar, dass ein sterbendes Imperium ein gefährliches Tier ist, das dazu neigt, um seine schwindende Macht zu retten, auszuschlagen. Das amerikanische Imperium befindet sich im Moment in seinem Todeskampf. Aber vielleicht noch gefährlicher als eine sterbende imperiale Macht ist ein sterbender imperialer Handlanger.

Großbritannien ist heute ein heruntergekommenes, verarmtes, entindustrialisiertes Ödland, dessen schockierende Zahl von Armen wie eine Armee lebender Toter ist. Es hat seine ehemaligen Kolonien längst verloren, um sie zu parasitieren. Aber es gibt eine ehemalige Kolonie – die Vereinigten Staaten -, die dumm genug sein könnte, Perfidious Albion zu erlauben, einen katastrophalen Krieg zu führen.

Die Spannungen im Zusammenhang mit dem Stellvertreterkrieg der NATO mit Russland in der Ukraine sind ein Pulverfass. Und die britische Brigade der schmutzigen Tricks sind die Meister der Vergangenheit, die es verdienen, genau beobachtet zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

